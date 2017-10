Sửa Quần Áo Cũ: Nghề Thu Nhập Nhỏ, Vụn Nhưng Ổn Định

Dãy tiệm sửa quần áo nằm ở khu đầu đường Lý Chính Thắng, quận 3 Sài Gòn.Nói đến sửa quần áo, người ta thường nghĩ là đồ cũ cần sửa. Thực ra, nhiều đồ mới từ các shop đôi khi vẫn phải sửa. Sửa quần áo dần dần chính thức trở thành một nghề với thu nhập không cao nhưng tương đối ổn định, theo VnExpress.Mỗi chiếc quần lên lai 20,000 đồng, đơm chiếc nút tính thêm 15,000 đồng hay cả trăm bạc nếu chỉnh sửa cầu kỳ…, người sửa quần áo có thể thu về gần chục triệu mỗi tháng.VnExpress dẫn lời chị Phương (Sài Gòn), cho biết nơi làm việc của vợ chồng chị cùng 2 người phụ việc chỉ gói gọn trong diện tích 4m2, nằm ở góc đường phía trước đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình. Mặt bằng chật hẹp - giá thuê 2.5 triệu/tháng - chỉ đủ kê 4 chiếc máy may, máy vắt sổ cùng một số thùng đồ quần áo của khách và dụng cụ may vá.Tự nhận mình chỉ "lượm bạc cắt" nhưng nhờ may vá số lượng lớn nên mỗi tháng, sau khi đã trừ hết mọi chi phí, tiền công cho hai thợ phụ, chị Phương thu về khoảng 8 triệu đồng. Khách có nhu cầu chỉnh sửa nhiều nhất là cắt bớt gấu quần jeans, nới hoặc thu hẹp vòng eo, đơm nút, thay dây kéo... Mỗi chiếc quần lên lai chị tính 20,000-25000 đồng, nếu đơm nút quần "ăn" 15,000 đồng, còn điều chỉnh lưng quần lấy 20,000 đồng… Với những trang phục đòi hỏi sửa cầu kỳ hơn, khách có thể phải trả 100,000-120,000 đồng."Cứ lấy mức mỗi khách hàng mình chỉ thu 20,000 đồng nhưng một ngày có 20 người nhờ lên lai, nới hay chít lưng quần là mình đã có tới 400,000 đồng. Trước khi nhận đồ phải nói rõ giá cả để khách cân nhắc xem đáng cho sửa hay không. Vì có những bộ đã quá cũ sờn, mà chi phí chỉnh sửa lại cao thì không đáng chút nào", người phụ nữ gốc Đà Nẵng chia sẻ.Theo chị Phương, nghề này có việc làm quanh năm, chứ không bị vấn đề mùa vụ chi phối. Đặc biệt nếu mở ở gần chợ, chung cư hoặc nơi tập trung đông sinh viên, công nhân sẽ thu hút rất nhiều khách, bởi đây là đối tượng chính có nhu cầu sửa quần áo cũ.VnExpress nêu thêm chuyện ra nghề của anh Thanh, ban đầu chỉ kê chiếc máy may cũ trước cửa một căn hộ trong một khu chợ nhỏ bên quận Tân Phú. Nhưng dần hồi, những người đi chợ hoặc sinh sống ở khu vực này cũng quá quen với hình ảnh người anh thợ sửa quần ào tuổi trung niên này.Anh Thanh kể là nếu những tháng đầu tiên ra “cắm dùi” ở đây gần như không một người khách nào ghé lại thì hiện tại, anh đã có nhiều mối ruột, nhất là các bà, các cô lớn tuổi. "Người lớn tuổi chi xài rất tiết kiệm, cái quần hay chiếc áo chật, các bác không nỡ bỏ đi hay mua mới mà chọn cách nới ra", anh lý giải.Bí quyết thu hút khách của anh Thanh là chỉnh sửa tỉ mỉ, đường cắt may phải đẹp, giao hàng nhanh, tính giá mềm 15,000 – 25,000 đồng, tùy loại. Và, "đôi khi có em sinh viên sơ ý bị móc quần áo làm rách áo. Nếu may vá theo kiểu bình thường sẽ không đẹp, các em sẽ mặc cảm mình mặc áo không lành lặn đến trường. Tôi biến hóa chỗ rách này thành hình thêu với kiểu dáng, đường chỉ hợp với màu áo nên nhiều em rất thích", anh Thanh vui vẻ kể. Hiện tại, mỗi tháng anh trả tiền điện, nước và mặt bằng khoảng một triệu đồng và thu về cho mình khoảng 5 triệu, các tháng gần Tết còn nhiều hơn.VnExpress dẫn lời anh Trung (ở quận 10), cũng ngồi ké mái hiên nhà người quen ở gần khu chung cư Thành Thái, cho biết anh còn kiêm thêm tài xế xe ôm nếu ai có nhu cầu. "Công việc sửa quần áo, ba lô, túi xách khá nhàn nhã nên tôi tranh thủ kiếm thêm đồng nào hay đồng nấy. Với lại, nhờ vậy, mình thấy cuộc sống vui và ý nghĩa hơn".Theo anh Trung, nhiều người, dù đã hài lòng về thiết kế, chất liệu, màu sắc của chiếc áo, chiếc quần vừa mua nhưng vẫn cần thu hẹp hay nới vòng eo. "Những trường hợp này tôi chỉ tính vài chục nghìn đồng, không quá cao so với giá trị chiếc áo nên khách vẫn hài lòng", anh cho biết. Tính chung cả hai công việc, thu nhập hàng tháng của anh Trung khoảng 7 triệu đồng, với khách hàng chủ yếu là sinh viên, người dân sống ở chung cư và khu vực xung quanh.