Thư Từ VN Xin Bà Trump Cứu

WASHINGTON -- Tổng Thống Hoa Kỳ Phu Nhân Melania Trump được một thiếu nhi Việt gưử thư xin cứu mẹ -- một nhà hoạt độngd ân chủ đang bị giam.Bản tin RFA kể rằng con gái 10 tuổi của tù nhân chính trị Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 26 tháng 10 viết một bức thư đưa lên mạng kêu gọi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ giúp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho mẹ cháu.Bức thư được đưa ra trước chuyến công du của tổng thống Donald Trump và phu nhân đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) cũng như thăm chính thức Việt Nam.Bức thư viết tay của cháu Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nêu rõ là bức thư thứ tư cháu viết gửi đến bà Melanila Trump để nhờ giúp cho gia đình cháu được đoàn tụ. Cháu gái 10 tuổi Nguyễn Bảo Nguyên viết tiếp trong thư là cháu biết mẹ của cháu không làm gì sai và chính bà Melania Trump là người trao giải thưởng ‘Phụ nữ can đảm’ cho mẹ của cháu.Vào chiều ngày 27 tháng 10, cháu Nguyễn Bảo Nguyên nói với Đài Á Châu Tự Do như sau:“Con viết lá thư này là để bà Melania Trump can thiệp để cho mẹ về với con”Hãng tin Reuters vào ngày 27 tháng 10 loan tin về bức thư viết tay của cháu Nguyễn Bảo Nguyên cho biết thêm là có liên lạc với chính phủ Việt Nam và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để hỏi thông tin liên quan nhưng chưa nhận được trả lời.Theo Reuters thì dù Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở với vấn đề thay đổi xã hội, biện pháp kiểm duyệt truyền thông vẫn nghiêm nhặt và không khoan dung với việc chỉ trích nhà nước cộng sản.Từ đầu năm đến nay có ít nhất 17 tiếng nói bất đồng bị bắt trong chiến dịch sau khi đảng cộng sản tiến hành những thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo cũng như sau khi nhiều cuộc biểu tình phản đối ô nhiễm môi trường diễn ra.Trong khi đó, bản tin VOA nhắc rằng vào tháng 3 năm nay, bà Melania Trump đã vinh danh và trao giải thưởng ‘Phụ nữ Cam đảm Quốc tế’ cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và môi trường đã bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước.”Từ Nha Trang, Khánh Hòa, em Bảo Nguyên cùng với bà ngoại là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Blogger Mẹ Nấm nói với VOA - Việt ngữ:“Con tên là Nguyễn Bảo Nguyên, năm nay con 11 tuổi. Con đã gửi thư nhiều lần rồi. Lần này thì con chỉ muốn là Bà [Đệ nhất phu nhân] sẽ hiểu được và giúp để mẹ về với con.”Bức thư viết tay, có đoạn: “Con có đọc trên mạng và biết gia đình Bà sẽ tới thăm Việt Nam dự Hội nghị APEC (Hợp tác Phát triển Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương). Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con, mà không có mẹ bên cạnh.”Bức thư viết tiếp: “Xin Bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và chính Bà cũng đã trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm cho mẹ con.”Con gái của nữ blogger đang bị giam cầm tại nhà tù Khánh Hòa nói đây là bức thư thứ tư em gửi cho Phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ và em rất muốn gặp bà, dù biết rằng điều này khó có khả năng xảy ra:“Con muốn được gặp bà Melania, nhưng chắc không được đâu, để con nói với Bà rằng con và em rất nhớ mẹ và cầu mong bà Melania có thể giúp mẹ về với con.”Bà Tuyết Lan cho biết sau mỗi lần gửi thư cho bà Đệ nhất Phu Nhân, bé Nấm cũng luôn tự hỏi rằng không biết những lá thư này có đến tay bà Trump hay không? Bà nói chỉ biết trả lời với Nấm là: “Chúng ta chỉ biết hy vọng và hãy luôn hy vọng!”Bà Tuyết Lan cho biết hôm 23/10 bà được phép vào trại giam thăm con gái, nhưng chỉ được gặp con 15 phút, thay vì theo quy định là 60 phút.Bà cho biết sức khỏe của Như Quỳnh không được tốt và cán bộ trại giam không cho phép nhận thuốc trị bệnh và chăn mền do bà mang đến vì trại giam chỉ tiếp nhận khi an ninh đồng ý và theo đúng ngày quy định.“Quỳnh ốm và rất xanh. Quỳnh nói với tôi là Quỳnh không ngủ được vì quá lạnh, nằm xuống là bị chuột rút. Tôi đang xin gửi mền và một đồ dài, nhưng tôi muốn gửi thì phải qua sự đồng ý của trại giam và an ninh, và phải gửi đúng ngày quy định, chứ không thể gửi ngay.”Trong khi đó, bản tin BBC ghi lời Tòa Đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 27/10/2017 đã phản hồi BBC:"Như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Heather Nauert, đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 6, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và ôn hòa mà không sợ bị trả thù."Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các quan chức cao cấp của Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và thả tất cả các tù nhân lương tâm, trong thời gian trước chuyến thăm của Tổng thống (Hoa Kỳ) tới Việt Nam - bao gồm những ngày và tuần lễ gần đây....”