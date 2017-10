Đồng Hương Nam Cali Đi Bộ, Dự Đại Nhạc Hội Giúp Nạn Nhân Bão Lụt

Trong cuộc đi bộ và Đại Nhạc Hội cứu trợ nạn nhân bão lụt.Westminster (Bình Sa)- - Sau khi các trận bão Harvey, Irma và Maria đã xãy ra, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia do ông Phát Bùi làm Chủ Tịch đã gấp rút tổ chức một phiên họp các hội đoàn, đoàn thể để thành lập Ban vận động cứu trợ nạn nhân thiên tai.Trong phiên họp nầy mọi người đều đồng ý mời Kỹ Sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City làm Trưởng Ban Ban Điều Hợp, Liền sau đo Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí đã thành lập ngay một ban điều hành trong đó có: Kỹ sư Tạ Trung và anh Đỗ Trần Đức Lộc (hai Phó Ban), Bà Nguyễn Ngân (Thủ Quỹ), bà Phan Ngọc (Phó Thủ Quỹ); Cô Helen Nguyễn (Thư Ký), nhà văn Chu Tất Tiến ( Điều hợp Đại Nhạc Hội), Cô Nguyễn Xuân Mai (Tài Chánh), bà Huỳnh Thị Ngọc (Ẩm Thực); anh Ngô Thiện Đức (Điều Hợp Đi Bộ) và LS Nguyễn Quốc Lân (Cố Vấn Pháp Luật).Sau thời gian vận động Ban tổ chức đã được sự tham gia yểm trợ của các tổ chức sau như: Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Khối 8406, CLB Tình Nghệ Sĩ, Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống VN, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam Cali, Hội Thân Hữu Bình Thuận, VNQDĐ, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Chuyên Gia Không Gian Việt Mỹ, Hội Phụ Nữ Vì Nhân Quyền Việt Nam, CLB Hát Bội Văn Học Nghệ Thuật, Diễn Đàn Giáo Dân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, St.Tuấn Globalvision Production, Giới Trẻ Công Giáo, Miss Vietnam Organization, Cộng Đồng Công Giáo VN GP Orange, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Cộng Đồng VN Nam Cali, Cộng Đồng VN Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ,Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam, Tổng Hội Sinh Viên, Thanh Niên, Đại Đạo Cao Đài, Giới Trẻ Công Giáo, học sinh các trường trung học là những thiện nguyện viên rất tích cực lo việc ghi danh và hướng dẫn lộ trình, cung cấp nước uống cho người đi bộ. Ngoài ra, Ban Tổ Chức còn được hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Nam California bảo trợ.Lo về Y Tế có Trung Tâm Y Tế Michael Đào đã phái một trailer sẵn sàng săn sóc về y tế cho đồng hương nếu gặp bất trắc về sức khỏe, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa khám bệnh và chích ngừa cảm cúm cho đồng hương miễn phí.Qua thời gian làm việc không ngừng nghĩ của các thành viên trong ban tổ chức cuối cùng cuộc đi bộ và Đại nhạc hội đã được diễn ra tại khuôn viên tòa Thị Chính Thành Phố Westminster vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017.Điều hợp chương xướng ngôn viên Minh Phượng và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.Mở đầu buổi lễ xuất phát đi bộ phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Ban hợp ca Câu LạcBộ Tình Nghệ Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ và các thành viên trong ban tổ chức thực hiện.Theo lời giới thiệu của Ban tổ chức cho biết, thành phần quan khách có sự hiện diện của: LM Nguyễn Văn Tuyên, Cha xứ giáo xứ Westminster; HT Thích Viên Ly, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, Viện Chủ chùa Điều Ngự; Chánh Trị Sự Hà Vũ Bâng, Châu Đạo Cao Đài Nam Cali; Mục Sư Nguyễn Công Chính, Tin Lành Lutheran; và ông Phạm Văn Thuận, Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali, ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimbery Hồ, Cô Frances Thế Thủy và ông Jamison Powee là hai Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, LS Andrew Đỗ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; ông Tony Rachauckus, Chánh Biện Lý Quận Cam); Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; BS Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ; ông Bùi Thế Phát, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali; ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Ban Điều Hợp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York; Thầy Vũ Hoàng (Đại diện Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali)…Tiếp theo, Kỹ sư Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Trưởng Ban Điều Hành mời tất cả thành viên trong Ban lên sân khấu, và ông thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, đặc biệt ông tri ân Thị Trưởng Tạ Đức Trí và HĐTP Westminster đã tích cực hỗ trợ, cho phép ban tổ chức dùng khuôn viên Tòa Thị Chính làm nơi tổ chức Đi Bộ và Đại Nhạc Hội, tri ân qúy mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các anh chị em nghệ sĩ, các ban nhạc, các thiện nguyện, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quan khách cũng như các cơ quan truyền thông và toàn thể đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức phổ biến, tham gia cuộc đi bộ và đại nhạc hội.Ông Mạnh Chí nói: “Điều quan trọng là chúng tôi đã đến với nhau bất chấp những khác biệt, như là một cử chỉ thống nhất nhằm trả ơn Hoa Kỳ, một đất nước đã mở rộng vòng tay đón tiếp chúng ta trong nhiều thập niên qua.”Trong phần phát biểu ngắn gọn của qúy vị dân cử trong đó có: ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster; ông Tony Rackauskas, chánh biện lý Quận Cam; ông Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Quận Cam; Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, Nghị Viên Kimberly Hồ…Trong phần phát biểu ngắn, GSV Andrew Đỗ nói: “Ngày hôm nay có 2 sự kiện lớn, đó là ngày đi bộ giúp nạn nhân bão lụt, và hội chợ y tế do Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California tổ chức, được các vị dân cử trẻ tuổi của thành phố Westminster giúp sức thực hiện, đây là những gì mà chúng ta mong muốn trong gần 42 năm sống tại nước Mỹ, là sự hãnh diện rất lớn cho cộng đồng.”Sau phần phát biểu của qúy vị dân cử, Ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lên làm lễ cầu nguyện trước khi đoàn người đi bộ bắt đầu.Sau lời cầu nguyện, cuộc đi bộ bắt đầu, dẫn đầu đoàn đi bộ do các Trưởng và các anh chị em Hướng Đạo Việt Nam Nam Cali, tiếp theo các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, theo sau các hội đoàn, đoàn thể trẻ và đông hương tham gia đi bộ. Phạm vi đi bộ.Từ khán đài hướng về phía đường Westminster đi vòng vào khuôn viên Tòa Thị Chính và đi trở lại nơi xuất phát là vừa đúng 1 mile. Đoàn người cứ tiếp tục đi như vậy nhiều vòng tùy theo sự bảo trợ cũng như sức khỏe của mỗi người.Sau khi chấm dứt đi bộ vào khoảng 12 giờ trưa thì chương trình Đại Nhạc Hội bắt đầu.Mở màn chương trình văn nghệ, Ban Tù Ca Xuân Điềm với bản hợp ca “Trường Sa Lương Tri Thế Giới” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sau đó qua phần trình diễn với nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị rất công phu của CLB Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Hội Y Dược Sĩ Sài Gòn, cùng nhiều ca sĩ tên tuổi tại Nam California trong đó có Ca Sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan đã đóng góp tận tình cho ngày gây quỹ.Chương trình văn nghệ kết thúc vào lúc 4:30 chiều cùng ngày khi chúng tôi trở lại được Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí cho biết là số tiền thu được khoảng $86,000, ông nói: “có thể còn nhận được thêm nữa của những đồng hương không tham dự được sẽ cập nhật và thông báo sớm nhất trên các phương tiện truyền thông.”