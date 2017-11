20 Dân Biểu Mỹ Đòi Ép VN Nhân Quyền

HANOI -- Có nhiều vị dân cử Hoa Kỳ yêu câ TT Trump tăng áp lực nhân quyền Việt Nam.Các bản tin VOA, RFA và Hội BPSOS cho biết có 20 dân biểu yêu cầu TT Trump áp lực Hà Nội về nhân quyền, hôm 8/11 công bố một bức thư yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc ép chính quyền Việt Nam cải thiện và tôn trọng nhân quyền.Bản tin VOA ghi rằng bức thư ký ngày 7/11 do dân biểu Chris Smith, thuộc đảng Cộng hòa đại diện tiểu bang New Jersey khởi thảo nói: “việc tiếp tục mối quan hệ kinh tế và hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ phụ thuộc vào sự tiến bộ thực chất và mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền.”Các dân biểu Hoa Kỳ cho rằng một chính phủ phớt lờ các cam kết quốc tế về nhân quyền thì không thể nào là một đối tác đáng tin cậy cho các vấn đề như Biển Đông hay thương mại.Bức thư nhấn mạnh vai trò của tự do phát biểu trên mạng Internet, tự do tôn giáo và yêu cầu Tổng thống Trump hối thúc Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng.Ngoài ra bức thư còn yêu cầu nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lưu ý việc chính quyền Đà Nẵng, nơi tổ chức Hội nghị Hợp tác Phát triển Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) mà ông Trump tham dự, đã cưỡng chế và tịch thu đất đai của các giáo dân Cồn Dầu vào năm 2010, nhưng nay các giáo dân này đã trở thành công dân Hoa Kỳ.Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng theo Human Rights Watch, chỉ trong vòng 12 tháng qua, Việt Nam đã bắt giữ 28 người vì những cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia vốn thường được dùng để trừng phạt những người dám đưa ra những tiếng nói chỉ trích chính phủ.Bản tin BPSOS (Mạch Sống) ghi nhận:“Từ Manila, Philippines, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, cho biết các vấn đề nhân quyền này chính là những trọng tâm quốc tế vận của BPSOS từ nhiều năm nay: bảo vệ tự do tôn giáo, trả tự do cho các tù nhân lương tâm và bồi thường tài sản đã tịch thu của công dân Hoa Kỳ.“Để làm đối tác xứng đáng của Hoa Kỳ, Việt Nam phải tôn trọng các cộng đồng tôn giáo độc lập và không đòi hỏi phải ‘đăng ký’, và phải ngưng ngay các hành vi tra tấn, đánh đập, bỏ tù… vì lý do tôn giáo cũng như trừng phạt các thủ phạm”, Ts. Thắng giải thích. “Văn thư của 20 vị dân biểu kêu gọi Hành Pháp Trump, trong trường hợp Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo, áp dụng các biện pháp chế tài có sẵn trong các luật Hoa Kỳ về bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế.”Vận động trả tự do cho các tù nhân lương tâm cũng là lĩnh vực trọng tâm của BPSOS từ hai thập niên qua. Năm 2014, BPSOS phát động chương trình mỗi dân biểu kết nghĩa với một tù nhân lương tâm và kiên quyết tranh đấu đòi tự do cho họ. Trường hợp Mục Sư Nguyễn Công Chính, được 2 Dân Biểu Alan Lowenthal và Bill Posey kết nghĩa, gần đây được trả tự do và định cư cùng vợ con ở Hoa Kỳ là điển hình. Chương trình kết nghĩa này đang lan rộng đến một số quốc gia khác.Văn thư của các vị dân biểu có đính kèm danh sách 105 tù nhân lương tâm do tổ chức Đài Quan Sát Nhân Quyền (Human Rights Watch) cung cấp.“Chúng tôi sắp sửa công bố danh sách đầy đủ hơn”, Ts. Thắng cho biết. “Đây có thể là danh sách đầy đủ nhất từ trước đến giờ dù rằng chắc chắn còn thiếu những tù nhân lương tâm mà không ai hay biết đến”.Theo Ông, việc công bố danh sách này sẽ mở đầu chiến dịch vận động trường kỳ để đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm Việt Nam...”Một bản tin khác của RFA ghi rằng đã có thêm 2 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ là các ông Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng bị công an Hà Nội gửi giấy đòi triệu tập, ghi rõ nội dung buổi làm việc liên quan đến vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.Cả 2 ông Hùng và Dũng nhận được giấy gọi của công an Hà nội ngày 8 tháng 11, đòi phải trình diện để làm việc với công an lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2017. Hai ông đều quyết định từ chối, không đến đồn công an làm việc.Trong thư phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội, ông Lê Anh Hùng cho biết ông không tham gia vào bất cứ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nào cả, do đó ông không có trách nhiệm phải gặp công an.RFA nhắc rằng Hội Anh Em Dân Chủ được luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và một số người cùng chí hướng đồng thành lập vào tháng Tư năm 2013, với mục đích cổ võ dân chủ, đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân sự và chính trị như đã được quy định trong hiến pháp cũng như trong các bản công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.Luật Sư Đài và người cộng sự là Cô Lê Thu Hà bị bắt hồi cuối tháng 12 năm 2015, đến giờ vẫn chưa xét xử. Tháng Bảy năm nay, thêm 4 thành viên của Hội là Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, ông Trương Minh Đức, ông Phạm Văn trội và Nguyễn Bắc Truyển bị chính quyền bắt giam.Đến ngày 17 tháng Mười vừa qua, công an Hà Tĩnh cũng bắt khẩn cấp một thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ là Cô Trần Thị Xuân.