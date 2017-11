CSTQ, CSVN Thắng Lớn

Trần KhảiAPEC, APEC... Vậy là hai chính phủ cộng sản Tàu-Việt lại thắng lớn... Thực tế, chính phủ Mỹ cũng có phần thắng, ít nhất về kinh tế, nhưng mục tiêu áp lực Bắc Hàn có vẻ khó đạt được.Nhân quyền lại lui vào hậu trường. Nếu nói gì, chỉ còn là nói nho nhỏ, bất kể Trung Quốc và Việt Nam là hai chế độ có bàn tay sắt hung hiểm nhất trong cõi này.Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Như thế, là không có chuyện, ít nhất là bề ngoài, Hoa Kỳ sẽ bàn chuyện nhân quyền, sau khi có dư luận sôi nổi về con gái của Blogger Mẹ Nấm gửi cho bà Melania Trump xin cứu ra khỏi tù.Nghĩa là, tới VN chỉ có ông Trump, và chủ trương Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nữa không bận tâm chuyện nhân quyền của Tàu-Việt...Trong khi đó, TQ vẫn lấn lướt ra mặt.Bản tin RFI kể rằng Tổng thống Philippines đã ra lệnh cho quân đội hủy bỏ kế hoạch làm chòi trú ẩn cho ngư dân trên một dải cát ở một vùng biển đang bị Trung Quốc tranh chấp ở Biển Đông. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Lorenzana vào hôm 08/11/2017, ông Duterte đã quyết định như trên sau khi bị Bắc Kinh phản đối.Phát biểu tại một diễn đàn an ninh khu vực, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết là vào tháng 8 vừa qua, quân đội Philippiness đã mang tre, lá đến một trong số ba dải đất nổi gần một vị trí đóng quân của họ ở vùng quần đảo Trường Sa. Mục tiêu là để làm chòi trú ấn cho ngư dân. Thế nhưng Trung Quốc đã phản đối, và tổng thống Philippines đã ra lệnh hủy bỏ kế hoạch này.Trả lời báo chí sau phiên họp, ông Lorenzana còn nói thêm là ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đã cố vấn cho ông Duterte rằng hai nước đã thỏa thuận là không xây dựng trên những thực thể địa lý còn bỏ trống ở Biển Đông.Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines xác định rằng Manila không muốn chiếm đóng dải đất hoang đó, mà ngư dân Philippines chỉ muốn có nơi trú ẩn mà thôi. Thế nhưng việc đó đã bị Trung Quốc phát hiện và phản đối.Mặt khác, Hà Nội và Washington DC có vẻ kết thân về quân sự, và hỗ trợ vũ khí...Bản tin VOA ghi rằng chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chi khoảng 40 nghìn đôla (hơn 900 triệu đồng) một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington.Theo nội dung của bản hợp đồng ký hai tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà VOA Việt Ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về “các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam”.Bản tin VOA cũng ghi lời Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, rằng “việc Viettel thuê một công ty vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra”.Nhà nghiên cứu này nói thêm: “Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ về Hợp tác Quốc phòng năm 2015 có đề cập tới khả năng hợp tác về công nghệ và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đây là một sở trường của Viettel. Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm các công nghệ quốc phòng liên quan tới lĩnh vực hàng hải. Cũng có thể có sự hợp tác về lĩnh vực mạng và không gian”.Chỉ có một tia sáng là từ Canada... Bản tin VOA nói rằng Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp hôm 8/11 với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội.Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngay sau cuộc gặp mặt của 2 nhà lãnh đạo, Canada và Việt Nam “ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền tuân theo hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc và Tuyên bố phổ quát về nhân quyền.”Trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trudeau tới Việt Nam, Nghị sỹ Đảng bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải thúc giục người đứng đầu chính phủ Canada nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm tới Hà Nội.Ngay trước khi tới Việt Nam, ông Trudeau cũng thông báo trên trang web chính thức của Thủ tướng Canada rằng nhân quyền sẽ là một trong những vấn đề mà ông đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm chính thức 2 ngày từ 8/11.Nghị sỹ thuộc Đảng bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải nói ông đã gửi tới văn phòng thủ tướng 1 bức thư trong đó nói về vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền và trong đó có đề cập vấn đề Formosa."Điều quan trọng nhất là tôi có nói với thủ tướng về vấn đề tù nhân lương tâm. Trong đó tôi nêu ra 7 người – luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, mục sư Nguyễn Công Chính, Bùi Văn Chung, và cha Đặng Hữu Nam. Tôi muốn nói tôi rất quan tâm đến tình trạng của họ."VOA thêm: “Thượng nghị sỹ gốc Việt từng là một sỹ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa cho biết ông cũng đề nghị thủ tướng thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam cải tổ hệ thống tư pháp trong đó có luật hình sự mới sẽ được áp dụng vào năm sau. Ông Hải cũng kêu gọi thủ tướng đưa vấn đề chế tài những người đã vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bằng luật Magnitsky, mà Canada đã thông qua, tại các cuộc gặp với lãnh đạo Hà Nội.”Một thắng lớn khác của Hà Nội là: Quan hệ Việt – Úc sớm lên tầm Đối tác Chiến lược...Bản tin RFA ghi rằng vào sáng ngày 8 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng ngoại giao Úc Julie Bishop nhân dịp bà đến Việt Nam dự các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2017.Tại buổi họp, cả hai bên ghi nhận quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường Việt Nam – Australia đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, an ninh, giáo dục.Hai chính phủ Việt Nam, Australia khẳng định tiếp tục duy trì tham vấn chặt chẽ, đặt mục tiêu sớm đưa quan hệ Việt-Úc lên tầm Đối tác Chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.Bộ trưởng Julie Bishop khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Úc, và mong muốn thúc đẩy quan hệ này thêm hiệu quả và sâu sắc.RFA ghi thêm: “Cũng trong buổi họp, ông Phạm Bình Minh đánh giá cao các dự án ODA của Úc đối với việc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường, và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Phía Úc đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam tích cực hợp tác triển khai “Kế hoạch Colombo mới” của Úc, theo đó đã có 1500 sinh viên Úc sang Việt Nam học tập và giao lưu.”Không biết Hà Nội có nhuộm đỏ được sinh viên nào chưa...Bản tin RFI ghi rằng “Mậu dịch và an ninh, hai trọng tâm của Trump ở Việt Nam”...Cực kỳ nguy hiểm là, theo một nhận định được RFI ghi nhận về quan điểm của TT Trump, dẫn theo tờ Asia Times về mối quan hệ Việt -Mỹ:“...Tờ báo trích lời chuyên gia Bill Hayton, tác giả cuốn “Biển Đông: Cuộc tranh giành quyền lực ở châu Á” viết rằng: “Chính quyền Trump đã tỏ cho thấy hoặc là họ không hiểu hoặc là họ không quan tâm đầy đủ đến các lợi ích của các nước bạn và các nước đối tác tiềm tàng ở Đông Nam Á để bảo vệ họ chống Trung Quốc.Tuy vậy, các cố vấn của tổng thống Mỹ gần đây đã nói ngày càng nhiều đến mục tiêu xây dựng “một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở”. Tuy không giống như chiến lược “xoay trục sang châu Á” của tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, nhưng dự án này cũng nhằm duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.Nhưng theo Asia Times, tổng thống Trump viếng thăm Trung Quốc trước khi đến Việt Nam, với hy vọng thuyết phục Bắc Kinh mở cửa thị trường hơn nữa cho các nhà đầu tư Mỹ, cũng như yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ thêm trong việc ngăn chận tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cho nên có một số người lo ngại là vì muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, ông Trump sẽ hy sinh các lợi ích của Việt Nam, cũng hy sinh mục tiêu thiết lập vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương......Vấn đề là do tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP. Hoa Kỳ nay không còn một công cụ hiệu quả để thúc đẩy Hà Nội tự do hóa kinh tế và chính trị vì hiệp định này buộc Việt Nam phải cho phép thành lập các công đoàn độc lập cũng như phải chấp nhận những cải tổ quan trọng khác.”Thôi thì chuyện gì cũng có nhân duyên... Cõi này phải kham nhẫn vậy.