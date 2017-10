Đà Nẵng Thắng Lớn

Trần KhảiKhi các lãnh đạo tới phó hội Đà Nẵng... trong đó đã chính thức hẹn tới là Tổng Thống Trump của Mỹ, Tổng Thống Putin của Ngà... thắng lớn sẽ là ai?Người vắng mặt, có thê sẽ vắng mặt, là Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.Ai sẽ hưởng lợi lớn nhất trong các hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng?Dĩ nhiên không phải Bắc Hàn. Vì TT Trump trước khi tới Đà Nẵng sẽ bay tới Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình để tăng áp lực đòi siết Bắc Hàn.Hưởng lợi lớn nhất sẽ là du lịch Đà Nẵng, nếu nhìn vào lượng tiền du khách quan chức aò ạt tới đây. Bởi vì, riêng lực lượng phóng viên truyền hình thế giới, các ống kính sẽ chiếu cảnh Đà Nẵng, Hội An... Nghĩa là, khỏi cần tôn tiền mua quảng cáo trên báo chí quôc tế, hình ảnh các thị trấn này sẽ lên màn hình TV toàn cầu.Chúng ta có thể hình dung rằng quan chức Đà Nẵng sẽ ra lệnh cho tất cả phụ nữ trong thành phố bất kể nghề nghiệp đều phải mặc áo dài... trong khi biểu ngữ, bích chương vẽ hình ông Hồ sẽ dựng khắp phố xá.Hưởng lợi về chính trị sẽ là Đảng CSVN... Chúng ta sẽ thấy Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị Thủ Tướng đọc diễn văn khai mạc. Dĩ nhiên, phải đọc tiếng Việt, vì ông Phúc trình độ tiếng Anh chỉ tới mức “ma dzê in Việt Nam” thôi...Noí về ngoại ngữ, thế cũng là may. Cũng còn vài chữ.Tuy nhiên, chúng ta chưa hiểu là Trần Đaị Quang hay Nguyễn Phú Trọng sẽ có cơ hội tăng uy tín trong dịp này.Có thể CSVN sẽ sắp xếp cho Trần Đaị Quang bắt tay ông Trump, hay ông Putin... vì không lẽ, để Nguyễn Phú Trọng đứng bắt tay Tập Cận Bình (nếu Tập cũng phó hội)...Tuy nhiên, TT Putin là người không thích mơ hồ, nên cho Bộ Ngoại Giao Nga nói trươc, theo tin Sputnik: Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch đến Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng sẽ không tới thủ đô Hà Nội, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga, ông Dmitry Peskov nói.Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng (Việt Nam) vào ngày 10-11 tháng 11."Đúng vậy, Tổng thống có khả năng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC, hiện mọi việc đang được chuẩn bị. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có thông báo thích hợp", — ông Peskov nói với phóng viên.Theo ông, Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội, và các cuộc đàm phán song phương Nga-Việt sẽ diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh, tại thành phố tổ chức hội nghị."Địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội", — thư ký báo chí của Tổng thống cho hay.Bản tin naỳ cũng nói rằng trước đó, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao LB Nga Georgy Borisenko trong cuộc phỏng vấn với Sputnik cho biết "bên lề" hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam vào tháng 11 có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.Trong khi Đà Nẵng thắng 10 phần trọn 10 phần trong APEC sắp tới, chính phủ VN cũng thắng được 5 hay 7 phần nhờ một hôi nghị cấp bộ trưởng ở Philippines... vì chủ đề đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông được ưa thích thấy rõ.Bản tin RFA ghi nhận hôm 23/10/2017: Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hôm 23 tháng 10 ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế các hoạt động, không để phức tạp thêm tình hình.Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM 11) diễn ra ở thành phố Clark, Philippines, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực, kêu gọi các bên theo đuổi các giải pháp giúp giải quyết tranh chấp hòa bình, phù hợp với luật quốc tế, bao gồm Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định cam kết của tất cả các bên trong việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (gọi tắt là DOC), bộ Nguyên tắc Sáu điểm ở Biển Đông của ASEAN và thúc đẩy việc sớm hoàn thiện Bộ Quý tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).Biển Đông là nơi đang có các tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan và một số nước ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Trung Quốc là nước đòi chủ quyền đến 90% diện tích khu vực biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vạch ra trên biển.Trong khi đó, bản tin RFI ghi nhận: Mỹ cam kết duy trì ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á...Hôm 23/10/2017, Hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng Đông Nam Á ADMM tại Philippines. Theo Associated Press, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được kỳ vọng sẽ lên tiếng kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết chống sự bành trướng của Trung Quốc.Trong một cuộc họp với báo giới tại Philippines, dù không nhắc đích danh Trung Quốc, song tướng Mattis nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa các quốc gia cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, mà không phải dựa trên tiềm lực kinh tế hay quy mô quân sự. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tái khẳng định là Hoa Kỳ vẫn luôn kiên quyết ủng hộ các nước Đông Nam Á trong vấn đề tự do hàng hải, đồng thời, coi sự đoàn kết của của khối ASEAN giống như một thành lũy chống lại tham vọng bành trướng của chính quyền Bắc Kinh.RFI nhắc rằng Đông Nam Á, với vùng Biển Đông giàu tài nguyên và khoáng sản, luôn là nơi mà cả Washington và Bắc Kinh tranh giành tầm ảnh hưởng. Song quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của chính quyền tổng thống Donald Trump đã làm suy giảm phần nào ảnh hưởng của Washington với vùng biển này. Thêm vào đó, việc Trung Quốc theo đuổi chính sách đối thoại song phương với từng thành viên ASEAN khiến nội bộ khối này bị chia rẽ. Trong bối cảnh trên, phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ có thể được xem như một lời trấn an và cam kết duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và Châu Á-Thái Bình Dương nói chung.Trong khi đó, CSVN cho biết đã siết luồng thông tin tự do bằng nhiều cách mưu mô:RFA ghi nhận rằng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 ở Hà Nội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Hồng Khanh, cho biết, đến nay Youtube đã gỡ bỏ hơn 4.4 00 clip có nội dung được nói là độc hại. Facebook gỡ bỏ 678 tài khoản vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản có nội dung bôi nhọ người khác.Đó là gỡ băng hình YouTube, chưa kể chuyện công an liên tục bắt các nhà hoạt động dân chủ, gần nhất là bắt chị Trần Thị Xuân...Kỳ trước, khi TT Obama tới VN, có sắp xếp gặp một số nhà hoạt động trẻ, lần này TT Trump tới VN, chưa rõ tòa đại sứ Mỹ ở VN sắp xếp những gì cho có vẻ nhân quyền quan tâm...Nhân quyền hy vọng sẽ có điểm thắng nào chăng?