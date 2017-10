Giám Sát Viên Andrew Đỗ Bảo Trợ Buổi Hội Thảo An Toàn Cộng Cộng

Trong cuộc hội thảo về an toàn công cộng.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017 tại hội trường Việt Báo một buổi hội thảo về an toàn cộng cộng do Giám Sát Viên Andrew Đỗ bảo trợ đã diễn ra với sự tham dự rất đông đồng hương tại Quận Cam tham dự.Trên bàn chủ tọa có ông Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas, Giám Sát Viên Quận Cam LS. Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tyler Diệp, Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster ông Ralph Ornelas, Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Todd Elgin cùng một số đông viên chức cảnh sát thuộc hai thành phố Westminster và Garden Grove.Theo Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết: Gần đây tại Quận Cam đã xãy ra nhiều vụ cướp giật, đập xe lấy đồ trộm cướp gia tăng gây bất ổn trong đời sống làm hoang mang cho cư dân trong vùng. Vì vậy việc tổ chức buổi hội thảo là để nhắc nhở cư dân trong cộng đồng người Việt phải đề cao cảnh giác về phương diện an toàn cho chính mình, cho gia đình cùng như các cơ sở thương mại…...Mở đầu buổi hội thảo ông ông Todd Elgin Cảnh Sát Trưởng Garden Grove nhắc lại những hoạt động trộm cướp gia tăng, ông khuyên mọi người phải có trách nhiệm chung, giúp nhau cảnh giác để kịp thời phát hiện những kẻ xấu đang len lỏi trong cộng đồng.Trong khi trình bày, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp đã nhắc lại vụ bắn chết người cướp tiền tại nhà Bank of America trên đường Brookhurst và Westminster.Hai vị cảnh sát trưởng cho rằng tệ nạn gần đây xảy ra nhiều là vì ảnh hưởng bỡi những Đạo luật 47, 57 và AB 109 của tiểu bang về việc giảm án cho thành phần phạm pháp, giảm tội nặng thành nhẹ, rút ngắn thời gian giam giữ….Những vị nầy cũng cho biết theo những luật lệ mới thì một người đột nhập vào nhà, nếu lấy trộm các món đồ trị giá dưới $950 thì chỉ bị kết án tội nhẹ chứ không phải nặng như trước.Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng đã đặt câu hỏi với hai ông Cảnh Sát Trưởng về tình trạng những người vô gia cư càng ngày càng tăng trong các thành phố Quận Cam.Câu hỏi nầy được ông Brian Hatfield, cảnh sát viên Garden Grove, đáp: “Vô gia cư không phải là phạm pháp. Họ có thể bị bệnh tâm thần hay bị mất việc nên cảnh sát không thể vô cớ bắt họ.”Ông Steve Booth, cảnh sát viên Westminster, nói: “Cách tốt nhất là đừng cho họ tiền hay thức ăn. Cho một người, họ sẽ bảo người khác và chẳng bao lâu, họ sẽ tụ tập rất đông trong khu vực. Cứ cho một người, 10 người khác sẽ kéo về. Muốn thực sự giúp người vô gia cư thì nên báo cảnh sát để chúng tôi nhờ Citynet, một cơ quan thiện nguyện, giúp họ lâu dài.”Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết hiện tại Orange County có nhiều chương trình giúp người vô gia cư, từ cung cấp chỗ ở tạm thời đến tìm việc, điều trị bệnh và tìm chỗ ở lâu dài để giúp cho những người kém may mắn nầy.Trở lại việc mỗi người nên cảnh giác, ông Todd Elgin khuyên: “Trước khi rời khỏi xe dù ở nhà, nơi làm việc, hoặc ở bất cứ nơi nào, không nên để đồ trong xe ở ngoài có thể nhìn thấy. Nên để đồ trong cốp xe và nhớ khóa cửa xe cẩn thận.“Không Thấy, Không Lấy.. . Mang Theo Hoặc Để Lại Trong Cốp Xe.”Phó Thị Trưởng Tyler Diệp nhắc nhở mọi người nên mạnh dạn làm nhân chứng cho cảnh sát. Phải có nhân chứng thì phòng biện lý mới kết án tội phạm được.Qua những việc kể trên, Ông Biện Lý Rackauckas hoàn toàn đồng ý.Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster ông Ralph Ornelas, khuyên mọi người nên bày tỏ sự thân thiện và gần gũi hơn với cảnh sát.Cuộc hội thảo kết thúc, nhưng nhiều đồng hương cũng đã đặt rất nhiều câu hỏi dể xin ông Giám Sát Viên và ông Biện Lý Quận Cam cho ý kiến về những trường hợp đã xãy ra cho mỗi người.Đồng hương muốn biết thêm chi tiết hoặc thắc mắc xin liên lạc:Kelley Huynh số (714) 741-5763.