Sắp Thế Chiến Thứ 3?

Trần KhảiĐó là nỗi lo... Vì nếu xảy ra Thế Chiến Thứ 3, khi xảy ra Thế Chiến Thứ 4 là nhân loại sẽ dùng gậy và đá... bởi vì bom nguyên tử ở Thế Chhiến Thứ 3 sẽ xóa sổ rất nhiều thành quả văn minh nhân loại.Báo Daily Star hôm Thứ Hai ngaỳ 9 tháng 10/2017 đưa ra bản tin cho biết Đức Quốc suy tính chế tạo bom nguyên tử trong khi nỗi lo Thế Chiến 3 xảy ra với Bắc Hàn có đồ chơi khủng bố là bom nguyên tử. Nếu Đức quốc quyết định chế tạo bom nguyên tử, có thể suy đoán chắc chắn Nga sẽ không để yên, vì các dân tộc này vẫn là kẻ thù truyền thông...Trong khi đó, bản tin Newsweek hôm Thứ Hai ngaỳ 9 tháng 10/2017 ghi lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis nói trong hô nghị hàng năm của tổ chức Association of the United States Army rằng Quân lực Hoa Kỳ phải sẵn sàng trực diện với hiểm họa Bắc Hàn nếu nỗ lực ngoaạ giao không giaả quyết được nan đề vũ khí nguyên tử với Bắc Hàn.Mattis nói rằng không ai biết tương lai ra sao, do vậy chỉ có một điều quân lưc Mỹ có thể làm là sẵn sàng cho giải pháp quân sự để khi cần Tổng Thống Hoa Kỳ có thể sử dụng.Mattis nhấn mạnh rằng chính phủ Trump ưu tiên giải pháp ngoai giao với Bắc Hàn, nhưng ngờ vực về khả năng thành công.Trong khi đó, bản tin KBS của chính phủ Nam Hàn cho biết rằng Nam Hàn đạt được công nghệ "bom sợi các bon" có thể làm tê liệt mạng lưới điện Bắc Hàn.Các báo Nam Hàn ghi lời một quan chức quân đội Nam Hàn cho biết Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng đã đạt được công nghệ phát triển "bom sợi các-bon", và đang trong trạng thái sẵn sàng phát triển loại bom này bất cứ lúc nào.Bom sợi các-bon là một chiến lược trọng tâm trong hệ thống tấn công phủ đầu “Kill Chain”, một hệ thống thăm dò, truy tìm và đánh chặn tên lửa hạt nhân của miền Bắc. Đây là loại vũ khí có thể làm tê liệt toàn bộ mạng lưới điện trong vòng tối đa 12 tiếng.Tại miền Bắc có khoảng 7.000 căn cứ quân sự ngầm. Quân đội Nam Hàn phân tích rằng nếu bom sợi các-bon được phóng lên không phận phía trên nhà máy phát điện quy mô lớn của miền Bắc trong các tình huống nguy cấp thì có thể ngăn chặn được nguồn cung điện cho các căn cứ ngầm, từ đó vô hiệu hóa được nhiều căn cứ trong số này.Trong khi đó, từ phía Bắc, chàng họ Kim luôn luôn bày tỏ căng thẳng: Bắc Hàn thăng chức một loạt nhân sự trước thềm ngày thành lập đảng Lao động.Bản tin từ chính phủ Nam Hàn nói rằng trong nỗ lực nối tiếp cải tổ các bộ máy tổ chức đảng tại Đại hội đảng Lao động lần thứ VII diễn ra vào tháng 5 năm ngoái, Bắc Hàn đã điều động bổ nhiệm các nhân sự cấp cao tại hội nghị toàn thể đảng Lao động khóa VII lần thứ II vào hôm 7/10 vừa qua.Sự kiện này đặc biệt gây sự chú ý khi ba ngày nữa là ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Bắc Hàn (10/10). Tại đây, Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un tiến cử em gái mình là bà Kim Yo-jong (30 tuổi) làm ứng cử viên Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyết định chính sách chủ yếu của đảng Lao động.Có thể thấy đây là một sự thăng tiến quá nhanh chóng so với cô ruột của nhà lãnh đạo là bà Kim Kyong-hui. Bà này phải hơn 60 tuổi mới được vào Bộ Chính trị miền Bắc.Ngoài ra, Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae được bổ sung thêm hai chức vụ phụ khác, như Ủy viên quân sự trung ương đảng, quyết định về chính sách quân sự. Theo đó, ông Choe Ryong-hae đảm nhận tám chức vụ, đủ các vị trí trong cả đảng Lao động, Chính phủ và quân đội.Phó Chủ tịch Đảng ủy tỉnh Bắc Hamgyong Choe Hwi, người từng bị cải tạo trong một thời gian, được tiến cử làm Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và ứng cử viên Ủy viên Bộ Chính trị. Ông này được dự đoán là sẽ kế nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Ki-nam, người từng là cánh tay phải của cố Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-il.Những thế lực mới khác như Thứ trưởng Bộ Quân nhu Hong Yong-chil, một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hạt nhân, và bà Hyon Song-wol, trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong do ông Kim Jong-un lập ra, cũng đã được thăng chức trong đợt này.Tại hội nghị, Chủ tịch đảng Kim Jong-un tiếp tục thể hiện quyết tâm phát triển hạt nhân và tên lửa trong thời gian tới. Hiện quân đội Nam Hàn và Mỹ đang tăng cường huy động các thiết bị giám sát với Bắc Hàn để đối phó với khả năng nước này khiêu khích thêm.Bản tin RFI cũng ghi tường trình căng thẳng từ Thông tín viên Frédéric Ojardias từ Seoul cho biết::"Kho vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên là "phương tiện răn đe mãnh liệt, bảo vệ vững bền hòa bình trước những đe dọa từ phía đế quốc Mỹ". Trong cuộc họp của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng hôm thứ Bảy 07/10, ông Kim Jong Un đã tuyên bố như trên. Các phương tiện truyền thông tại Bình Nhưỡng phổ biến rộng rãi bài diễn văn này vài giờ sau khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump qua mạng Twitter đã chỉ trích các nỗ lực ngoại giao đối với Bình Nhưỡng và một lần nữa, lãnh đạo Mỹ úp mở đề cập tới khả năng quân sự...”Nếu Thế Chiến 3 bùng nổ, Việt Nam sẽ ra sao?Coi chừng Trung Quốc thừa cơ tràn về Phương Nam để hoàn tất giấc mộng chiếm gọn Biển Đông và mở rộng biên cương triều đình Tập Hoàng Đế tới tận Cà Mau.Coi chừng.