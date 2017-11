MỜI CỨU TRỢ

Ban từ thiện Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất SĨ Thế Giới sẽ có chương trình tặng quà cứu trợ cho đồng bào bị cơn bão số 12. Kính xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử hoan hỷ đóng góp cho ban từ thiện đi thăm và tặng quà cho đồng bào bị cơn bão gây thiệt hại về tánh mạng và vật chất rất nặng. Mọi đóng góp xin gửi về: Pháp Viện Minh Đăng Quang Nam California, 8752 Westminster Blvd. Westminster, CA 92683. Phone: 714-902-4873

3 Tác Giả, 3 Tác Phẩm

Ra mắt sách “Thần Giao Cách Cảm” (Nguyễn Quang), Tản Mạn về Ca Dao Lịch Sử (GS Đào Đức Nhuận), 45 Bài Ca Tân Cổ Giao Duyên (Trường Khanh Hà Nguyên Du). Tại Kensington Gardens, 9800 Bolsa Ave., Westminster (đối diện Catinat Plaza) ngày 19/11/2017 từ 11:00AM-3:00PM. Vào cửa tuụ do, đậu xe miễn phí. Câu hỏi, xin gọi: Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Hà Nguyên Du (714) 723-9652.

.

THÁNG 11-2017

THIỀN VÀ KHÍ CÔNG

Hướng dẫn THỰC HÀNH THIỀN VÀ KHÍ CÔNG hàng tuần tại Thiền đường Tánh Không 13071 Brookhurst St., Ste.197, Garden Grove, CA 92843. Sáng Thứ 2, 4, 6 từ 7am-9am; Tối Thứ 3, 5 từ 6:30pm -8:30pm, Thứ Bảy 9am -12pm. Liên Lạc: 714-467-6999

QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức Buổi Gây Quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH lúc 5pm, Thứ Sáu 24/11 tại Golden Sea Restauratn & Banquet , 9802 W Katella Ave, Anaheim CA 92804. Liên lạc (714) 638-2610.

TỪ THIỆN

Quán Chay Từ Thiện và Nhóm Từ Thiện Tấm Lòng Chia Sẻ mỗi tháng đều có 4 lần phát cơm cho vô gia cư: Lúc 4pm hai tuần Chủ Nhật và lúc 11am, hai tuần thứ Năm tại 400 W Santa Ana Blvd, Santa Ana CA 92704. Liên lạc Cô Hương (714) 727-8018, Sư Cô Hoa Liên (714) 653-0434.

Giấc Mơ Của Chiều

Đêm nhạc tại Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Suite 222. Westminster, CA 92683. Thứ Bảy 11/11/2017 Từ 7:30PM tới 10:30PM. Vào cửa miễn phí -- Bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ xin gọi trước: 714-270-8110

Giới thiệu 3 giòng nhạc Võ Tá Hân - Hồng Tước - Nguyễn Ngọc Phúc. Điều khiển chương trình: Kim Ngân

Guitar: Phương Thảo - Piano: Nguyên Thảo với góp mặt của: Kim Tước - Anh Tài - Bích Thủy - Ka Lăng - Kim Huệ - Kim Khuê - Lâm Dung - Mai Phương - Ngọc Phúc - Ngọc Quỳnh - Ngọc Tước - Quỳnh Hoa - Thùy Dung - Tóc Mây - Vũ Đan - Vũ Khiêm - Vương Lan - Xuân Thúy - Tứ ca Hương Xưa - Nhóm ca Hương Thiền

TU HỌC TỊNH ĐỘ

Đạo Tràng Trì Tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Tu Học Pháp Môn Tịnh Độ từ ngày 10 đến 12 tháng 11, dưới sự chỉ dẫn của TT Thích Trí Thoát, Viện chủ chùa Linh Sơn, Windor- Canada.

- Thứ Sáu 10/11 và Thứ Bảy 11/11 tại Trung Tâm Sangha, 7641 Talbert Ave, Huntington Beach CA 92648.

- Chủ Nhật 12/11 tại Hiền Như Tịnh Thất, 4218 Tyler Ave; El Monte CA 91731.

Ghi danh: Đồng Từ Toại (626) 863-9787, Tịnh Chơn Minh: (714) 530-2830

Hoằng Pháp

HT Thích Tịnh Từ & Tăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn hướng dẫn:

- Pháp Thoại lúc 6:30pm – 9pm, thứ Sáu 10/11 tại Thiền Đường Ngọc Sáng, 9012 Ingram Ave, Garden Grove CA 92844

- Ngày Tu Thiền Quán lúc 9am – 3pm, thứ Bảy 11/11 tại Tu Viện Đại Bi, 3210 W 5th St, Santa Ana CA 92703.

Ghi danh: (714) 791-3515/ (714) 900-0719.

CHÙA QUANG THIỆN LỄ VÍA QUAN ÂM BỒ TÁT

Chùa Quang-Thiện tổ chức Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát: từ 5am đến 9am, Trù Chú Đại Bi, Lễ Chính lúc 10am, Chủ Nhật 12/11 tại 704 East St, Ontario CA 91764. Liên lạc (909) 986-2433

53 NĂM ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT

Kính mời đồng hương dự Lễ Kỷ Niệm 53 năm Đảng Tân Đại Việt tại: Westminster Community Civic Center 8200 Westminster Blvd Westminster, CA 92683 Từ 1:00pm đến 5:00pm Chủ Nhật 12 tháng 11/2017.

Sẽ có Phát biểu của: BS Mã Xái (Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt), Niên Trưởng Hoài Sơn.

Sẽ có Hội luận chính trị với:

-- Lê Minh Nguyên (Ba Mũi Giáp Công Trong Công Cuộc Đấu Tranh Giải Thể Chế Độ CSVN),

-- Bùi Anh Thư (Tổ Chức Mà Không Tổ Chức Dưới Chế Độ Độc Tài Đảng Trị Đảng CSVN);

Cũng như sẽ có Lễ Ra Mắt Tân BCHTƯ Đảng Tân Đại Việt nhiệm kỳ 2017-2021. Chi tiết xin liên lạc : - Ông Hoàng Đình Khuê, ĐT: 714-655-0585.

TƯỞNG NIỆM ANH BẰNG

Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức Chương Trình Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng và Ra Mắt Sách lúc 1pm, Chủ Nhật 12/11 tại Đài SBTN, 10517 Garden Grove Blvd, Garden Grove CA 92843. Liên lạc Cao Minh Hưng (714) 403-9315, anthonyhungcao@gmail.com

PHÁT CƠM CHO VÔ GIA CƯ

Nhóm Cựu Học Sinh Trường Quốc Học và Đồng Khánh sẽ phát cơm và quần áo cho người vô gia cư Việt Nam lúc 11:30am, ngày 15 mỗi tháng bắt đầu từ thứ Tư 15/11 và thứ Sáu 15/12 tại Westminster Park (Góc Magnolia/ Hazard) 14402 Magnolia St, Westminster CA 92683. Liên lạc Kim Chi (714) 719-6302, Bạch Lan (714) 981-5631, Hoàng Thi Thao (714) 717-6856, Lê Văn Thạnh (714) 309-1479

DẠ VŨ MÙA THU 2

Dạ Vũ Mùa Thu 2 của Đồng Hương Phú Yên vào tối Thứ Sáu 17/11, tại Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Giá vé $40, gồm có ẩm thực và khiêu vũ. Xin liên lạc lấy vé: Huỳnh công Tịnh (818) 291-3894; Lý thanh Nhàn (714) 337-1428; Diễm Phúc (714) 318-5490

Ra Mắt 2 SÁCH PHẬT HỌC

Tổng Vụ Pháp Chế thuộc Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ kính mời đồng hương tham dự buổi ra mắt 2 sách:

-- “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống & Tâm Linh” - tác giả Đào Văn Bình;

-- “Thiền Tông Qua Bờ Kia” - tác giả Nguyên Giác.

Từ 2 giờ đến 6 giờ chiều Thứ Bảy 18/11/2017 tại:

Chùa Bát Nhã, 4717 West First Street, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714) 878-3739 .

- BTC chào mừng quan khách: Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê.

- Đạo tư HT Thích Nguyên Trí

- HT Thích Nguyên Siêu nói về “Nét Văn Hóa Phật Giáo Trong Hai Tác Phẩm”.

- Cư Sĩ Huỳnh Kim Quang giới thiệu “Thiền Tông Qua Bờ Kia”.

- Cư Sĩ Phan Tấn Hải giới thiệu sách “Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống và Tâm Linh”.

- Cư Sĩ Tâm Diệu đại diện Ananda Viet Foundation nói về việc xuất bản hai cuốn sách.

- Cảm tạ của hai tác giả và trao đổi với quý quan khách

- Thanh trai self served

- Chương trình văn nghệ xen kẽ do nhạc sĩ Cao Minh Hưng (Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ) và nhạc sĩ Trần Chí Phúc thực hiện.

CỘNG TU NIỆM PHẬT

Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội tổ chức Cộng Tu Niệm Phật 8AM-4PM Chủ Nhật 19 tháng 11 tại 7732 Garden Grove Blvd, Westminster, CA 92683. Liên lạc (562) 556-7712, www.tinhtonghochoi.org.

HẬU DUỆ KHÓA 5 SQTB TIỆC

Hội Ái Hữu và Đoàn Hậu Duệ Khóa 5 Sĩ Quan Trừ Bị Vì Dân tổ chức Tiệc Họp Mặt Thường Niên 2017 lúc 10am, Chủ Nhật 19/11 tại Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Ave, Garden Grove CA 92683. Liên lạc Vì Dân Mục (714) 482-7656, Vì Dân Thạch (714) 260-5992, Hậu Duệ Hòa (714) 402-0570, Hậu Duệ Phượng (714) 401-8176

THÁNG 12-2017

NHẠC GIÚP TRẺ EM NGHÈO

Tăng Thân Xóm Dừa kính mời quý vị đến tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng để giúp đỡ cho trẻ em nghèo đi học lúc 7pm, thứ Bảy 9/12 tại Huntington Beach Church of Religious Science (Sangha Center), 7641 Talbert Ave, Huntington Beach CA 92648. Liên lạc Lê Anh Thư (714) 867-4038, Phương Mai (714) 583-8160, Kim Dung (714) 891-8579. Diệu Trang (714) 271-2822.

THÁNG 1-2018

THÁNG 2-2018

TU VIỆN HOA NGHIÊM

Tại Tu Viện Hoa Nghiêm, 3222 W. First St, Santa Ana CA 92703. Liên lạc (714) 775-6799:

- Tọa Thiền, Kinh hành niệm Phật, Thuyết Giảng, Lễ Cầu Nguyện 9am, mỗi Chủ Nhật.

- Hành Hương Tết Đầu Năm Mậu Tuất: Chủ Nhật 25/2

- Buổi Dạ Tiệc Chay-Văn Nghệ Gây Quỹ: Chủ Nhật 18/3

CẦN BIẾT

KHÓA TU THIỀN VIPASSANA

Vô Môn Thiền Tự tổ chức Khóa Tu Thiền Vipassana, Chủ Nhật (tuần lễ đầu tiên mỗi tháng), từ 6AM-6PM. Và sinh hoạt mỗi Chủ Nhật hàng tuần từ 8AM-3PM gồm Tọa Thiền, tụng kinh Tam-Bảo, Pháp đàm, tại Vô Môn Thiền Tự, 12832 Gilbert st

Garden Grove, CA 92841. LL: 714-591-5938; 714-206-1024. Web: vomonthientu.org

ANH NGỮ MIỄN PHÍ

Free phone và lớp Anh ngữ miễn phí cho cao niên từ 1-3pm, Thứ Sáu hàng tuần tại 14081 Magnolia St., Westminster, CA 92683. L/L: (714) 421-8567

LUYÊN THI QUỐC TỊCH VÀ ANH NGỮ MIỄN PHÍ

Lớp luyện thi quốc tịch và Anh ngữ miễn phí sáng Thứ Bảy từ 8-10:30AM tại Santa Ana College 1530 W. 17th St., Santa Ana, phòng B30. Giáo sư người Việt, ghi danh tại lớp. L/L: Thầy Võ (714) 603-9975

NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

TT Truyền Năng Lượng Sinh Học chữa bệnh từ thiện Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 12pm tại 14351 Euclid St., #1R, Garden Grove, CA 92843. L/L: (714) 224-8804

Nhận dạy và dịch

Các văn bản hay sách Anh-Việt và Việt Anh. LL: Viên An: 714 837 9359 / 951 616 8620

3404 E Lambeth Ct, Unit E

Orange, CA 92869

GIẢM ĐAU NHỨC TÊ THẤP

TT Y Tế Đa Khoa Westcoast hướng dẫn phương pháp tập luyện tại nhà để giảm và tránh đau nhức tê thấp do BS Trung Nguyễn. Địa điểm: 7895 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. L/L lấy hẹn: (714) 893-1222

Y TẾ TÂM THẦN

Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Việt Nam tại Quận Cam tổ chức và tài trợ khóa học dành cho những gia đình có thân nhân mang bệnh tâm thần, trong 12 tuần, sáng Thứ Bảy hàng tuần từ 9am-12pm từ 21/3 tại 12755 Brookhurst St., #114, Garden Grove, CA 92842. L/L: (949) 436-9355. Email: tomphan714@gmail.com

PHẬT GIÁO Tây Tạng

Tu Viện Geden Shoeling Tibetan Manjushri Center, 14041 Olive St., Westminster, CA 92683 Phone 714-891-5456, có khóa lễ Thứ Bảy, Chủ Nhật... Dịch Việt ngữ. Chùa có sách, kinh nhật tụng Việt Ngữ giúp người tu trì nghiêm túc. L/L (714) 891-5456.

HỘI THÁNH BÁP TÍT phục vụ cộng đồng

Tại Hội Thánh Báp Tít Santa Ana, 4300 Westminster (góc New Hope), Santa Ana, CA 92703 như sau: Lớp Computer mỗi thứ 2, 3, 5 vào lúc 6PM - 8PM; Lớp ESL mỗi Chủ Nhật từ 9AM - 11AM; Awana Club dành cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 mỗi thứ Năm từ 6PM - 8PM. Điện thoại ghi danh (714) 495-0490, (714) 417-6493, (714) 697-9119

DẠY THIỀN, CHỮA BỆNH

Diệu Âm Tịnh Thất sẽ mỡ khóa hướng dẫn thiền định, dưỡng sinh, tự chữa bệnh ... Sống an nhiên tự tại. Mổi chủ nhật từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Tại: 9331 Stanford Ave. Garden Grove, ca 92841. LL : Hiếu Liêm (714) 260-1182; hieuliemps@yahoo. com

Vì chổ có giới hạn... Vui lòng giữ chổ trước khi đến.

TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

Tại 9842 Bolsa Ave #202, Westminster, CA 92683. Mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu:

- 5:00 giờ Chiều: Chuỗi Mân Côi Kính Đức Mẹ và Kính Lòng Thương Xót Chúa

- 5:30 Chiều: Thánh Lễ Misa

Cung cấp thông tin, trợ giúp về: y tế, xã hội, cố vấn luất pháp và tâm lý xã hội cho người lợi tức thấp, tìm hiểu ơn gọi đi tu.v.v..Tel (714) 418-0650 đễ được giúp đỡ và lấy hẹn.

PHÁP LUÂN CÔNG

Tập luyện Pháp Luân Công, giúp cho mọi người được hết bệnh mạnh khỏe, và thăng tiến tâm linh. Chỉ dẫn miễn phí tại Mile Square Park từ 8:30 đến 10:30 AM Chủ Nhật. L/L (714) 401-7373, (714) 839-8678, www.phapluan.org, www.falundafa.org

TIN LÀNH DẠY VẼ, GUITAR

Nhà Thờ Tin Lành Việt Lighthouse, 13077 Century Blvd, Garden Grove, CA 92843 hiện đang nhận học viên cho các lớp học căn bản miễn phí vào mỗi trưa thứ Bảy như sau: Lớp Hội Họa do họa sĩ Trần Ngọc Hiệp hướng dẫn, Lớp Guitar do nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân. Ghi danh xin gọi (714) 657-2032

Thiền Viện Sùng Nghiêm

Với những sinh hoạt hàng tuần:

-- Mỗi chiều Thứ Bảy từ 3giờ30 đến 5giờ00: Lớp hướng dẫn về Thiền căn bản

-- Mỗi chiều Chủ Nhật từ 1giờ30 đến 2giờ30: Lớp Việt Ngữ của trẻ em

-- Từ 2giờ30 đến 3giờ30: Lớp Thiền trẻ em từ 5 đến 15 tuổi

5./ Từ 2giờ30 đến 3giờ30: Lớp thể dục Yoga

-- Từ 3giờ30 đến 5giờ30: Lớp Thiền người lớn và thuyết giảng -- Từ 7giờ đến 8giờ30 : Lớp Thanh Nhạc Thiền Ca

-- Đặc biệt từ lúc 6giờ đến 7giờ30 có buổi thọ trai do Thiền Viện Sùng Nghiêm khoản đãi.

Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 636-0118; (714) 657-5267 (Cell)

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý người Mỹ gốc Á Châu-Thái Bình Dương. Lớp hướng dẫn luật gia đình miễn phí cho cư dân Quận Cam không có luật sư đại diện. Giúp điền đơn xin ly dị, ly thân hoặc hủy bỏ hôn nhân, hiểu biết về thủ tục ly dị, và trả lời nghi vấn căn bản về luật gia đình. Mỗi Thứ Tư lúc 8:30am hoặc 1:00pm tại tòa. Chỗ có giới hạn, phải lấy hẹn trước. Xin liên lạc 714-705-4528; 800-267-7395 (Tiếng Việt). Cho cư dân Quận Cam không có luật sư đại diện. Giúp về luật gia đình (ly dị, ly thân, hủy hôn, xin hoặc sửa quyền giữ con, thăm viếng, trợ cập con cái/trợ cấp người phối ngẫu, đỗi tên, giám hộ, bạo lực trong gia đình, etc.) mỗi Thứ Ba tại toà Lamoreaux Justice Center (341 The City Drive, Orange, CA 92868). Giúp về luật dân sự như đuổi người ra khỏi nha (hoặc người bị đuổi), luật gia đình, xóa án giảm khinh tội hình sự, tiểu tụng, quấy nhiễu dân sự, vi phạm luật giao thông, v.v. mỗi Thứ Năm tại tòa West Justice Center địa chỉ 8141 13th St., Westminster, CA 92683. Hoặc liên lạc để biết thêm chi tiết 800-267-7395 (Tiếng Việt).(NOTICE: Tòa Westminster không còn nhận nộp đơn cho các vấn đề pháp lý liên quan đến dân sự hoặc tiểu tụng, mà đã chuyển qua tòa Santa Ana, nhưng giúp đỡ bằng tiếng Việt vẫn chỉ có ở hai tòa nói trên. Xin qúy vị nào cần giúp đỡ bằng tiếng Việt tiếp tục đến hai tòa kể trên.)

GIÚP CON EM TÌM HIỂU VỀ HƯỚNG ĐẠO

Để giúp con em mình tìm hiểu và tham dự những hoạt động lành mạnh của phong trào Hướng Đạo vào mùa hè 2012 sắp đến, mời quý vị phụ huynh hãy liên lạc với Trưởng Phạm Tường Anh, đại diện của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ tại Orange County, (714) 404-2256 hoặc Anh_PhamTuong@yahoo.com, để biết thêm chi tiết.

CAO NIÊN Á MỸ DẠY NHẠC

Hội Cao Niên Á Mỹ sẽ mở lớp hướng dẫn về thích nhạc, luyện giọng, lấy hơi và đàn keyboard cho quý vị cao niên, hoàn toàn miễn phí mỗi thứ Sáu hàng tuần từ 9 AM-12 PM tại Hội Cao Niên Á Mỹ, 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683, Tel (714) 890-9786

ĐỒNG TÍNH

Nhóm Hỗ Trợ Tinh Thần cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Quận Cam mỗi Thứ Bảy, tuần thứ 3 của tháng, từ 11AM-1PM, tại 14541 Brookhurst St, Suite C10, Westminster, CA 92683. L/L Minh Tran (714) 636-1669, minht@apaitonline.org

CẦN NƠI TRUY TẦM và ĐIỀU TRỊ UNG THƯ?

Miễn phí truy tầm ung thư vú & cổ tử cung cho người có lợi tức thấp, không bảo hiểm sức khỏe, hoặc phải trả phụ phí cao. Miễn phí điều trị ung thư cho người hội đủ tiêu chuẩn. Phát hiện ung thư SỚM có thể CỨU sinh mạng! Mọi chi tiết, xin gọi Hiệp Hội Á Châu-Thái Bình Dương/ cô Lucy Huỳnh (714) 530-2323 (nếu nhắn lại, xin nói thật rõ số phone và tên). 12900 Garden Grove Blvd. #214A, Garden Grove, CA 92843

TỪ THIỆN NEWHOPE

Hội Từ Thiện NewHope2008 đang thực hiện chương trình Phát Tập và Xe Đạp cho các em học sinh nghèo ở VN. Xin các bạn giúp đỡ. Website: www.NewHope2008.org .

VIỆT HỌC HÀNG TUẦN

- Thứ Sáu: Lớp Cơ cấu Việt ngữ (từ 7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối)

- Thứ Bảy: Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

- Chủ-nhật: Lớp Võ Bình Định Viện Việt-Học (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối)

Liên-lạc: Viện Việt-Học: (714) 886-8569 // E-mail: info@viethoc.com

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683

LUYỆN THI QUỐC TỊCH MIỄN PHÍ TẠI TRƯỜNG COASTLINE

Lớp luyện thi quốc tịch miễn phí dành cho quí vị nào đang có thẻ xanh và sống tại Mỹ trên 5 năm. Lớp ban ngày được dạy vào mỗi thứ Sáu từ 9AM-3PM. Lớp tối sẽ học 2 ngày một tuần, từ 6PM-9PM tại trung tâm Le-Jao của trường Coastline Community College, số 14120 All American Way, Westminster, CA 92683. L/L: (714) 431-3601

TÌM HIỂU MEDICARE

Lớp tìm hiểu những điểm căn bản về Medicare miễn phí mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần tại văn phòng Power's Charity, 10131 Westminster Blvd., Garden Grove, CA 92843. L/L: (714) 421-8567; (714) 200-3457

Hội Thánh REFUGE

Calvary Chapel Huntington Beach, Vietnamese Ministry, 7800 Edinger Ave., Huntington Beach, CA. Sáng Chúa Nhật: Hội Thảo Kinh Thánh (8AM - 8:45AM); Thờ Phượng (9AM - 10:30AM). Chiều Thứ Sáu: Cầu Nguyện (2PM - 4PM). Chiều Thứ Bảy: Nghiên Cứu Kinh Thánh (4PM - 6PM). Chiều Chúa Nhật: Lớp Anh Văn miễn phí (2PM - 4PM). Mục sư Lâm Lý Trí, Điên thoại: (714) 697-9119.

HỒI PHỤC SỨC KHỎE

Qúy vị có thèm ngọt hay thèm muối? Qúy vị có bị thức giấc nữa đêm? Qúy vị thường mệt mõi, uể oải, ăn không ngon? Đây là vài dấu hiệu có thể sức khỏe của qúy vị không được tốt. Gọi số (714) 891-2596 để giữ chổ và lấy hẹn làm Miễn Phí 3 Phút SCAN để hiểu tại sao sức khỏe có thể bị suy yếu và cách phục hồi cho từng người.

Thứ Ba, July 30, 2013 từ 4:30PM - 6:30PM

LỚI HỌC MIỄN PHÍ

Văn phòng IYF ( International Youth Fellowship) mơi dự các lớp học miễn phí sau:

- Học tiếng Việt mỗi thứ Bảy từ 10am – 12pm

- Học tiếng Hàn mỗi thứ Bảy từ 10am – 12pm

- Học tập thể dục mỗi thứ ba từ 11am – 12pm

- Học Kinh Thánh (học về thế giới tấm lòng, làm thể nào để thoát khỏi tội lỗi và được Tái Sanh) mỗi tối thứ bảy từ 7:30pm -9:30pm

Địa điễm: 3330 W Lincoln Ave, Anaheim CA 92801. ĐT: 714-260-2676 hoặc 714-622-9412

THỂ DỤC KHÍ CÔNG HOÀNG HẠC

Từ tháng 10/2012 Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc sẽ thêm 2 lớp vào sáng thứ năm:

-7:00 AM tới 8:00 AM

-8:00 AM tới 9:00 AM

-Thứ tư - thứ năm - thứ bảy - chủ nhật có các lớp 7:00-8:00 và 8:00-9:00

http://www.hoanghackhicong.org/ hay email: theduckhiconghoanghac@gmail.com hay ở Võ Đường Hapkido, 9032 Hazard Avenue, Westminster, CA 92683. Miễn phí.

TT CÔNG GIÁO DẠY HỌC MIỄN PHÍ

Lớp Học Miễn Phí: ESL, Citizenship, Gậy Dưỡng Sinh từ 10:00am-12:00am, Mon-Thu hàng Tuần

Lớp dạy kèm K-12 sau giờ học, từ 3:30pm-6:00pm Thứ 2, Thứ 5. Tại Trung Tâm Công Giáo VN, Địa Phận Orange, 1538 N Century Blvd, Santa Ana CA 92703. Hope Community Services Inc. (714) 265-1181

PHÚC ÂM SINH HOẠT

Hội Thánh Phúc Âm Little Saigon, 14642 Bushard St., Westminster CA 92683, sinh hoạt thân tín hữu vào Thứ Năm hàng tuần từ 7PM-8PM và nhóm thờ phượng Chủ Nhật hàng tuần từ 3PM-4PM, sau các giờ nhóm có tiệc thông công với nhau. Trân trọng kính mời Quý đồng hương và tất cả con cái Chúa tham dự để chúng ta góp chung lời cầu nguyện phấn hưng cho vùng Tiểu Sài Gòn và Quê Hương Việt Nam. L/L: (714) 603-4481

TÌM HIỂU MEDICARE

Tìm hiểu miễn phí về sự khác biệt giữa các chương trình bảo hiểm Medicare vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần từ 10am - 12am tại Tip Top Kitchen (Brookhurst & Edinger) Fountain Valley. L/L: (714) 421-8567

Bấm huyệt, châm cứu bằng hồng ngoại tuyến miễn phí

Xương sống là trung tâm cơ thể, sức khỏe bắt đầu từ cột sống lưng. Có giường tự điều trị: nhức nửa đầu, mất ngủ, đau nhức lưng, đau thần kinh tọa, đau gan, đau tim, đau thận, đau cổ, vai, suyễn, trĩ nội, trĩ ngoại, cao huyết áp. Cao cholesterol, viêm khớp, điều chỉnh cột sống, phong giựt, phong thấp, xơ động mạch.v.v… Xin mời tới: 14936 Dillow st, Westminster, CA 92683. Tel: (714) 373-0862 Công ty Dollar Delivery bảo trợ.

- Từ 9:00 AM đến 5:00 PM, Thứ Hai tới Thứ Năm; Thứ Sáu Nghỉ.

- 9:00 AM đến 12:00 PM, Thứ Bảy - Chủ Nhật

GIÁO VỤ VN

Chương trình sinh hoạt hàng tuần của Hội Thánh Calvary Chapel Huntington Beach: 7800 Edinger Ave., Huntington Beach, CA 92647. L/L: (714) 697-9119

- Chúa Nhật: Hội thảo Kinh Thánh: 8-8:45AM; Thờ phượng: 9-10AM; Cầu nguyện: 10-10:30AM; Lớp Việt Ngữ: 11AM-12:30PM; Lớp Anh ngữ: 12:30-2:00PM

- Thứ Năm: Bữa ăn trưa và quần áo cho người vô gia cư: 10AM-12:30PM

- Thứ Sáu: Cầu nguyện: 2-4PM

- Thứ Bảy mỗi đầu tháng: chương trình "Bàn Tay Hy Vọng" phát thức ăn và quần áo tại Sigler Park, 7200 Plaza St., Westminster, CA 92683.

GHI TÊN BẢO HIỂM Y TẾ

Hội Thánh Agape trợ giúp cộng đồng miễn phí Đăng ký Bảo Hiểm Y Tế Obamacare, Ghi danh Medi-cal từ 8AM-4:30PM mỗi ngày trong tuần tại 12600 Brookhurst St., #104, Garden Grove, CA 92840. L/L: (714) 837-1584; (714) 675-3224

HỘI THÁNH HỘI THẢO

Hội Thánh Tin Lành AGAPE hội thảo "Làm thế nào để chuyển hóa tư tưởng của mình cho tốt hơn theo Kinh Thánh" vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần từ 3PM tại 12600 Brookhurst St., #104, Garden Grove, CA 92840. L/L: (714) 675-3224. www.vnchurch.yolasite.com

NGỪA BỆNH PHỤ NỮ

Trung Tâm Phục Vụ Sức Khỏe Cộng Đồng (CCCHC) khám Miễn Phí Mammogram (chụp quang tuyến vú) và PAP SMEAR (khám cổ tử cung để truy tìm ung thư cổ tử cung) cho tất cả phụ nữ không còn khả năng sinh nở không hỏi chứng minh thu nhập. Địa chỉ 12116 Beach Blvd, Stanton, CA 90680. Để biết thêm chi tiết xin L/L: (714) 898-2222.

LỚP ĐIỆN TOÁN MIỄN PHÍ

Hội Cộng Đồng Việt Mỹ từ tháng 3-2014, sẽ mở thêm Lớp điện toán sơ cấp Miễn Phí dành cho quý vị cao niên vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần từ 9:am đến 11:00 am. Mọi chi tiết các lớp căn bản I và II xin liên lạc: 714-767-0809. 14441 Beach Blvd., # 221, Westminster.

THIỀN - KHÍ CÔNG

Lớp Thiền, Khí Công, Dịch Cân Kinh, và Yoga tự trị bệnh - miễn phí: tại Trường Judo, số 10706 Garden Grove Bl, Garden Grove (góc Century và Garden Grove, đối diện xéo với Home Depot) mỗi sáng Chủ nhật từ 8 giờ 15 đến 9 giờ 45.

CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ

Chữa bệnh Ung Thư Ngực và Ưng Thư Phổi miễn phí tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana. Đông Y Sĩ Lê Văn Quang (Kim Dung) sẽ chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân Ung Thư Ngực và Ung Thư Phổi không có bảo hiểm Y tế, kết quả gần như 100% nếu bệnh tình mới khám phá. L/L Tổ Đình Minh Đăng Quang 3010 W. Harvard St, Santa Ana, tel (714) 437-9511, (714) 889-0021

KHAI THUẾ MIỄN PHÍ

Tại Hope 1538 N. Century, Santa Ana, CA 92703. T2, 4, 6&7. Gọi (714) 265-1181 để lấy hẹn. Hoặc dùng software/E-file: www.myfreetaxes.com

Học Toán, Tiếng Việt, Sửa Computer Miễn Phí

Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH tổ chức những buổi dạy học Toán và Việt Ngữ đủ mọi trình độ miễn phí từ ngày 29 tháng 3 năm 2014 vào Thứ Bảy và Chủ Nhật:ToánTrung Tiểu học: Từ lớp 3 đến 12 và Việt Ngữ: Đàm thoại và viết văn. Do Giáo Sư tốt nghiệp và hành nghề tại Mỹ. Ghi danh, xin gọi (714) 418 – 9790 hoặc (657) 203-3191 mỗi Thứ Hai đến Thứ Sáu. (Chỗ ngồi có hạn, xin ghi danh sớm) Uỷ Ban cũng nhận sửa computer miễn phí Thứ Bảy.

AIKIDO

Tổng cuộc Tenshinkai Aikido, chủ tịch Đặng Thông Phong mở thêm chi nhánh mới khang trang tại 10810#12, Warner (giưã Ward/Euclid), Fountain Valley, và khai giảng các lớp Aikido cho trẻ em và người lớn vào đầu mỗi tháng. L/L: (714) 894-1003

CMS CHƯÃ BỆNH MIỄN PHÍ

Hội thiện nguyện CMS bảo trợ chữa bệnh miễn phí bằng hồng ngoại liên quan đến cột sống, đau nhức, mất ngủ. Thứ Ba-Thứ Năm: 10am-2pm; Thứ Sáu: 10am-5pm; Thứ Bảy: 10am-4pm. Địa chỉ: 1071 W. 17th St., #F, Santa Ana, CA 91704. L/L: (714) 907-5752

CHÙA TÂY TẠNG XIN GIÚP

Chùa Tây Tạng chắp tay thành khẩn kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm xây chánh điện. Mọi đóng góp xin ghi cho Geden Shoeling Center và gở về địa chỉ 14041 Olive St., Westminster, CA 92683

HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG

Hội Thánh Nguồn Sống sẽ cầu nguyện chữa bệnh miễn phí, không phân biệt tôn giáo tại 14061 Chestnut St., Westmisnter, CA 92683. L/L: Mục Sư Trần Hồng Nhật (714) 206-4320. www.Hoithanhnguonsong.org

DẠY ĐÀN

Lớp dạy Guitar & Keyboard miễn phí cho thanh thiếu niên từ vỡ lòng đến trung cấp tại 14061 Chestnut St., Westminster, CA 92683. L/L: (714) 206-4320 tiếng Việt; (406) 845-3223 tiếng Anh.

THIỀN KHÓA TỪ ÂN

Kính mời Phật tử tham dự Thiền khóa tại Từ Ân Thiền Đường, 4310 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703. Phone: 714-265-2357. Hàng ngày đều có thời khóa Thiền như sau:

BUỔI SÁNG: 5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương; 9:00AM – 12:00PM: Tọa hương và đi hương

BUỔI CHIỀU: 2:00PM – 5:00PM: Tọa hương và đi hương

BUỔI TỐI: 7:00PM – 8:00PM: Tọa hương và đi hương

Y TẾ KHẨN CẤP

Chương trình MSI (Medical Services for Indigents) nhằm giúp cư dân cư ngụ hợp pháp tại Quận Cam tuổi từ 21 đến 64 và không có một phương tiện bảo hiểm y tế nào. Xin mời tới Trung Tâm Phục Vụ Quận Cam, 15460 Magnolia Avenue, Westminster, CA 92683. Điện Thoại: (714) 889-4105

CHỮA BỆNH

Trung Tâm thực hành năng lượng Sinh Học chữa bệnh từ thiện miễn phí mỗi tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9am-12pm tại chùa Liên Hoa 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841. L/L: (714) 224-8804; (714) 829-9921

LỚP COMPUTER

Hội CHS Bưởi-Chu Văn An Nam Cali sẽ mở 3 lớp Computer miễn phí tại Đại Học Coastline - Le-Jao Center 14120 All American Way. Westminster, CA. 92683 . Ghi danh: Nhà thuốc TÂN BÌNH Pharmacy 15434 Brookhurst St. Westminster, CA 92683 – (714) 531-8275

Y TẾ: KHÁM NGỰC, TỬ CUNG MIỄN PHÍ

Chương trình khám ngực và tử cung miễn phí (cho người Việt không có bảo hiểm hay có thu nhập thấp từ 40 tuổi trở lên, ở CA). Có y viện gần nhà. Xin gọi Betty Hoang số (909) 423-0338 hay (951) 454-1741.

VĂN PHÒNG UBVĐXDNTQCC/VNCH

Ủy Ban Vận Động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH trân trọng thông báo: Địa chỉ Văn Phòng mới: 9882 Bolsa Ave Westminster, CA 92683 (trong khu Cơm Tấm Thành, góc Bolsa/Brookhurst). Điện thoại (714) 418-9790 hay (714) 553-2472. Web Nghĩa Trang Biên Hòa Hải Ngoại- www.nghiatrangbienhoa.org

MỜI TỚI NHÀ THỜ

Garden Grove United Methodist Church 12741 Main St., Garden Grove, CA 92840 (gần Costco) 714-534-1070, www.ggumc.net. Chúng tôi, tín hữu Mỹ, kính mời quý vị đến thờ phượng Chúa với chúng tôi vào 9:30 sáng Chúa Nhật. Mục sư của chúng tôi là người Việt.

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Chương trình tiết kiệm năng lượng của hãng Gas Nam California: sửa chữa nhà, mobile home, condo, apartment hoàn toàn miễn phí. L/L: (714) 458-0011.

LUYỆN THI QUỐC TỊCH

Lớp luyện thi Quốc tịch miễn phí từ 8-10:30am Thứ Bảy hàng tuần tại Santa Ana College 1530 W. 17th St., Phòng B30, Santa Ana. L/L: (Thầy Võ (714) 603-9975

THÁNH ĐƯỜNG HY VỌNG

13841 Milton Ave. Westminster CA 92683

Thứ Sáu: 8.30am Phát Thực Phẩm cho quý đồng hương xin mang theo ID

Thứ Bảy: 10g sáng đến 2g chiều. Chương trình dạy Việt Ngữ, Lớp SAT, ESL, Luyện thi Quốc tịch và dạy đầu tư online cho quý đồng hương và các học sinh.

Chúa Nhật: Lễ Thờ Phượng lúc 3giờ chiều, 4giờ Bữa ăn tình thương.

Ll Mục sư Lê Ngọc Thương bằng email hoặc phone. Email:pastorle@hopelutheranchurch.us Tel: 714-414-8713

LỚP VI TÍNH

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý mở lớp Vi tính căn bản và nâng cao mỗi Thứ Bảy hàng tuần 9am-11am; 12pm-2pm tại 8152 Mc Fadden Ave., Westminster, CA 92683. L/L: (714) 300-8383.

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG FREE

Các dịch vụ của Cộng đồng Vietnam Nam California: 1- Khai thuế miễn phí cho người có lợi tức thấp, học sinh, sinh viên 2- Giúp xin tiền điện dùng trong nhà 3- Giúp xin điện thoại di động miễn phí cho người già và lợi tức thấp 4- Giúp điền đơn cho hầu hết các loại giấy tờ 5- Giúp gọi điện giải quyết giấy tờ hàng ngày cho đồng hương gặp khó khăn trong tiếng Anh 6- Luật sư tư vấn miễn phí(gọi lấy hẹn trước) 7- Khóa học điện toán miễn phí vào đầu tháng Tư, 2015 (gọi điện thoại ghi danh) 8- Giúp tìm việc làm cho đồng hương gặp khó khăn tiếng Anh. Điện thoại miễn phí: 1-800-404-6616

HUẤN NGHỆ

Trường Tráng Niên Huntington Beach tổ chức huấn nghệ kỹ năng căn bản về đọc, viết và toán, kỹ năng làm việc trong các lĩnh vực y tế, máy tính, văn phòng. /L: (714) 824-4227. www.hbas.edu

DICH VỤ CỘNG ĐỒNG

Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali phục vụ cộng đồng miễn phí về các dịch vụ pháp lý, dạy Anh ngữ ESL, điện toán, tìm việc làm… Chi tiết liên lạc: 14351 Euclid St., #1R, Garden Grove, CA 92843. Tel.: 1-800-404-6616.

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Để giúp cho dòng mến thánh giá Nha trang tại hải ngoại có phương tiện xin quý vị cho bất cứ thứ gì không dùng đến như tủ lạnh, máy móc, vật dụng trong nha , Quần áo cũ cũng như mới , từ vật lớn hay nhỏ .xin gọi soeur Mến tại số+1 (562) 809-1570 sẽ có người đến để nhận, Mọi dong góp điều được giấy biên nhận miễn trừ thuế.

GIÁO DỤC CON CÁI

Khóa học MIỄN PHÍ: Giáo Dục Con Cái Cách Khôn Ngoan mỗi thứ 3, từ 3/11-8/12, lúc 9:30-11:30 am tại Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam 8251 Westminster Blvd. #110, Westminster, CA 92683. L/L: (714) 474-5706.

LIÊN PHÁI TIN LÀNH

Các mục sư và các tín hữu liên giáo phái Tin Lành cầu nguyện phấn hưng từ 10am-11:30am mỗi sáng Thứ Tư tại 12741 Main St., Garden Grove, CA 92840. L/L: Mục sư Đặng Ngọc Báu (714) 473-5959; Email: baudang@ggumc.net

MASSAGE MIỄN PHÍ

TT Y Tế Westcoast tại 7895 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 do chính phủ bảo trợ cho người cao niên, free massage cho người đủ điều kiện. L/L: (714) 893-1222.

ANH NGỮ MIỄN PHÍ

TT Y Tế West Coast tổ chức lớp Anh ngữ miễn phí cho người cao niên, hướng dẫn các chương trình SSA, SSI, tránh phản ứng của thuốc, ngăn ngừa ung thư từ 10am- 12pm Thứ Hai và Chủ Nhật hàng tuần tại 7895 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. L/L: (714) 421-8567

Cộng Đồng NVQG Nam Cali sinh hoạt:

- Tập thể dục Line Dancing từ 10am – 12pm, thứ Hai và thứ Năm

- Lớp ESL và Quốc Tịch từ 1:30pm – 3pm, thứ Hai và thứ Năm

- Lớp học sử dụng Smartphone, rao vặt miễn phí từ 11am – 1pm, thứ Bảy

Tại 13217 Brookhurst St., Garden Grove CA 92843.

CHÀO CỜ HÀNG THÁNG

Sẽ chào cờ hàng tháng mỗi thứ bảy đầu tháng. Từ 10-11AM trước đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại 9078 Bolsa Ave Westninster CA 92683.

NHÂN HÒA CLINIC

Đưa đón bệnh nhân miễn phí. Xin liên lạc: TT Y Tế Nhân Hòa 7761 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841 (714) 898-8888. Giờ: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:00 Am – 8 Pm; Thứ Bảy 9: 00 Am – 1:00 Pm.

VIỆT HỌC TUYỂN CA VIÊN

Để chuẩn bị cho các chương-trình văn-nghệ sắp tới, Ban Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên từ ngày ra thông-báo này. LL: Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, Ca 92683, E-mail: info@viethoc.com, Điện-thoại: (714) 775-2050

DẠY NHẠC MIỄN PHÍ

-- Lớp Dạy Piano, Guitar miễn phí cho học sinh bắt đầu từ ngày 5/11, mỗi Thứ Bảy lúc1pm, và Chủ Nhật 6pm. Liên Lạc: Cô Bảo Trâm (714) 657-8618

-- Lớp Dạy Ca Vũ Nhạc Kịch miễn phí cho học sinh bắt đầu từ ngày 5/11, mỗi Thứ Bảy lúc1pm, và Chủ Nhật 6pm. Liên Lạc: Cô Bảo Trâm (714) 829-6688.

Tại Little Saigon Church, 10321 Bolsa Ave. Westminster CA 92683

PHÁT CƠM CHO VÔ GIA CƯ

Từ Thiện Tấm Lòng Chia Sẻ tổ chức buổi phát cơm cho người vô gia cư lúc 11am, mỗi Thứ Bảy của tuần thứ hai mỗi hằng tháng trước sân nhà hàng chay Từ Thiện trên đường Bolsa, gần Phước Lộc Thọ. Liên lạc (714) 653-0434, (714) 298-2971, (714) 675-2556

MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

Mở Khóa Dạy Mua Bán Chứng Khoán (Stock, Options) trên mạng Internet cho người Việt Nam không lấy học phí (Free). Học viên chỉ phải trả tiền Nối Mạng (Internet Connection) mỗi năm $80. Xin liên lạc bằng email: dennisachu@yahoo.com. Sẽ gửi đơn xin học (application) qua Internet.

LỚP MIỄN PHÍ

Trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu sẽ mở các lớp học miễn phí vào mỗi sáng thứ Hai và sáng thứ Tư, từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa về nhiều đề tài điện toán khác nhau (Microsoft Office, An Ninh Mạng, Đũa Thần Điện Toán...) tại số 14550 Magnolia St #205 Westminster CA 92683.. Chỉ nhận 12 học viên mỗi khóa, xin gọi 714-893-3043 để ghi danh hoặc để biết thêm chi tiết.

THIỀN, KHÍ CÔNG

Thiền và khí công hàng tuần với HT Tánh Không: Thứ Hai: 7-10am, Thứ Sáu: 8-11am, Thứ Ba và Thứ Năm: 6:30- 8:30pm. Tại Thiền Đường Tánh Không, 13071 Brookhurst St., Ste.197, Garden Grove, CA 92843.

ĐIÊN QUANG

Trung Tâm Điển Quang mở lớp Thiền Căn Bản Điển Quang Mật Giáo Tâm Pháp miễn phí và có buổi cơm chay thân mật lúc 12pm, mỗi thứ Năm đầu tháng tại 14560 Magnolia St #104, Westminster CA 92683. Liên lạc (714) 369-0222, (208) 705-6924. www.trungtamdienquang.com

LAMA DAWA

Phật Giáo Tây Tạng Lama Dawa (Tiến Sĩ Phật Học) có 21 năm Phật Học, 3 năm mật thất thuyết pháp, tụng kinh tháng 4 tại Chùa Phật Quang (dịch Việt & Anh Ngữ). Địa chỉ: 9452 Dewey Dr., Garden Grove CA 92841. Trong tháng 4, thứ Bảy và Chủ Nhật 1pm-3pm. Đại Sư nhận ban Lễ Quán Đảnh giúp Phật tử có nhiều năng lực làm phương tiện thiện xảo, nhanh chóng nhất, đạt Phật quả về cỏi Tịnh Độ lúc lâm chung. Liên lạc (714) 369-0702

TAI CHI

South Bay Integral Taichi/ Lớp Dưỡng Sinh Càn Khôn Tập Linh lúc 6:30am, thứ Hai hàng tuần tại Công Viên Arthur Lee Johnson Memorial Park, 1200 W 170th St, Gardena CA 90247. Liên lạc Phước Lê (310) 351-7194

Kèm Toán Miễn Phí

Chúa Nhật 11.00am đến 2.00pm. Cho các em học sinh lớp 6-9. Nếu đã mất căn bản về toán, đừng lo. Hãy đến Thánh Đường Warner 7360 Warner Ave. Để được các thầy cô giúp đỡ. Chúa Nhật 11am đến 02.00pm. Chỉ nhận 20 em ghi danh đầu tiên. Ghi danh ngay: Rev. Nathan 714-468-0808. Email: vbcnola@gmail.com

CẦN NHẠC SĨ VÀ VŨ CÔNG

Trung Tâm Nghệ Thuật “Hoa Dân Tộc” tìm kiếm và cần cộng tác với các nhạc sỹ và vũ công tại 7878 Westminster Blvd, Westminster CA 92683. Liên lạc (714) 417-5444, (949) 310-3806.

HỌC XÀI PHONE

Lớp học miễn phí cho đồng hương biết cách xử dụng Iphone và Samsung Smartphone để phục vụ cho đời sống hằng ngày tại Văn Phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Brookhurst St, Garden Grove CA 92843. Ghi danh xin gọi (562) 896-1671.

KHÍ CÔNG

Lớp Võ Quạt Tài Chi và Khí Công tự trị bệnh miễn phí tại 2 địa điểm: Sáng Chủ Nhật, 8 giờ 30 đến 10 giờ tại Trường Võ Wu-Shu, bên dưới và phía trái Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster, phòng số 118, góc Westminster và Euclid, thành phố Garden Grove. Sáng Thứ Hai, 11 giờ đến 12 giờ tại Việt Nam Tương Tế, 7621 đường Westminster, Thành Phố Westminster.

Giúp Xây Dựng

Nghĩa Trang Quân, Cán, Chính VN Cộng Hoà Hải Ngoại. Đồng hương đi chợ Siêu Thị Saigon City Supermarket (góc đường Mc Fadden- Brookhurst), khi tính tiền xin nói với Thu Ngân viên bấm số 53 (năm mươi ba), thì Saigon City Supermarket sẽ dành một số % (phần trăm) của số tiền của bà con mua hàng để giúp cho công trình xây dựng này. TM Uỷ Ban- Bs Huỳnh văn Chỉnh thành kính tri ơn Đồng Hương.

THUYẾT TRÌNH, YOGA, KHÍ CÔNG

-- Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức các buổi sinh hoạt: Lớp Tập Yoga Miễn Phí từ 8 am – 10 am, Thứ 3 mỗi tuần và từ 10 am – 12 pm, Thứ 5 mỗi tuần. Lớp Tập Khí Công Miễn Phí từ 5 pm – 6:30 pm, Thứ 6 mỗi tuần, tại Thiền Đường Mây Từ, 14560 Magnolia St., Ste 101, Westminster, CA 92683. Liên Lạc: (714) 600-8854

MỜI CỨU TRỢ

Giúp nạn nhân Bão nhiệt đới Harvey tại Texas. Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ kính mong chư tôn đức và đồng hương hỗ trợ, lạc quyên tại địa phương của mình hoặc góp tịnh tài, chi phiếu xin đề TU VIỆN AN LẠC, gửi về một trong 2 địa chỉ sau đây:

- Tu Viện An Lạc : 901 S. Saticoy Ave., Ventura, CA 93004

- Bích Liên Monastery : 14561 Newland St., Midway City, CA 92655

Phần Memo xin vui lòng ghi: "Cứu Trợ Bão Lụt." Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây.

LỚP VIỆT NGỮ

Lớp Việt ngữ dành cho mọi lứa tuổi, sẽ được khai giảng từ ngày 6 tháng 1/2018 cho đến ngày 25/8/2018, tại Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm 11832 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840. Quý vị muốn ghi danh học, xin liên lạc với cô Huỳnh Trâm Anh, số điện thoại 714-386-2338.

Liên Trì Hải Hội

- Y Sư Khí Công Đỗ Đức Ngọc (Từ Canada) giúp chữa bệnh từ Chủ Nhật 15/10 đến Chủ Nhật 31/12. Tại Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội, 25185 Pierson Rd, Homeland CA 92548. Liên lạc để biết chi tiết và ghi danh: (714) 244-5263, (951) 325-8384, (617) 291-4073

UNG THƯ

Hội Ung Thư Việt Mỹ (ungthu.org) tổ chức Chương Trình Hướng Dẫn Bệnh Nhân Miễn Phí nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư hiểu rõ về hệ thống chăm sóc sức khỏe, tiếp nhận và chăm sóc kịp thời để nhân cao tỷ lệ sống sót với bệnh ung thư, cung cấp đầy đủ dịch vụ hỗ trợ liên quan đến y tế, tài chính, xã hội và sức khỏe tinh thần. Liên lạc (714) 751-5805 hoặc info@vacf.org