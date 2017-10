Tp. HCM: Nguy Hiểm

Vi AnhTp. HCM bị báo The Economist xếp hạng thứ 6 trong 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Đây là kết quả sưu khảo của bộ phận nghiên cứu và phân tích mang tên Đơn vị Tình báo (Intelligence Unit) của báo The Economist công bố hồi cuối tuần qua. So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, Tp. HCM năm nay bị tụt hạng 10 bậc. Hà Nội, thủ đô VNCS, không nằm trong bảng đánh giá.Đài VOA của Mỹ trích dẫn tin này, có hỏi Anh Hoàng Dũng, một cư dân Tp. HCM lâu nay tích cực vận động cho tiến bộ xã hội, nói với VOA: “Tôi cảm thấy đây là một thành phố đúng là nguy hiểm. Thứ nhất là về tỷ lệ tai nạn giao thông. Gần như ngày nào tôi cũng nhìn thấy tai nạn giao thông. An ninh về mặt con người hay về mặt tài sản cũng không được bảo đảm bởi vì thường xuyên xảy ra cướp trên đường hay trộm trong nhà, mà thường xuyên là tôi chứng kiến”.‘TP HCM’ cũng bị xếp hạng gần đội sổ về tiêu chí an ninh kỹ thuật số và an ninh cá nhân. Thu nhập thấp. Yếu kém về công nghệ. Nhiều bệnh truyền nhiễm và nghèo đói. An ninh cá nhân, tội phạm đô thị, án mạng và tấn công khủng bố, Tp. HCM đứng thấp hơn Moscow và Yangon, chỉ trên Caracas của Venezuela và Karachi của Pakistan.Chính trang web của Tp. HCM loan tải “trong năm 2016 gần 4.000 vụ tai nạn giao thông đã làm chết 805 người, bị thương hơn 3.200 người. Tp. HCM tính đến năm ngoái [ 2016] có hơn 8,1 triệu người, theo con số chính thức. “Hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 900 vụ cướp giật và 93 vụ giết người. Theo công an, số các vụ đã giảm hơn 14% so với năm trước. Đây là con số được ghi nhận qua các vụ được trình báo, nhiều người cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.” Chưa có con số của năm 2017, nhưng ở thành phố này chỉ trong hơn 1 tháng trở lại đây đã xảy ra 2 vụ gây chú ý ở mức độ quốc tế. Đó là đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt, đại sứ du lịch của Việt Nam, bị đánh chảy máu đầu tại một quán bar hồi đầu tháng 9, và một nhà ngoại giao thuộc lãnh sự quán Mỹ bị cướp đồ trên taxi hồi cuối tháng 9.Anh Hoàng Dũng, 38 tuổi, cho biết: “Những công trình xây dựng không được bảo đảm, thỉnh thoảng lại có sắt rơi xuống đường. Hay các hố ga, thỉnh thoảng lại có bé bị chui vào trong hố ga khi trời mưa đến ngập. Đặc biệt là việc ngập nước ở đường phố cùng là một nguồn nguy hiểm. Và một cái nữa cần kể đến là ô nhiễm không khí. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi và tôi thấy cái độ đục của bầu trời càng ngày càng trở nên nặng nề”.Anh Hoàng Dũng, “cho rằng các yếu tố kể trên làm cho nơi này không còn là “thành phố đáng sống” như trước đây. Trách nhiệm đã để thành phố rơi vào tình trạng hiện nay, theo anh Dũng, trước hết thuộc về chính quyền cả ở cấp thành phố lẫn cấp nhà nước.”Trên đây là hậu quả của 42 năm CS Bắc Việt cưỡng chiếm Saigon, thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà mà CS Bắc Việt gọi là ‘giải phóng’. CS ra tờ nhựt báo mang tên “Saigon Giải Phóng” mà dân Miền Nam ghét, chống đối bằng cách mỉa mai nói lái thành ‘phỏng d..’ . CS cũng đổi tên thành “Thành Phố Hồ chí Minh’ người dân cũng nói lái thành ‘chính mi’ biến Saigon thành 1 trong 10 thành phố “nguy hiểm” trên thế giới.Sau 42 năm nằm trong gọng kềm CS, không cần phải là học giả, chuyên viên nghiên cứu, thăm dò, phân tích kinh tế, chánh trị, văn hóa, xã hội học, cũng thấy: Saigon đâu có được giải phóng mà bị chiếm đóng và xâm thực, khai thác như thuộc địa bởi CS từ Bắc vào và Việt Cộng trong ‘bưng biền’ ra. Những người gốc gác Miền Nam nếu công tâm, chánh trực chánh trị cũng thấy như vậy. Ngay như hai Ô. Chủ Tịch Việt Cộng Nguyễn minh Triết gốc Bình Dương, Trương tấn Sang gốc Long an và Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn tấn Dũng gốc Cà Mau, chớ đừng nói người Miền Nam từ Bến Hải trở vô Cà mau từng sống trong chế độ VN Cộng Hòa và kể cả một triệu đồng bào Bắc di cư vào Nam năm 1954 và đồng bào ở Miền Trung từ Phan Thiết trở ra Bến Hải đang sống trong nước hay ở ngoài nước, nếu có dịp đi Sàigòn để ý một chút cũng thấy sự chiếm đóng này của CS Hà nội. Cũng thấy dân Miền Nam ở Saigon đã tróc gốc hết rồi, vô hẻm vô hốc ở ví bị CSVN chiếm đóng và xâm thực từ hình thức đến nội dung.Nhớ nhà bình luận Gordon Dillow có một bài xã luận đăng trên báo OC Register ở Quận Cam ngày Chủ Nhựt 20-4- 2008. Trước kia Ông là một chiến binh từng tham chiến ở VN, nhơn vụ biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon, cũng viết một bài xã luận có câu [ xin tạm dịch], «Tôi thấy [VN] lại vào năm 1995 khi tôi trở lại với tư cách một nhà báo đến VN, một nước lan tràn áp bức và tham nhũng, nơi mà những nấm mồ của những quân nhân Miền Nam cỏ dại mọc đầy, thường bị đào bới lên nhục mạ, nơi mà nhựng cựu quân nhân Miền Nam sau một giai đoạn bị tù đày trong các trại «cải tạo» ra được cũng không may mắn gì, bị chánh sách của chế độ dìm xuống thành những người đạp xích lô nếu còn có đủ sức, và đi ăn mày nếu bị tàn tật.»CS Bắc Việt vào Nam khoa trương làm “thuỷ lợi” biến thành “thuỷ hại” vựa lúa, cá của cả nước. Trong đồng không còn con tép rong, con cá rồng rồng. Tại thành phố, CS chiếm đất, ỷ quyền xây cất vô tội vạ, đốn cây xanh, phá công viên cất tư dinh cho đại cán. Trời mưa đường sá biến thành sông rạch. Còn Tổng bí thư Đảng CS Nguyễn phú Trọng thì khinh rẻ, chê dân Miền Nam “không lý luận”, tức ngu dốt, bảo phải để dân Miền Bắc như y làm tổng bí thư, chính y còn “điều” Đinh la Thăng, một CS Bắc Việt nòi vào làm bí thư thành uỷ Tp HCM./.(VA)