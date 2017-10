20,000 Giáo Viên DACA Vô Mỹ Khi Còn Nhỏ, Cơ Nguy Trục Xuất

LOS ANGELES – Sự nghiệp của 20,000 giáo viên – và việc giáo dục hàng trăm ngàn học sinh – đang treo lơ lửng trong khi Quốc Hội Mỹ thảo luận xem có nên giúp TT Donald Trump xây tường biên giới với Mexico.Các giáo viên này vào Mỹ bất hợp pháp theo ba mẹ khi còn nhỏ, làm việc dưới chương trình DACA do TT Obama đề ra, và chương trình này bị Tổng Thống Trump chận lại đầu năm nay.Bây giờ, Trump nói là ông sẽ cho những người trong chương trình DACA làm việc, ch học và cư trú ở Mỹ, nếu và chỉ nếu Quốc Hội cấp tiền cho ông xây tường biên giới.Trump đòi như thế và gây lo ngại cho Yehimi A. Cambrón Álvarez, 25 tuổi, một giáo viên mỹ thuật ở một trung học Atlanta, và cô nói rằng Trump dùng họ để cò kè mặc cả nhằm làm điều không ai trong họ muốn.Cambrón Álvarez, vào Mỹ năm 7 tuổi, khởi sự nghề giáo qua chương trình Teach for America, nhưng giấy phép làm việc sẽ kết thúc vào năm 2019 nếu chương trình DACA không hồi phục.California có khoảng 5,000 giáo viên trong chương trình DACA. Nếu California thiếu 5,000 giáo viên khi xóa sổ DACA, nhiều học khu sẽ thê thảm vì không đủ giáo viên dạy học trò.Có khoảng 32% dân số đủ điều kiện nộp đơn xin vào chương trình DACA, nhưng đã không nộp đơn vì nhiều lý do, trong đó có lý do tiền lệ phí tái nộp đơn là 465 USD, và cũng vì nỗi lo sẽ bị lộ để trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, theo lời Michelle Mittelstadt, phát ngôn nhân chương trình Migration Policy Institute nói với báo Newsweek.Nhiều người trong chương trình DACA đã bị trục xuất gần đây, trong đó có Juan Manuel Montes, người bị trục xuất về Mexico hồi tháng 4/2017.Montes cũng là người đầu tiên trong chương trình DACA bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.