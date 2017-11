Dệt May VN Tăng Tôc

Bản tin VOV ghi rằng năm 2018 được dự đoán sẽ là năm khởi sắc của ngành dệt may Việt Nam, mức tăng trưởng của ngành có thể vẫn duy trì ở 2 con số. Trong 9 tháng năm 2017, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng xuất cảng dệt may Việt Nam vẫn khả quan, với kim ngạch xuất cảng đạt 23 tỷ USD... Dự báo kim ngạch trong quý 4 có thể đạt 8 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất cảng cả năm lên 31 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016. Nếu thế, Việt Nam sẽ đứng vào hàng thứ 26 trong tổng số các nước có kim ngạch xuất cảng lớn nhất thế giới. Dự báo, bước sang năm 2018, ngành dệt may sẽ khởi sắc hơn năm 2017