Đại Gia Kể Bí Quyết Làm Giàu: Nhập Lụa TQ, Đổi Nhãn Lụa VN

HANOI -- Chỉ xảy ra tại Hà Nội, phải chăng? Một đaị gia ngành bán lẻ nhập lụa Trung Quốc về, đổi nhãn mác là lụa Việt Nam để bán giá cắt cổ...Báo Ngày Nay hôm 25/10/2017 ghi nhận rằng: Một lô hàng 60 chiếc khăn tay thì có đến 59 chiếc khăn bị cắt mác 'Made in China', còn lại một chiếc có cả mác 'Khaisilk Made in Vietnam' lẫn mác 'Made in China', khách hàng hoang mang, trong khi người đại diện Khải Silk giải thích không hợp lý...Bản tin kể là vào ngày 17/10/2017, sau khi tiếp nhận những phản ánh của khách hàng Nguyễn Hồng Phương - đại diện hợp pháp Công ty Vinacom về lô hàng 60 chiếc khăn tay lụa nghi nhập nhèm về nguồn gốc xuất xứ, ông Trần Văn Cương - phụ trách cửa hàng Khaisilk Hà Nội đã có văn bản ghi nhận sự việc.Trong khi đó, bản tin Zing cho biết hôm 25/10/2017: Ông chủ Khaisilk thừa nhận bán khăn 'made in China' và cúi đầu xin lỗi...Ông chủ thương hiệu Khaisilk - doanh nhân Hoàng Khải, đã nói lời xin lỗi khách sau những ngày lùm xùm bị khách hàng tố bán khăn Trung Quốc nhưng lại mang thương hiệu Khaisilk.Chiều 25/10, doanh nhân Hoàng Khải, Chủ thương hiệu Khaisilk, đã trả lời phỏng vấn Zing.vn sau hàng loạt lùm xùm về một chiếc khăn có 2 nhãn mác "made in China" và "made in Vietnam" thời gian gần đây.Ông chủ thương hiệu này nhìn nhận ngay bây giờ và sắp tới đây, thương hiệu Khaisilk sẽ bị khủng hoảng, và có thể phải khó khăn trong một thời gian.Bản tin này viết:“Trả lời Zing.vn, ông Hoàng Khải thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.”Theo doanh nhân Hoàng Khải, Khảisilk hiện đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với nhiều lĩnh vực khác nhau.Trước kia lụa là sản phẩm cốt lõi làm nên thương hiệu của riêng của ông và tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi mở rộng phát triển sang các lĩnh vực khác như bất động sản, ẩm thực, du lịch… mảng lụa tơ tằm chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu của tập đoàn và ông đã không chú tâm đầu tư phát triển.Ông Khải thanh minh thanh nga, theo Zing:“Ông Khải cũng nhấn mạnh dù là hàng nhập từ Trung Quốc, nhưng lụa bán tại cửa hàng không phải là sản phẩm kém chất lượng. Bởi trước đến nay tất cả các hàng bán ở Khaisilk phải duyệt kỹ mẫu mã, chất lượng, đạt yêu cầu mới nhập.Về hướng giải quyết, ông Hoàng Khải cho biết sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả. Thương hiệu này sẽ bồi thường cho tất cả khách hàng một cách nghiêm túc.”