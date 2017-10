Về Việc Kiểm Soát Súng

Vi AnhTT Trump sau khi chia buồn và tưởng niệm 59 người chết và 520 bị thương trong một cuộc giết người hàng loạt bằng súng, Ông đích thân đến Las Vegas thị sát. Nhơn dịp này Ông tuyên bố tay súng là một “người bệnh hoạn và loạn trí,” và nói thêm là việc thảo luận về bất cứ những qui định mới về súng nào sẽ diễn ra vào “một thời điểm sau này.” Kiểm soát súng là vấn đề mà nhiều đời tổng thống Mỹ, nhiều nhiệm kỳ Quốc Hội không thành công trước thế lực chống đối của cả binh đoàn vận động hành lang ở Wasgington do các nhà sản xuất và buôn bán vũ khí trên nước Mỹ tung tiền yểm trợ. Dù nhân dân Mỹ, xã hội Mỹ, các nước khác đều kinh hồn, hoảng vía với số súng do tư nhân sở hữu ở Mỹ.Thử tưởng tượng một người mà TT Trump mô ta là “ bênh hoạn và loạn trí’ là Stephen Paddock lại có 49 súng máy chiến tranh, súng ngắn tư vệ, có thể trang bị cho một trung đội bộ binh khi đi trận về phải gởi vào kho canh giữ, khoá an toàn của quân đôi. Y can còn đem lên phòng 23 khẩu súng khác. Y còn đặt camera trong và ngoài phòng khách sạn để quan sát khi tấn công người vô tội đi nghe nhạc nữa. Trong vòng 9 phút y tàn sát bằng súng làm 59 người chết và 520 bị thương. Y tự sát cũng bằng súng khi cảnh sát vào phòng của y.Cuộc thảm sát hôm chủ nhật ở Las Vegas đã thúc đẩy công luận và các chính trị gia Hoa Kỳ phải kiểm soát súng. Cổ phiếu của ba công ty sản xuất súng tại Mỹ đều lên giá. Các nhà làm, các tay lái súng tin rằng người dân sẽ đổ đi mua súng vì lo ngại luật kiểm soát súng sẽ bị thắt chặt hơn sau vụ Stephen Paddock bắn giết người hàng loạt bằng súng này.Số súng mà người dân thường Mỹ nghe thấy phải hoảng hồn, khiếp vía. Theo trang Telegraph ở Anh, Mỹ có chừng 270 triệu khẩu trên 320 triệu dân. Nhiều nhất thế giới.Cứ 100 thường dân Mỹ thì có 55 khẩu súng. Không phải người Mỹ nào cũng có súng.Chỉ chừng 55 triệu dân Mỹ có súng và nhiều người trong số này có nhiều hơn một khẩu súng. Súng ở Mỹ mua rất rẻ: 200 USD một súng lục, 1. 500 súng máy.Theo trung tâm Centre for Disease Control and Prevention cho biết tính từ 2001 đến 2013 có 406 ngàn 496 người thiệt mạng vì bạo lực do súng đạn gây ra tại MỹChánh quyển Mỹ, Hành Pháp, lẫn Lập Pháp từ lâu đều thất bại trong nỗ lực kiểm soát súng. Đa số dân chúng Mỹ thấy nhu cầu thiết yếu phải kiểm soát số súng, phải kiểm soát nhân thân người có súng. Đó là đạo lý, là nhiệm vụ chánh quyền dân cử Mỹ phải làm. Nhiều dự luật về kiểm soát súng đã đưa ra nhưng Quốc Hội đã ngâm tôm như hồi tháng Tư năm 2012. TT Obama vận động tối đa; chính Ông trong phạm vi Hành Pháp đã ký một hơi một loạt sắc lịnh kiểm soát súng sau vụ thảm sát bằng súng chấn động lương tâm người Mỹ và kinh hoàng thế giới vào 14-12- 2012 ở trường học Sandy Hook của Thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, đông bắc Hoa kỳ.Vụ thảm sát bằng súng giết 59 người chết và 520 bị thương là môt bước ngoặt, đến lúc người Mỹ nói chung không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ, bảo thủ hay cấp tiến, đen, trắng, vàng, phải biến đau thương thành hành động: vận động cho việc kiểm soát súng.Vì an ninh và trật tự của nước Mỹ, vì an toàn cho sinh mạng người dân Mỹ nhứt là trẻ em vô tội, người vô tội, chánh quyền phải siết chặt việc mua bán và sở hữu vũ khí trong xã hội Mỹ. Dù thủ tục tu chỉnh hiến pháp khó khăn, nhiêu khê, dai dẳng, dông dài đến đâu đi nữa; dù thế lực chống đối của những tay làm súng, bán súng, và binh đoàn vận động hành lang của giới sản xuất súng và mua bán súng có tung bao nhiêu tiền, tình, thế lực đề vận động chống đi nữa -- những người đại diện dân cử, những công dân có trách nhiệm với tương lai nước Mỹ cũng phải vượt qua.Nếu không sẽ bị mang tiếng là vô trách nhiệm với người dân và tiền đồ của nước Mỹ. Nếu bất động là đồng loã với bọn gian ác coi đồng tiền lời làm và bán súng quí hơn mạnh sống của trẻ em đầu xanh vô tội, người lớn vô tội mà bị tàn sát một cách oan uổng, bời súng của những tay tài phiệt, đại gia này làm và bán ra.Đứng trên phương diện thực tiễn và học lý, đã biết Hiến Pháp Liên bang Mỹ có điều số 2 qui định người dân có quyền võ trang súng đạn để phòng thân và bảo vệ quốc gia. Quyền hiến định này những nhà lập hiến ghi vào hiến pháp vì tình hình mới lập quốc, công dân Mỹ còn đang khai khẩn nhiều vùng đất mới, cần có súng để giữ nước, giữ nhà, giữ mình là hợp lý, hợp tình.Nhưng thòi đại này tình hình hoàn toàn khác, nước Mỹ “bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng”. Việc bảo quốc an dân của quân đội, cảnh sát, biên phòng, nhân viên công lực rất hữu hiệu. Không có kẻ phạm pháp, kẻ thù nào đụng tới nước Mỹ mà không bị quân lực, cảnh lực Mỹ lôi ra ánh sáng công lý- chết hay sống như TT Bush nói.Điểu 2 của Hiến Pháp bây giờ coi như lỗi thời. Nó đang bị các nhà sản xuất, mua bán, súng và binh đoàn vận động hành lang của họ thao túng, lợi dụng, lạm dụng cho quyền lợi của họ. Họ mua chuộc một số cơ quan truyền thông, một sô nhà lập pháp, hội đoàn bảo thủ thủ núp dưới danh nghĩa và hình thức hiến pháp để lợi dụng, chống lại việc tu chỉnh hay hủy bỏ điều 2 ấy- hoàn toàn vì quyền lợi riêng của họ.Một vấn đề ai cũng thấy cần làm, làm ngay để tránh cho người Mỹ nhứt là học sinh, sinh viên đầu xanh vô tội khỏi chết oan. Không lý do gì không làm. Ước nguyện, mong muốn của đa số người dân Mỹ chánh trực là muốn quí vị Thương Nghị sĩ, Dân biểu, liên bang sớm bắt tay vào việc hủy bỏ điều 2 Hiến Pháp để các tiểu bang xét phê chuẩn.Thủ tục sẽ khó khăn, rườm ra, lâu dài, nhiếu áp lực chống đối đó. Những luật lệ kể cả hiến pháp là luật cao nhứt cũng do con người làm, mà người làm được là sửa được, miễn có quyết tâm, quyết chí, bền lòng chặt dạ phục vụ nhân dân. Chánh quyền Mỹ theo hiến pháp là chánh quyền của dân, vì dân, do dân. Trước một tai hoạ lập đi lập lại liên tục, trầm trọng mà dân biểu, nghị sĩ, tổng thống không làm là có tội với nhân dân, là đồng lõa với điều ác./.(VA)