Nam Cali: 2 Ngàn Giáo Dân Dự Lễ Rước Kiệu Đức Mẹ

Trong Lễ Rước KiệuSanta Ana (Bình Sa)- - Sáng Thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2017, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam địa chỉ 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 một buổi lễ Rước Kiệu Đức Mẹ đã diễn ra với khoảng hai ngàn giáo dân Thiên Chúa Giáo đã tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha.Linh mục Phạm Quốc Tuấn, Tuyên Úy Liên Hội Đền Tạ làm phép xông hương thánh tượng trước khi các đoàn thể mặc đồng phục và giáo dân xếp hàng rước tượng đi chung quanh khuôn viên Trung Tâm Công Giáo.Các hội đoàn Công Giáo đều mặc đồng phục đẹp mắt như Hội Tông Đồ Cầu Nguyện với áo thụng xanh, đỏ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo áo dài trắng, Hội Legio Maria áo xanh v.v.. mỗi người đi rước kiệu đều cầm theo một bông hoa layzon , vừa đi vừa hát thánh ca và lần chuỗi. Ngoài giáo dân còn có ba linh mục đi theo kiệu là các cha Phạm Ngọc Tuấn, Trần Văn Kiểm và Nguyễn Xuân Hùng.Tượng Đức Mẹ được rước đi trong khuôn viên Trung Tâm Công Giáo. Sau khi về lại hội trường, thánh lễ được linh mục Trần Văn Kiểm, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo chủ tế.Trong bài giảng, Linh Mục Kiểm nhắc lại ba mệnh lệnh mà Đức Mẹ đã truyền dạy cho ba trẻ chăn cừu khi hiện ra với các em, tức là phải Ăn năn đền tội, Cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ thì nhân loại mới có hòa bình. Linh mục Kiểm cũng nhắc nhở giáo dân, năm nay giáo hội kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, nên tất cả giáo dân hãy sốt sắng tham gia các nghi thức đọc kinh, cầu nguyện làm việc bác ái để cầu xin Thiên Chúa ban sự bình an cho mình, cho gia đình và cho xã hội Việt Nam, sớm thoát nạn cộng sản vô thần, mọi người được hưởng tự do, dân chủ, tôn giáo được tự do hành đạo.Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Liên Hội Trưởng Liên Hội Đền Tạ Nguyễn Văn Rung lên cám ơn các cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa.Theo thông lệ hàng năm, vào ngày Thứ Bảy đầu tháng 10, Liên Hội Đền Tạ đều tổ chức rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.