Đến Lúc Mỹ Dập Bắc Hàn

Vi AnhThông tấn xã Pháp dẫn nguồn tin của truyền hình trung ương của Bắc Triều Tiên, loan tin CS Bắc Hàn thông báo thử thành công bom nhiệt hạch, (hay bom hydrogene, khinh khí) hôm 3 tháng 9 năm 2017. Hiện chưa có xác nhận độc lập đó là một thứ bom nhiệt hạch. Nhưng chắc chắn kỳ thử này là kỳ thử bom thứ sáu của CS Bắc Hàn, dưới lòng đất và sức công phá lớn nhất. Theo Reuters, các giới chức thẩm quyền Nhật Bản và Hàn Quốc nói rằng vụ thử này mạnh gấp 10 lần so với mức chấn động ghi nhận được sau vụ thử nguyên tử lần cuối cùng một năm trước. Hàn Quốc nói sức công phá khoảng 150 ngàn tấn.Quốc tế đồng thanh lên án Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae In của Nam Hàn lập tức lên tiếng đòi cộng đồng quốc tế «mạnh tay hơn trong việc trừng phạt» Bắc Triều Tiên.Thủ tướng Shinzo Abe của Nhựt nói đây là một hành vi «tuyệt đối không thể chấp nhận được», nó đe dọa «hòa bình và an ninh khu vực”.Cả Hàn Quốc và Nhật tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp nhằm cô lập Bình Nhưỡng, kể cả bao gồm các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc.TT Emmanuel Macron của Pháp chủ trương cộng đồng quốc tế cần phản ứng một cách «cứng rắn nhất» trước một hành vi đe dọa «an ninh và hòa bình» của nhân loại. Pháp đồng thời kêu gọi Hội Đồng Bảo An «phản ứng nhanh chóng» và mong muốn Liên Hiệp Châu Âu «có chung một tiếng nói» trên hồ sơ này.Tổng giám đốc IAEA, cơ quan kiểm soát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, nói đó là “hành động hết sức đáng tiếc”, “bất chấp các yêu cầu liên tục của cộng đồng quốc tế”.TT Trump của Mỹ trên đường cứu trợ bão Harvey từ TB Lousiana trở về thủ đô Washington, sáng sớm Ông điện đàm với thủ tướng Nhật. Theo thông cáo của Toà Bạch Ốc hai nước sẽ «hợp tác chặt chẽ ba bên Mỹ-Nhật-Hàn để đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên».Hôm 3/9 cùng phu nhân dự một thánh lễ tại một nhà thờ ở thủ đô Washington, khi được hỏi liệu Mỹ có tấn công Bắc Hàn sau vụ thử nghiệm nguyên tử mới nhất hay không, TT Trump nói “chúng ta hãy chờ xem”. Sau đó theo tin theo AP, Ông viết trên Twitter, rằng ông sẽ gặp Tướng Kelly, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, Tướng Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và các lãnh đạo chỉ huy quân sự Mỹ sẽ mở phiên họp vào cuối ngày 3/9. Cũng trên Twitter, trước đó Tổng thống Trump viết, các lời nói cũng như các hành động của Bắc Hàn “rất thù nghịch và nguy hiểm đối với Hoa Kỳ”. Trong đoạn tweet thứ hai, ông Trump còn nói nặng hơn nữa, “Bắc Hàn là một quốc gia lưu manh, đã trở thành một mối đe dọa và nỗi hổ thẹn lớn đối với Trung Quốc, vốn đã tìm cách giúp đỡ nhưng đạt được thành công ít ỏi”. “Hàn Quốc đang thấy, như tôi từng nói với họ, rằng đối thoại mang tính xoa dịu với Bắc Hàn sẽ không hiệu quả. Họ [Bắc Hàn] chỉ hiểu đúng một điều!” ông Trump viết tiếp, nhưng không nói rõ điều đó là gì.Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/9 cũng đồng ý “cảnh cáo phù hợp” cuộc thử nghiệm nguyên tử mới nhất của Bắc Hàn. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã viết rằng “hai nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giữ liên lạc cũng như phối hợp chặt chẽ để giải quyết tình hình mới”.CS Bắc Hàn lại tuyên bố một cách xấc xược, sẽ cho Mỹ một “món quà” nữa.Còn Mỹ không dễ tin những lời hứa suông, hứa cuội, huyễn hoặc của TQ hiện CS và Nga hậu CS. Tổng thống Mỹ Donald Trump quả quyết CS Bắc Hàn vẫn tiếp tục thể hiện thái độ và hành động “thù nghịch và nguy hiểm đối với Mỹ”. TT Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông "cân nhắc cắt đứt quan hệ thương mại với bất kỳ nước nào làm ăn với Bắc Hàn".Sau đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin cho báo giới Mỹ biết, ông sẽ tập hợp một loạt các biện pháp trừng phạt mới mà nhiều khả năng sẽ cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Bắc Hàn trên toàn thế giới.Nói gì thì nói, bảo quốc, an dân là nhiệm vụ căn bản, hàng đầu của chánh quyền đáng gọi là chánh quyền của một nước. Nội các của TT Trump có ba tướng lãnh uy quyền nhất, bộ trưởng Quốc Phòng Mattis, cố vấn An Ninh Quốc Gia McMaster, chánh văn phòng Kelly. Tại vùng Á châu Thái bình dương nhiều tướng lãnh tư lịnh vùng kiêm tư lịnh lực lượng Hải Quân, Không quân, Thuỷ quân lục chiến chỉ huy 60% quân lực Mỹ và mỗi ngày có 140.000 quân nhân ba binh chủng hoạt động trong vùng. Mỹ có hai hạm đội 7 và 3 ở Á châu Thái bình dương. Sát CS Bắc Hàn, tại Nhựt và Nam Hàn Mỹ có gần 100.000 quân.Nếu nội các Trump nhẹ dạ dễ tin TC giúp giải quyết cơn khủng hoảng CS Bắc Hàn gây ra, e ngại đụng chạm TC, cứ ầu ơ ví dầu theo đề nghị chờ đàm phán, là lọt kế của TC hiện CS và Nga hậu CS.Kinh nghiệm TT Nixon, Ngoại trưởng Kissinger đàm phán với TC Mao trạch Đông dẫn tới Hòa Đàm Paris, TC quyết củng cố thế đứng của CS Bắc Việt, mà TC kiên trì tranh thủ Mỹ bỏ rơi VN Cộng Hoà là đồng minh của Mỹ. Trong bài toán CS Bắc Hàn bây giờ TC không bao giờ bỏ rơi CS Bắc Hàn vì quyền lợi trước nhứt của chính TC. TC không bao giờ muốn mất trái độn CS Bắc Hàn để quân Mỹ áp sát vào biên giới TC. TC nuôi dưỡng CS Bắc Hàn để chống Mỹ hầu tạo điều kiện, làm bàn cho TC có thể trao đổi với Mỹ về kinh tế, thương mại và ngoại giao, theo binh thư cổ đại của Trung Hoa ‘tá tha nhân chi thủ’ mượn tay người làm việc cho mình.Nên bài toán CS Bắc Hàn, Mỹ không thể dựa vào TC. Nếu Mỹ hy vọng giải pháp đàm phán do TC và Nga đề ra, Mỹ cứ ầu ơ ví dầu, thời gian có lợi cho CS Bắc Hàn. Mỹ không có đủ tình báo chánh trị, quân sự ở TC và Bắc Hàn là hai chế độ kép kín về chánh trị và quân sự, khó có thể biết TC và CS Bắc Hàn tiếp tế, tiếp vận, tiếp viện nhau bí mật ra sao, bao nhiêu.Nhưng chánh quyền Mỹ, quân đội Mỹ sẽ lãnh đủ trách nhiệm trước nhân dân Mỹ và mất uy tín với đồng minh và đối tác trên thế giới khi CS Bắc Hàn bất thần phóng hoả tiễn vào đảo Guam, vào Alaska, hay Los Angeles, hư hại tài sản, chết dân Mỹ. Mũi dại lái phải chịu đòn. TT Trump là người chịu trách nhiệm nặng nhứt. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis có thể tuẫn tiết để tạ tội với Quân đội và nhân dân Mỹ.Trái lại với những hành động liên tục hăm doạ, phóng hoả tiễn, nguyên tử của CS Bắc Hàn, Mỹ có đầy đủ chánh nghĩa để dập cho CS Bắc Hàn một trận hoả tiễn và oanh kích, cho Kim Yung un biết thế nào là lễ độ, luật pháp quốc tế, cho Tập cận Bình lặng người như khi nghe TT Trump thông báo Mỹ vừa phóng 59 hoả tiễn Tomahauk vào Syria. Còn lâu TQ hiện CS và Nga hậu CS mới dám chống lại Mỹ bằng quân sự vì hai chế độ này đang cô đơn và bị Tây Phương và Á châu Thái bình dương hầu hết chống đối.Như CS Bắc Việt thời Chiến tranh VN, sau cuộc trải thảm oanh kích của Mỹ xuống Hà nội, CS Bắc Việt tuyên bố trở lại Hoà đàm Paris. Có tin sau này nếu Mỹ thêm một hai ngày nữa thôi là toàn bộ Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN sẽ ‘sơ tán’ sang TC và lịch sử VN sẽ đi một hướng khác lợi hơn cho Thế giới Tự do và cho quốc gia dân tộc VN./.(VA)