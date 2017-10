Sức Mua Xe Máy Tại Việt Nam Vẫn Tăng Nhẹ

Việt Nam có khoảng 35 triệu xe máy đang lăn bánh.Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa cho biết, tổng sản lượng bán hàng của 5 doanh nghiệp thành viên trong quý 3/2017 đạt 845,604 chiếc, tăng 14% so với quý 2, cộng dồn cho 9 tháng năm 2017 thì đạt tổng cộng 2.37 triệu chiếc, theo trang web http://cafef.vn (CAFEF).Đây chỉ là mức sản lượng bán hàng tại thị trường nội địa của nhóm doanh nghiệp này, nghĩa là không bao gồm lượng xe xuất khẩu.Theo CAFEF, 2.37 triệu chiếc xe máy vừa nêu chỉ là lượng hàng bán ra của 5 hãng xe thành viên VAMM, bao gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki. Tuy nhiên, đây lại là 5 hãng xe chiếm thị phần áp đảo gần như tuyệt đối tại thị trường Việt Nam.Do đó, ước tính tổng lượng tiêu thụ xe máy trên toàn thị trường sẽ vào khoảng 2.4 triệu chiếc, bao gồm cả xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe do một số doanh nghiệp ngoài VAMM sản xuất, lắp ráp.Cũng theo CAFEF, dựa trên tình hình thị trường rất ít biến động trong thời gian qua, có thể hình dung sức mua xe máy trong nước giai đoạn 9 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm ngoái đạt tỷ lệ tăng trưởng khoảng 6%.Được biết hiện Việt Nam có khoảng 35 triệu xe máy và 2 triệu ôtô lăn bánh. Về xe máy, hiện Honda vẫn là thương hiệu chiếm tỷ lệ áp đảo với khoảng 68% thị phần, tiếp sau là Yamaha với khoảng 29% và các thương hiệu SYM, Piaggio và Suzuki chia nhau 3% thị phần còn lại. Hầu hết người tiêu dùng chọn dòng xe có động cơ phổ biến dưới 150cc.