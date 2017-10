1 SV Lãnh Án Tù Vì Yêu Nước

(Xem: 46)

Chỉ xảy ra tại Hà Nội, phải chăng? Một đaị gia ngành bán lẻ nhập lụa Trung Quốc về, đổi nhãn mác là lụa Việt Nam để bán giá cắt cổ... Báo Ngày Nay hôm 25/10/2017 ghi nhận rằng: Một lô hàng 60 chiếc khăn tay thì có đến 59 chiếc khăn bị cắt mác 'Made in China', còn lại một chiếc có cả mác 'Khaisilk Made in Vietnam' lẫn mác 'Made in China', khách hàng hoang mang, trong khi người đại diện Khải Silk giải thích không hợp lý...