Apple: Doanh Thu Quý 4 Đạt 50.7 Tỉ MK, Cao Hơn Dự Đoán

iPhone X được phát hành vào sáng ngày 03/11/2017, và gây nên một cơn sốt với những hàng người xếp hàng dài để mua. Trong khi đó, cổ phiếu Apple cũng vừa gây ra cơn sốt cho phố Wall với kết quả kinh doanh bùng nổ.Theo đó, Apple không chỉ bán được nhiều iPhone hơn so với dự đoán của phố Wall, mà còn thu về nhiều tiền hơn. Đặc biệt, dòng sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus nhanh chóng trở thành 2 sản phẩm bán chạy nhất, khiến cả CEO Tim Cook cũng phải ngạc nhiên.Nhìn chung, tất cả các chỉ số trong báo cáo kết quả kinh doanh Q4 của Apple đều vượt qua dự báo. Chỉ số lợi nhuận trên cổ phiếu EPS điều chỉnh của quý là 2.07 USD, so với mức dự đoán 1.87 USD được đưa ra trước đó. Hồi năm 2016, Apple có chỉ số EPS điều chỉnh là 1.67 USD, trên doanh thu 46.9 tỷ USD.Doanh thu của Q4 là 52.6 tỷ USD, cao hơn so với mức dự đoán 50.7 tỷ USD. Trong Q4, Apple bán được 46.7 triệu chiếc iPhone, cao hơn một chút so với con số dự đoán 46 triệu máy. Apple không chỉ bán được nhiều iPhone hơn so với phố Wall dự đoán mà còn thu về nhiều tiền hơn. Trong đó, iPhone 8 và iPhone 8 Plus nhanh chóng trở thành 2 sản phẩm bán chạy nhất.Cổ phiếu của Apple tăng hơn 3%, giúp giá trị vốn hóa của hãng vượt cột mốc 900 tỷ USD. Trong 1 năm qua, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 50%. Chỉ số biên lợi nhuận của Apple ở mức 37.9%.Ngoài ra, Apple còn đưa ra dự báo doanh thu quý tiếp theo sẽ đạt từ 84 tỷ đến 87 tỷ USD, cũng cao hơn dự báo của giới phân tích. Dòng sản phẩm iPhone X mới được bán ra nên doanh thu từ sản phẩm chưa được ghi nhận trong số liệu kinh doanh Q4. CEO Tim Cook cho biết: “số đơn đặt hàng iPhone X là rất lớn, đến từ cả khách hàng mua lẻ trực tiếp và từ các nhà mạng trên khắp thế giới. Những chiếc iPhone X đầu tiên được bán ở Australia, và có hàng trăm người đang xếp hàng chờ mua ở bên ngoài cửa hàng tại Sydney. Nhiều nơi khác cũng ghi nhận báo cáo điều tương tự.”Lượng tiền mặt và các tài sản tương đương của Apple tiếp tục tăng mạnh trong Q4, đạt 268.9 tỷ USD. Apple là một trong những công ty công nghệ được hưởng lợi nhiều nhất trước đề xuất của đảng Cộng hòa về mức thuế đánh vào phần tiền mặt mà các công ty Mỹ để ở nước ngoài. Theo đó, đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất sẽ giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 20% (mức hiện tại là 35%), đồng thời kêu gọi đánh thuế 1 lần, mức thuế là 12% đối với tiền mặt hồi hương, 5% đối với các tài sản không phải tiền mặt hồi hương. Nếu kế hoạch mới được thông qua, Apple sẽ có được mức thuế thấp để có thể chuyển lợi nhuận ở nước ngoài về Mỹ.Apple đã mạnh tay đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, hãng cũng có 1 lượng khách hàng khá lớn ở Ấn Độ, đặc biệt, sản phẩm bán chạy nhất là iPad. Doanh thu từ máy tính Mac đạt 7.17 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2016 và lập kỷ lục mới. Doanh thu từ các sản phẩm khác đạt 3.23 tỷ USD, tăng 36% so với 1 năm trước.Nguoivietphone.com.