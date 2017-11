Đệ Nhất Phu Nhân Không Đi VN

HANOI -- Trái với nhiều tin đã phóng ra trên một số diễn đàn rằng Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ tới thăm Việt Nam và sẽ có hành vi đáp ứng lá thư kêu gọi giúp đỡ từ con gái của nhà hoạt động nhân quyền Mẹ Nấm đang ở tù, bà Trump sẽ không tới Việt Nam.Và cũng không thấy nói gì từ phía Hoa Kỳ về các bản án nhân quyền tại VN, trong khi Tổng Thống Philippines lớn tiếng rằng TT Trump khi tới Manila chớ nên nói gì về nhân quyền.Bản tin RFA ghi rằng Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump kết thúc chuyến thăm Châu Á cùng tổng thống Donald Trump tại Trung Quốc. Như thế bà Melania Trump sẽ không đến thăm Việt Nam cùng phu quân.Hãng tin CNN loan tin vừa nêu vào ngày 8 tháng 11. Theo đó thì Trung Quốc là chặng dừng thứ ba và cũng là chặng cuối của bà Melania Trump dịp này, còn tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục chuyến công du đến Việt Nam và Philippines trong những ngày sắp tới.Tại ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, đệ nhất phu nhân Melania Trump dành phần nhiều thời gian gặp gỡ và chia sẻ cùng các vị đê nhất phu nhân chủ nhà về những đặc trưng văn hóa bản xứ.Ở Xứ Phù Tang, đệ nhất phu nhân Melania Trump tìm hiểu về lịch sử ngọc trai cùng bà Akie Abe, vợ thủ tướng Shinzo Abe. Hai bà cùng tham gia lớp học viết thư pháp của học sinh lớp 4.Khi sang Hàn Quốc, bà Melania Trump dự buổi uống trà truyền thống cùng đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cũng như gặp gỡ một số học sinh địa phương.RFA ghi rằng khi đáp xuống Bắc Kinh, vợ chồng Tổng thống Donald Trump được vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình đưa đi tham quan Tử Cấm Thành. Ngoài những hoạt động tham gia cùng tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh, đệ nhất phu nhân Melania Trump vào ngày 10 tháng 11 sẽ đi thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm một sở thú và tiếp xúc với gấu trúc. Sau đó bà Melania Trump rời Hoa Lục về lại nước Mỹ.Bản tin RFA cũng nhắc rằng vào ngày 26 tháng 10, cháu Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết thư ngỏ gửi đệ nhất phu nhân Melania Trump về trường hợp bị ở tù của mẹ cháu.Trong bức thư, cháu Nguyễn Bảo Nguyên nói rõ đó là bức thứ tư cháu gửi cho bà Melania Trump nhờ giúp đỡ để gia đình được đoàn tụ; tức can thiệp Hà Nội trả tự do cho blogger Mẹ Nấm.Vào tháng 3 vừa qua, đệ nhất phu nhân Melania Trump thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải ‘Người phụ nữ Quốc tế can đảm’ cho blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện phải thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc mà Hà Nội gán cho là ‘tuyên truyền chống Nhà Nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam’.Bản tin VOA ghi nhận rằng Tòa Bạch Ốc không loan báo vì sao Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng phương bắc của Việt Nam.Nguồn tin này đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ Đệ Nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện. Trước đó, bà có cuộc gặp với Đệ nhất Phu Nhân Nhật Bản Akie Abe tại một trung tâm thương mại ở Tokyo và dùng cơm tối với gia đình Thủ tướng Abe.Trong phần bình luận dưới nhiều bản tin liên hệ, một số độc giả nêu nghi vấn rằng có thể lá thư của bé Nguyễn Bảo Nguyên hy vọng sẽ dẫn tới áp lực từ phía Mỹ, cụ thể từ ông bà Trump, đôi với VN về nhân quyền, nhưng lại có thể làm mất vui chuyến đi của bà Trump.Có nhận định rằng CSVN hy vọng Mỹ sẽ đón Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sang Hoa Kỳ định cư để làm tê liệt một tiếng nói nhân quyền... nhưng không mấy ai đoán là Mỹ sẽ im lặng, ít nhất là mặt ngoài.Có một điều biết chắc rằng: bản tin trước đó nhiều ngày nói trên một số mạng là bà Melania sẽ vào tù thăm Mẹ Nấm chỉ là tin vịt...Câu trả lời của bà Trump rất rõ ràng: Để làm cho đất nước Hoa Kỳ vĩ đại như cũ theo khẩu hiệu tranh cử của TT Trump, không cần tới VN làm chi.