VN Nhập Hóa Chất Tăng 30%

Bản tin Vinanet ghi rằng nhập cảng hóa chất các loại từ hầu hết các thị trường trong 9 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhập cảng từ thị trường Hà Lan tăng mạnh nhất 265% so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2017 tổng kim ngạch nhập cảng hóa chất đạt 2,95 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ 2016. Mặt hàng hóa chất của Việt Nam nhập cảng từ những thị trường chính như: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc ...