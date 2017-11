New York: Khủng Bố Lao Xe Vô Người Đi bộ, 8 Chết

NEW YORK -- Một người đàn ông, 29 tuổi, có tên Sayfullo Habibullaevic Saipov, gốc Uzbek, đã thuê xe truck lái và lao vào đường đi bộ và xe đạp đông người gần Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, nơi xảy ra vụ khủng bố 911, vào lúc 3 giờ 5 phút chiều, giờ địa phương, làm chết ít nhất 6 người tại chỗ và 2 người khác chết sau đó tại bệnh viện và làm bị thương ít nhất 11 người khác, là hành động khủng bố, theo các viên chức thẩm quyền cho biết.Sau khi tông xe truck vào xe bus nhà trường tại Chambers Street, nghi phạm đã chạy ra khỏi xe với vũ khí và đã bị cảnh sát bắn vào bụng, theo Ty Cảnh Sát New York cho biết. Hiện nghi can đang bị cảnh sát bắt giữ tại bệnh viện để điều trị, theo các viên chức thẩm quyền cho biết.Vụ việc đang được điêu tra như là vụ khủng bố, theo các viên chức thẩm quyền cho biết.Các nhân chứng kể rằng nghi phạm đã la lớn "Allahu Akbar," theo 4 nguồn tin từ cảnh sát cho biết. Lực Lượng Liên Hợp Chống Khủng Bố của FBI đang tiến hành điều tra.“Đây là hành động của khủng bố và là hành động khủng bố hèn nhát,” theo Thị Trưởng New York Bill de Blasio phát biểu, “nhắm vào các thường dân vô tội, nhắm vào những người đang sống mà không có bất cứ ý nghĩ nào về chuyện đụng chạm tới chúng.”Sau đây là một số thông tin về nghi can:Nghi can tấn công tại New York hôm Thứ Ba làm chết ít nhất 8 người là người từ nước ở Trung Á Uzbekistan đến Hoa Kỳ năm 2010. Một địa chỉ tại thành phô Tampa, tiểu bang Florida có liên hệ tới ông ấy.Nghi can đã thuê chiếc xe truck tại New Jersey hôm Thứ Ba, theo một người báo cáo về cuộc điều tra nói với CNN.