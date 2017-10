VN: Thâm Thủng Ngân Sách Trong 3 Năm Liên Tiếp

Ngân sách nhà nước CSVN đã thiếu hụt liên tục 3 năm tính đến năm nay 2017, theo một đại biểu quốc hội CSVN cho biết hôm 24 tháng 10, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA).Bản tin RFA viết rằng, “Một đại biểu quốc hội nói trước Quốc hội vào sáng ngày 24/10 là có đến 40 dự án kinh tế của nhà nước thua lỗ, chứ không phải là 12 dự án như thông tin được đưa ra trước đó.“Thông báo của ông Hồ Đức Phớc, đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An và là Tổng kiểm toán nhà nước cho rằng nền kinh tế Việt Nam có rủi ro và không có tính bền vững vì không có sức mạnh nội lực. Ông Phớc lấy dẫn chứng là tổng sản lượng quốc dân trong quí ba năm nay tăng lên, nhưng đó là do hai doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là Samsung và Forrmosa.“Ông Tổng kiểm toán nhà nước cũng dự báo rằng năm 2017 sẽ là năm thứ ba liên tiếp mà ngân sách nhà nước sẽ thiếu hụt.“Ông Hồ Đức Phước không nêu tên các dự án bị thua lỗ, nhưng mạng báo Pháp Luật có nêu tên các tập đoàn kinh tế đang bị nợ nần chồng chất khó giải quyết, đó là Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty lương thực miền Nam, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone.“Tất cả những công ty và tập đoàn kinh tế này đều là của nhà nước, và trong báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi Quốc Hội ngày 24 tháng 10, có thừa nhận rằng hiệu quả của các doanh nghiệp này thấp so với số vốn mà nhà nước đầu tư vào. Báo cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân làm cho các doanh nghiệp nhà nước này làm ăn không tốt là do sự quản lý không công khai minh bạch, trách nhiệm của người quản lý không rõ ràng, không khuyến khích được người lao động làm việc tốt.”