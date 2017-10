Tưởng Niệm Mẹ





Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ( 3 lần )

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính thưa quý thong gia chú bác cô dì , bạn bè thân hữu của ba mẹ cháu , kính thưa quý chú thím các cô, các em các cháu trong gia đình , cùng toàn thể bạn bè của tôi có mặt trong ngày hôm nay , trước hết cho hai gia dinh anh em chung con thành tâm đảnh lể đến quý Ngài cùng quý cô tu nữ , chân thành gửi lời tri ân đến quý vị đã đến đây tiễn đưa linh cữu mẹ chúng con lần cuối cùng trong ngày hôm nay .

Giờ đây , trong căn phòng này , Mẹ đang nằm đó , Mẹ nằm đó để chúng con , các cháu của mẹ được nhìn mẹ lần cuối cùng , hình ảnh một người mẹ biết sống , biết hy sinh cả một đời cho gia đình , với chúng con ,mẹ là một người mẹ vĩ đại , chúng con tự hào về mẹ , các cháu tự hào về bà , mẹ là tấm gương trong sáng để các đứa cháu gái của bà soi chiếu về đức hạnh của một người phụ nữ Việt .



Ngủ đi Mẹ , mẹ ngủ đi cho khoẻ

Trong căn phòng này , bao người nhìn mẹ

Nét mẹ dịu dàng , trông còn rất trẻ

Trẻ như ngày đầu , mẹ mới gặp ba

Ba đón mẹ về , trên chiếc kiệu hoa

Rồi hôm nay , mẹ rời cỏi ta bà

Ba đón mẹ trên thiên đường Phật quốc

Ở nơi ấy mẹ không còn uẩn khúc

Không có não phiền như ở trần gian ..!



Thưa mẹ ..

Do nghiệp quả nhân duyên tròn đủ của nhiều kiếp trước mà anh em chúng con được tái sinh làm con của ba mẹ trong kiếp hiện tại này , kể từ ngày mẹ cho con chào đời đến với thế gian , trong tình yêu thương của ba mẹ , đến hôm nay đã 53 năm , 53 nam bên mẹ , 53 năm biết bao là biến động cuộc đời, nghịch cảnh , bể dâu , chia ly .. mẹ mất chồng khi còn rất trẻ , con mất cha khi còn rất nhỏ , tưởng chừng như bầu trời này sụp đổ trên đầu của gia đình chúng ta .. biến cố vận nước đổi thay 30/4/75 khi miền nam đổi chủ , ba con là một sĩ quan cấp tá trong ngành cảnh sát , lại làm chức vụ trưởng ty cảnh sát tỉnh Quảng tín như bao người sĩ quan khác thuộc chế độ cũ phải vào tù , phải đi cải tạo trên rừng sâu nước độc , nơi ba con phải đến đó là rừng núi thuộc miền bắc Việt Nam ... kể từ đó mẹ là người con đầu dâu trưởng trên vai mẹ phải gánh vát một đại gia đình bên nội, lo chăm nuôi săn sóc dạy dổ hai con , ngoài kiếm miếng ăn hàng ngày cho gia đình ra , mẹ phải còn dành dụm để thăm nuôi ba con cùng các chú trong tù trên đất bắc xa xăm hay tận miền Tây nam bộ một nơi rất xa cách thành phố Đà Nẵng hơn cả ngàn cây số , phương tiện đi lại lúc đó rất là khó khăn , có những đoạn đường đến trại cải tạo phải đi bộ hằng chục cây số , vậy mà mẹ vẫn vượt qua , với hy vọng một ngày không xa ba con được tha , trở về đoàn tụ với gia đình , thế rồi niềm hy vọng và nghị lực cuối cùng sụp đổ đến với mẹ , khi nghe hung tin ba con "người đi không trở lại" người lìa cõi đời trong ngục tù , thân xác người chôn vùi trên đất bắc , với mẹ lúc bấy giờ còn nổi đau nào hơn nữa ??? Con nghĩ nếu không có hai anh em con tồn tại trước mắt mẹ thì mẹ cũng chẳng còn thiết sống làm gì trên cõi đời này ..



Thời gian trôi qua , sống trong gia đình có truyền thống theo Phật giáo nguyên thuỷ , mẹ đã lãnh hội được (lý vô thường) nghiệp và quả của nghiệp đã vơi đi phần nào khổ đau và phiền não , nhưng cũng có những lúc vì quá nhớ thương ba , mẹ đã trở thành người mất trí , phận làm con , con cũng khổ đau khác chi mẹ , nhưng con cần phải mạnh mẽ để lo cho mẹ , con phải đón nhận nổi đau từ nghiệp quả để làm bài học cho mình .. sau nhiều năm vất vã , đớn đau , cùng cực , cuối cùng sự hy sinh của ba cũng được bù đắp cho gia đình mình là được đi định cư ở Mỹ , một đất nước có sự tự do con người được tôn trọng và bảo vệ hàng đầu trên trái đất này .. Nhưng Mẹ đã già ....



Và đây là tâm trạng của mẹ những ngày trên đất Mỹ ..... Mới vừa ổn định cuộc sống nơi xứ lạ quê người , niềm vui cũng mới vừa bắt đầu , thì đùng một cái , đi kiểm tra sức khoẻ , phát hiện mẹ bị cơn bệnh quái ác đổ xuống trên thân thể mẹ .. mẹ bị ung thư ngực , thân mẹ đã già , lực mẹ đã kiệt , giờ đây bắt mẹ phải chiến đấu với căn bệnh hiễm nghèo , hoá trị , xa trị , tóc mẹ từ từ rời xa mái đầu mẹ , mẹ nhìn trong gương , mẹ nói "răng bữa ni nhìn mẹ xấu ghê ri"tóc nó bay hết , chắc mẹ sắm thêm chiếc áo tràng nữa để làm bà tu nữ luôn là vừa , một câu nói nữa đùa nữa thật của mẹ , làm chúng con yên lòng phần nào , vì con biết mẹ đã chấp nhận sự thật , đón nhận sự thật , đối diện với sự thật , bệnh là phải chữa , với y học hiện đại tân tiến của nước mỹ mà không chữa được thì coi như nghiệp mệnh không còn , cái quan trọng ở đây là niềm tin , là ý chí của mẹ kiên cường , nghị lực sống của mẹ rất cao , nhờ vậy cuối cùng mẹ đã vượt qua .. Mẹ xứng đáng với cái Pháp danh Liễu Hội mà Thầy Viên Minh đã ban cho mẹ ....



Mẹ ngồi đó, giữa chiều vàng nắng hạ

Mắt mẹ buồn, nhìn nắng ngã chiều rơi

Một thoáng đi qua, hết cả quãng đời

Người bỏ lại cả bầu trời trống vắng

Người ra đi, dường như lòng cay đắng

Để đêm về thầm lặng mẹ nhớ thương

Đã bao năm, mẹ ngộ lý vô thường

Làm sao được, mắt còn vương hạt bụi

Phận làm con tình cha cao hơn núi

Nhưng chưa một lần, rót tách trà dâng

Con nguyện thay người đền đáp thâm ân

Phụng sự mẹ bằng trái tim hiếu đạo

Đoá hoa hồng con cài trên ngực áo

Để biết rằng mẹ vẫn ở bên con

Tình yêu thương chỉ một tấm lòng son

Nguyện hết kiếp sống vuông tròn Đạo Hiếu.



Nói đến đây mẹ cho chung con xin được sám hối , trước Tam Bảo , trước sự chứng minh của chư đại đức tăng ni cùng toàn thể quý vị có mặt trong căn phòng này . 53 năm bên mẹ , mẹ cho chúng con chào đời , mẹ săn sóc chúng con bằng tình yêu thương vô bờ bến , vô điều kiện , chỉ bằng trái tim của mẹ ... còn với chúng con thì sao đây ??? Có chăm sóc mẹ khi mẹ già , mẹ ốm đau bệnh tật , như lòng mẹ đã chăm sóc chúng con ? Chắc chắn là không thể nào tròn đủ , trọn vẹn được , hai người con mẹ chắc chắn cũng có lúc làm mẹ buồn , mẹ giận , mẹ cho chúng con thành tâm sám hối trước linh cữu mẹ , mong mẹ tha thứ cho chúng con ...

Bao mùa thu đã đi qua

Bao mùa lá rụng sân nhà trước sau

Mẹ con , bà cháu , bên nhau

Giờ đây mẹ đã qua cầu biệt ly

Mẹ có biết mỗi sáng khi con thức dậy , thắp nén hương cúng dường Tam Bảo , con hằng nguyện cầu cho Mẹ bình an . Mẹ biết không mỗi ngày đi làm ,khi tan sở con trở về nhà , được mẹ ra mở cửa cho con , lòng con ngập tràn hạnh phúc , vì một ngày được nhìn thấy mẹ , là một ngày ý nghĩa cao thượng vô cùng trong tình yêu mẹ trên thế gian này . con cũng còn nhớ khi con còn rất trẻ , con pha ấm trà tự thưởng thức bên giàn phong lan , mẹ nói con mi giống "ông cụ non qua"mẹ có biết , khi đứa trẻ mất cha khi còn rất nhỏ , tâm tư nó sẽ trưỡng thành rất sớm , vì nó biết trách nhiệm của nó là phải bảo vệ cho mẹ mình .. 53 năm sống trong tình yêu thương bên mẹ , đến nay như mẹ đã thấy , con đã lập gia đình và có được 2 con , Minh Tuấn cũng lập gia đình và có được 4 người con , như vậy là mẹ đã có 2 người con dâu và 6 người cháu nội .. các cháu luôn yêu thương bà .. chúng con luôn yêu thương Mẹ..

Thưa mẹ ! Năm ngoái sư Giới Đức qua Mỹ , Sư ghé đến nhà thăm mẹ , Sư đã viết thư pháp tặng mẹ

"Bây chừ việc đời buông hết

Vào ra lui tới nhàn vui"

Có lẻ nhờ sự nhắc nhở của Sư mà mẹ đã nhẹ nhàng hơn trong suy nghĩ của mẹ , hằng ngày con thấy mẹ vui hơn .. lần này sức khoẻ mẹ suy yếu , đưa mẹ vào bệnh viện , trên gương mặt mẹ trong những ngày trên giường bệnh , mẹ vẫn tươi , nụ cười trên môi mẹ vẫn nở , khi con cháu , người thân , bạn bè đến thăm , mẹ luôn cười một cách bình thản , phải chăng mẹ đã đoán trước sự ra đi ...

Đi về như tử với sinh

Phiền ai cất giữ chút tình hôm nay

Duyên xưa lại gặp kiếp này

Có không , không có ô hay đi về ..

Đi hay về , tử hay sinh , đó là duyên với nghiệp , cái quan trọng của một kiếp người là sống với một tấm lòng , mẹ đã sống với mot tấm lòng chung thuỷ sắc son , cũng như quý vị có mặt trong căn phòng này trong ngày hôm nay , đó là tấm lòng của quý vị đã dành cho mẹ của chúng con , chúng con luôn tri ân ...



Mẹ về Phật quốc cao xa

Chúng con ở lại ta bà thế gian

Đường đi tuy đã đôi đàng

Nhưng tình yêu mẹ ngập tràn tim con ...



Cho dù con bao nhiêu tuổi , nhưng khi mất mẹ rôi , mình mới cảm nhận được mình là đứa con mồ côi ..

Đoá hoa trắng từ đây cài lên ngực

Mất mẹ rồi con thật sự mồ côi

Mẹ đi vào vùng miên viễn xa xôi

Thế giớ ấy muôn đời ba bên mẹ ..



Nguyện cầu đức hồng ân Tam Bảo gia hộ cho hương linh Mẹ sớm siêu sanh về Phật Quốc ..

Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay , trong tang le hom nay , nếu chúng con có điều gì sơ suất , ngưỡng mong quý Ngài quý cô tu nữ cùng toàn thể quý vị , niệm tình tha thứ ..

Xin tất cả mọi ngưoi nhất tâm thanh tịnh chấp tay cùng niệm danh hiệu bổn sư để tiễn đưa hương linh phật tử Lieu Hoi siêu sanh cảnh giới an lành

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ( 3 lần )

Trần Minh Anh

.

.