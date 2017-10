Hội MD100 Sẽ Hội Thảo Về Các Chương Trình Sau Đại Học

Garden Grove, California - Hội MD100 sẽ tổ chức hai buổi Hội Thảo cho các em học sinh dự bị nộp đơn cho trường Y Khoa/Y Tế sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2017- Tên Là: Buổi Hội Thảo Về Các Chương Trình Sau Đại Học và Cao Học tại Trung Tâm Dạy Kèm A+ (Địa chỉ: 9352 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683) từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mục đích của buổi Hội Thảo này nhằm để giúp cho các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về một số hoạt động khác nhau họ có thể làm sau khi tốt nghiệp đại học và trong những năm dự bị lên trường Y Khoa. Có rất là nhiều chương trình mà các em học sinh, sinh viên có thể ghi danh chẳng hạn như: Chương trình sau đại học và dự bị Y Khoa (Tiếng Anh: Post-bacc), chương trình thạc sĩ, và làm việc ở các bệnh viện, trung y t làm nghiên cứu và nhiều chương trình khác.Hội MD100 được thành lập vào năm 2013 bởi một người CEO của Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa. Mục tiêu của chúng em là cung cấp những chương trình mentorship và nguồn tài liệu để giúp cho các em học sinh dự bị nộp đơn cho trường Y Khoa. Hội MD100 được khởi sướng bởi các em học sinh dự bị Y Khoa và cũng như các em dự bị cho các ngành Y Tế khác (chẳng hạn như Dược, Y Tá,...) mà họ có chung một niềm đam mê vào lĩnh vực Y Tế và khao khát muốn giúp đỡ các bạn bè cùng trang lứa để đạt được ước mơ vào được trường Y Khoa. Hội có một số chương trình rất là bổ ích cho các em để giúp các em khám phá và nghiên cứu thêm về Lĩnh Vực Y Tế, chẳng hạn như là được tiếp xúc với các trường hợp trong bệnh viện thông qua chương trình thực tập ở Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa và cũng như những lúc tình nguyện ở trong Các Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng. Hơn thế nữa, vào năm 2015, chúng em có một chương trình Mentorship là khi chúng em sẽ tìm một người Hoc Sinh Y Khoa tương xứng với sở thích và ngành nghề của các em dự bị nộp đơn để cho họ có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Những học sinh Y Khoa này sẽ đến từ trường UC Irvine School of Medicine and the David Geffen School of Medicine at UCLA.Một trong những khía cạnh đặc biệt mà Hội MD100 có được là không những cung cấp thông tin cho các sinh viên dự bị Y Khoa khi nộp đơn mà chúng em còn giúp cho các bạn sinh viên khám phá ra thêm các niềm đam mê của họ trong các lĩnh vực Y Tế Khác thông qua, tình nguyện ở các sự kiện trong Cộng Đồng và được tiếp xúc với các trường hợp trong bệnh viện. Hơn thế nữa, chúng em còn ủng hộ và hộ trợ cho các bạn sinh viên và thành viên có một tầm hiểu biết khái quát và tốt hơn về các vấn đề Y Tế trong xã hội hiện nay thông qua việc tham gia các Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng. Mặc dù con đường học Y Khoa rất là dài và đầy thử thách, nhưng chúng em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho các bạn sinh viên phát huy tiềm năng tối đa của họ và đạt được ước mơ của họ đã đặt ra để trở thành những Y Sĩ thật là giỏi có ích xã hội nói chung và cũng như là cho Cộng Đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng.Để biết thêm chi tiết về Hội MD100, xin vào trang nhà www.md100project.org hoặc cập nhật thông tin qua Facebook ở https://www.facebook.com/MD100Project/.