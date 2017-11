Gốm Sứ VN Sang Mỹ Tăng 33%

Bản tin Vinanet ghi rằng theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam tháng 9/2017 kim ngạch xuất cảng sản phẩm gốm sứ giảm 7,8% so với tháng 8 xuống 37,7 triệu USD, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 kim ngạch xuất cảng nhóm hàng này đạt 337,1 triệu USD, tăng 7,99% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất cảng sản phẩm gốm sứ chủ yếu sang thị trường Nhật Bản, chiếm 16% tổng kim ngạch đạt 54 triệu USD, tăng 2,66%. Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Hoa Kỳ, đạt 46,5 triệu USD tăng 33,24%, kế đến là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tuy nhiên tốc độ xuất sang thị trường này kim ngạch lại suy giảm so với cùng kỳ, giảm 8,34% tương ứng với 35 triệu USD.