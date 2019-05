Chùa Duy Pháp Trang Nghiêm Đại Lễ Phật Đản PL. 2563

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Duy Pháp.

Midway City (Bình Sa)- - Chùa Duy Pháp tọa lạc tại số 14851 Wilson St, Midway City, CA 92655 do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019.Quang lâm chứng minh và hành lễ gồm có Hòa Thượng Thích Minh Trí, HT Thích Huệ Minh, HT. Thích Thiện Long, HT Thích Quảng Mẫn, Thượng Tọa Thích Phước Nghĩa, cùng một số quý chư HT, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa Nam California và đồng hương Phật tử.Trước khi vào lễ chính thức, TT Thích Minh Chánh, trú xứ tại Chùa Duy Pháp, đã thuyết giảng về ý nghĩa ngày Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để cho Phật tử hiểu được ý nghĩa đích thực của việc Đức Phật thị hiện ra đời và ân đức mà chúng ta là những người gặp được Phật Pháp trong thời đại ngày nay để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đó chính là tri ân và báo ân, Đức Phật bằng tâm nguyện và hành động vừa cao siêu vừa thiết thực là nguyện độ tận chúng sinh. Đó cũng chính là đại nguyện mà Đức Phật thị hiện đản sinh trong thế giới khổ đau này cách nay 2644 năm.Trước khi lễ chính thức bắt đầu, lễ tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện.Tại chánh điện, Thượng Tọa Thích Trung Duệ có lời cảm tạ đến chư tôn đức tăng ni cùng đồng hương Phật tử.Tiếp theo nghi thức niệm hương bạch Phật, sau phần niệm hương bạch Phật, tiếp đến nghi thức lễ khánh đản do HT. Thích Thiện Long làm chủ lễ, trong lúc nầy tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Sau nghi thức lễ Khánh Đản chư Tăng được cung thỉnh vào Tổ Đường để thọ trai và cúng dường Trai Tăng. Trong lúc chư Tăng thọ trai, quý Phật tử đến dự lễ được mời dùng cơm chay. Phật tử nào cũng vừa ăn món bún chả giò, bì chay, mọi người vừa ăn vừa khen những món ăn của chùa Duy Pháp thật ngon, sở dĩ đồng hương Phật tử biết được các món chay ngon của chùa Duy Pháp là nhờ vào trước đây chùa có tổ chức mỗi tháng một ngày ăn chay gieo duyên để đồng hương Phật có dịp ăn chay tại tiệm Phở Quyên Food To Go ở góc Đường Westminster và Goldenwest thuộc Thành Phố Westminster từ mấy năm qua, cũng nên biết các món ăn đều do tự tay Thầy Viện Chủ nấu lấy để khoản đãi đồng hương Phật tử.Được biết, tại Chùa Duy Pháp mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối đều có thời khóa Thiền cho quý Phật tử. TT Trung Duệ cũng giải thích thêm rằng dù thời khóa Thiền kéo dài 2 giờ, nhưng không phải ngồi luôn một chỗ mà có sự thay đổi tư thế từ ngồi đến kinh hành để giúp cho người tập Thiền không cảm thấy ngồi quá lâu thấm mệt. TT Thích Trung Duệ cũng lưu ý là Phật tử nào muốn tham gia thời khóa Thiền này trong bao lâu cũng được, tùy theo hoàn cảnh, chẳng hạn có thể tham dự nửa tiếng, một tiếng mỗi ngày, hay mấy ngày trong tuần cũng đều được.Chùa Duy Pháp tọa lạc tại địa chỉ: 14851 Wilson St, Midway City, CA 92655. Hoặc liên lạc số điện thoại: (714) 622-9307 or (714) 988-8883, hay Email: chuaduyphap@gmail.com