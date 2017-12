Nghệ An Quy Chụp Giáo Dân

HANOI -- Khi giáo dân mang cuốc xẻng ra đaò mương, làm đường... nhà nước quy chụp một linh mục xúi giáo dân “xây dựng sai luật.”Bản tin RFA nói rằng: Báo Nghệ An vào ngày 17 tháng 12 có bài viết cáo buộc linh mục Nguyễn Đức Nhân, cha xứ Kẻ Gai, đã ‘kích động giáo dân vi phạm luật pháp’.Vụ việc được báo này thuật lại vào sáng ngày 17 tháng 12 năm 2017, linh mục quản xứ Kẻ Gai, Nguyễn Đức Nhân dùng loa phát thanh kích động bà con giáo dân đưa máy xúc, cuốc xẻng ra đào đất ruộng và phá mương thủy lợi để làm một con đường rộng khoảng 2,2 – 3 mét dài khoảng 80 mét.Báo Nghệ An còn thuật rằng lực lượng chức năng yêu cầu những người tham gia hoạt động như vừa nêu giải tán, thu dụng cụ của họ; nhưng rồi linh mục Nguyễn Đức Nhân lại kích động một số người tấn công lực lượng chức năng và cán bộ chính quyền.Về phía linh mục Nguyễn Đức Nhân, vào tối ngày 18 tháng 12, ông trình bày lại sự việc xảy ra với Đài Á Châu Tự Do như sau:“Giáo dân chưa xây dựng gì cả, họ chỉ mới đào mương trên đất của tổ tiên họ bao đời nay. Họ chỉ đào cái mương như thế để nước khỏi tràn vào thôi. Còn xây dựng gì thì chưa.Tôi có nói với chính quyền rằng vấn đề thành lập giáo họ thì tôi sẽ viết đơn cùng với người dân trình bày với Đức Giám Mục Giáo Phận. Nếu Ngài đồng ý thì Ngài sẽ trực tiếp làm việc với chính quyền về thủ tục giấy tờ thành lập giáo họ. Lúc đó việc xây dựng mới tính sau.”Linh mục Nguyễn Đức Nhân khẳng định là giáo dân Xứ Kẻ Gai vào sáng ngày 17 tháng 12 chỉ làm thủy lợi để nước khỏi tràn vào ruộng của họ. Mà phần đất làm thủy lợi là đất của ông bà, tổ tiên của những giáo dân từng canh tác trước đây.Tuy nhiên lực lượng chức năng đến và một số thành phần thuộc tổ chức gọi là ‘Hội Cờ Đỏ’ tấn công khiến một số giáo dân bị thương.Linh mục Nguyễn Đức Nhân nói về tình trạng này:“Bắt đầu lúc 6:20 sáng khi dân ra làm mương thủy lợi thì chính quyền nghĩ rằng người dân đang xây dựng gì đó nên đưa người đến. Xảy ra tranh cãi giữa hai phía. Sau đó những người thuộc Hội Cờ Đỏ từ hai xe đi xuống. Họ khoác cờ đỏ và nhào xuống đánh giáo dân ngay trước sự chứng kiến của Công an huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Tây và cả sự chứng kiến của chính quyền huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Tây. Cả hai ông chủ tịch xã Nguyễn Văn Thu và trưởng công an xã Hưng Tây, ông Lực, vừa trực tiếp tham gia đánh người, vừa chỉ huy, cổ vũ cho Hội Cờ Đỏ xuống đánh đập mấy phụ nữ; rồi một anh trong giáo xứ bị đánh bất tỉnh nằm trên đường. Tiếp đó họ điều Cơ động rất đông, vừa xe, vừa người, đến tại tuyến đường tránh Vinh.Chúng tôi giải quyết nhẹ nhàng đến 5 giờ tình hình kết thúc.”Theo lời linh mục Nguyễn Đức Nhân thì khi xảy ra vụ việc ông có điện thoại cho ông Lê Xuân Đại, phó chủ tịch tỉnh Nghệ An. Vị linh mục này đề nghị phía tỉnh phải có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng đối với hai ông Nguyễn Văn Thu, chủ tịch xã Hưng Nguyên và ông Lực trưởng Công an Xã.Linh mục Nguyễn Đức Nhân còn nói thêm là ông Sửu thuộc Công an Tôn giáo tỉnh Nghệ An hứa sẽ cố gắng giải quyết thủ tục đất đai và hết sức tạo điều kiện để thành lập giáo họ và xây dựng nhà thờ.Trong khi đó, bản tin BBC nêu câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra ở Giáo xứ Kẻ Gai?...Theo trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, sáng 17/12 "hàng trăm giáo dân giáo xứ Kẻ Gai, dưới sự kích động của linh mục quản xứ Nguyễn Đức Nhân đã tự ý chiếm đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng nhà thờ."Tuy nhiên trả lời BBC Tiếng Việt hôm 18/12, Linh mục Nguyễn Đức Nhân Quản xứ Kẻ Gai lại phản bác rằng có khoảng 60 hộ dân tự nguyện lấy một phần đất mà họ sở hữu, "có bìa đỏ" để dâng cúng, tách ra để xây dựng nhà thờ."Khoảng 6 giờ rưỡi sáng, hôm 17/12, khoảng 40 người, hầu hết là phụ nữ có tuổi, ra ruộng làm lạch mương để ngăn nước không chạy vào đất đã dâng cúng."Người dân bắt đầu đi làm thủy lợi được tầm 10-15 phút thì có người của chính quyền đến. Chính quyền nghĩ rằng họ đang xây dựng nhà thờ mà chưa có cấp phép, chưa thông qua chính quyền. Lúc đó tôi đang dâng lễ, tôi không rõ người dân và chính quyền tranh luận những gì."Khi dâng lễ xong, tôi có ra nói với chính quyền rằng đây là đất của họ. Họ đã xây dựng gì đâu, chỉ đào đất, để nước khỏi tràn vào làm ướt ruộng, rồi họ sẽ làm thủ tục tách giáo họ với tổng giám mục và phía chính quyền."Sau đó thì tự nhiên có hai xe khác chở người mặc quần áo thường phục khoác cờ đỏ sao vàng lao xuống dưới ruộng bắt đầu đánh đập người dân, có Chủ tịch xã Nguyễn Văn Thu và ông Lực, trưởng công an xã trực tiếp tham gia chỉ đạo đánh dân," Linh mục Nhân cáo buộc.