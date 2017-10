Tàu Chiến Mỹ VÔ Sát Đảo Nhân Tạo TQ Ở Biển Đông; Philippinnes Từ Từ Xoay Trục Về Lại Với Mỹ

Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch tự do hàng hải trên Biển Đông để chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển này, đặc biệt là các đảo nhân tạo, mà hành động mới nhất là khu trục hạm có phi đạn dẫn đường USS Chafee đã đi vào gần các đảo nhân tạo của TQ trên Biển Đông, theo bản tin hôm 11 tháng 10 năm 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết.Bản tin VOA viết rằng, “Một khu trục hạm của hải quân Mỹ ngày 10/10 di chuyển gần các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông trong lúc chính quyền Tổng thống Trump đang mưu tìm sự hợp tác của Bắc Kinh trong việc đối phó với chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên.“Hành động lần này là nỗ lực mới nhất để chống lại điều mà Washington xem là kế hoạch của Bắc Kinh muốn giới hạn quyền tự do hàng hải trong các vùng biển chiến lược.“Các giới chức không nêu tên cho Reuters biết khu trục hạm có phi đạn dẫn đường USS Chafee thực hiện hoạt động ‘tự do hàng hải’ thông thường thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa.”Bản tin VOA cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Hồi tháng 8 vừa qua, một khu trục hạm của hải quân Mỹ đi vào phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Các giới chức cho hay khu trục hạm Chafee hôm 10/10 tiến tới gần nhưng không đi vào phạm vi 12 hải lý của các đảo.“12 hải lý đánh dấu giới hạn chủ quyền quốc tế công nhận. Washington điều tàu di chuyển trong phạm vi này là một hành động chứng tỏ Mỹ không công nhận các tuyên bố chủ quyền đó của Trung Quốc.“Ngũ Giác Đài chưa lên tiếng bình luận nhưng cho biết Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải định kỳ và sẽ tiếp tục như thế.“Mỹ lâu nay nói rằng muốn nhìn thấy các nước tham gia nhiều hơn trong các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.”Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Viêt (RFI) có tựa đề “Philippines “đảo trục” hướng về Mỹ?,” cho biết rằng, “Trong bối cảnh Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác, trong đó có Mỹ – gọi tắt là ADMM+ - sắp tiến hành cuộc họp thường kỳ vào ngày 24/10/2017 tại Philippines, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines vừa loan báo quyết định «nâng cấp» trở lại các cuộc tập trận chung với Mỹ cho năm 2018, vốn đã bị Manila cắt giảm sau khi tổng thống Duterte lên cầm quyền vào năm ngoái.“Câu hỏi nhiều nhà quan sát đặt ra là phải chăng sau khi tuyên bố «bỏ» Mỹ để xoay trục qua Trung Quốc, tổng thống Philippines đã lại đổi ý và quyết định đảo trục trở lại, nhất là khi vào tháng 11 sắp tới, ông sẽ gặp đồng nhiệm Mỹ Donald Trump khi tổng thống Hoa Kỳ đến Manila dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á.“Một cách cụ thể, các cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Philippines trong năm 2018 sẽ có quy mô như thế nào ? Trong bài viết trên trang mạng chuyên san Nhật Bản The Diplomat, ngày 07/10 vừa qua, Prashanth Parameswaran, nhà báo am tường tình hình khu vực, đã chú ý phân tích yếu tố này để tìm hiểu thêm về triển vọng hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines cho năm tới đây.“Chủ trương «chia tay với Mỹ» chỉ có tiếng mà không có miếng“Nhận xét đầu tiên của tác giả bài viết là các tuyên bố hung hăng của tổng thống Philippines về chủ trương « chia tay với Mỹ » chỉ có tiếng mà không có miếng, và điều đó cũng áp dụng trên bình diện quốc phòng. Ban đầu quan hệ hai bên có giảm thiểu nhưng không hề bị cắt đứt. Các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp là một ví dụ điển hình.”Bản tin RFI cho biết thêm rằng, “Thế rồi trong năm 2017, một số dấu hiệu cho thấy là tiến trình được cho là giảm thiểu quan hệ quốc phòng, không chỉ chậm lại mà lại còn đảo ngược khi sắp qua năm 2018.”