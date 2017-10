May Dệt VN Tăng Đêu

Bản tin CafeF/BizLive ghi rằng dù cho ngành dệt may và giày da của Hoa Kỳ đang tăng trưởng âm thì hàng của Việt Nam vào Hoa Kỳ vẫn tăng cao. Hàng dệt may – dòng sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ của Việt Nam đang bị đánh thuế trung bình 17%. Bị đánh thuế cao, đặc biệt khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP, đối với ngành hàng dệt may và giày da của Việt Nam, các nhà bán lẻ của Hoa Kỳ nhìn nhận các sản phẩm của Việt Nam vẫn có lợi thế cạnh tranh (chất lượng, giá cả, cam kết giao hàng) và tăng trưởng tốt trên thị trường Hoa Kỳ... Cụ thể, 8 tháng đầu 2017, giá trị xuất khẩu hàng Việt Nam vào Hoa Kỳ với hàng dệt may tăng 9,2%; hàng giày dép tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.