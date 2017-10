10 Tổ Chức Nhân Quyền Đòi CSVN Ngưng Đàn Áp Dân

Một liên minh gồm 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi Hà Nội chấm dứt đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trong nước, mà số lượng hiện bị bắt lên đến 25 người, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “‘Hãy ngưng ngay đàn áp tại Việt Nam’ là kêu gọi mà một liên minh các nhóm nhân quyền Việt Nam cùng quốc tế đưa ra với chính quyền Việt Nam vào ngày 16 tháng 10.“Liên minh gồm 10 tổ chức ra thông cáo báo chí nêu rõ ở trong nước hiện đang diễn ra một chiến dịch đàn áp chưa từng có đối với quyền tự do biểu đạt. Tính cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng Việt Nam cho bắt giữ hay buộc phải đi lưu vong ít nhất 25 nhà hoạt động ôn hòa và blogger.“Trong một loạt những vụ xử án trá hình, chính quyền Việt Nam đưa ra những cáo buộc sai trái và kết án nhiều năm những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền và blogger. Trong số này có những nhân vật như bà Trần Thị Nga, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.“Theo thông báo báo chí của Liên minh 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền thì chính phủ Hà Nội nại ra lý cớ an ninh quốc gia mơ hồ; đặc biệt theo điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, để biện minh cho việc trấn áp sự ủng hộ ôn hòa cho quyền tự do biểu đạt, tự do thông tin.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Liên minh 10 tổ chức ký tên vào thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam ‘Ngưng ngay đàn áp’ còn nêu ra rằng cơ quan chức năng trong nước nhắm đến công cụ mạng xã hội và lấy lý do ‘tin giả’ nhằm biện minh cho hành động kiểm duyệt.“Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục sử dụng chiến thuật truy tố, giam giữ tùy tiện, sách nhiễu nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng.“Những biện pháp đàn áp như thế bị cho là vi phạm luật quốc tế, hủy hoại tiếng tăm của Việt Nam trên trường quốc tế và hạn chế tiến bộ quốc gia.”