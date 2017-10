Công An Bắt Thêm 1 Blogger

HANOI -- Bản tin RFA ghi rằng Ông Đào Quang Thực, một facebooker và là giáo viên tiểu học về hưu, bị Công an Tỉnh Hòa Bình bắt khẩn cấp vào tối ngày 5 tháng 10 với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Con gái của người bị bắt, cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, một ngày sau khi người cha bị bắt, cho Đài Á Châu Tự Do biết là lực lượng công an phong tỏa khu vực nhà của ông Đào Quang Thực tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; khi tiến hành biện pháp bắt khẩn cấp như vừa nêu.Vào ngày 6 tháng 10, người thân của ông Đào Quang Thực cũng bị công an mời đến để thẩm vấn. Con gái ông Đào Quang Thực kể lại rằng cơ quan công an hỏi cô xoay quanh tài khoản Facebook có tên Đào Quang Thực.Tuy nhiên cô này nói không biết gì nhiều về trang facebook đó.Ông Đào Quang Thực sinh năm 1960. Ông từng là giáo viên tiểu học suốt 30 năm và hiện đã nghỉ hưu.Thông báo của Cơ quan An Ninh Điều Tra thuộc Công an tỉnh Hòa Bình gửi cho vợ ông Đào Quang Thực ghi ông bị tạm giữ tại Trại giam Công an Tỉnh Hòa Bình.Như vậy ông Đào Quang Thực là người bị bắt mới nhất tại Việt Nam. Người bị bắt trước ông Đào Quang Thực gần nhất là cựu tù chính trị Nguyễn Viết Dũng. Anh này bị bắt gần giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào ngày 27 tháng 9 vừa qua. Cáo buộc đối với anh này là ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Từ đầu năm đến nay, gần 20 nhà hoạt động, cựu tù chính trị tại Việt Nam bị cơ quan chức năng bắt giữ.Trong khi đó, Tạp Chí Nhân Quyền ghi nhận:“Nóng: Thêm một nhà hoạt động bị khởi tố Điều 79, BLHSTheo thông tin từ Facebook Luật sư Hà Huy Sơn, nhà hoạt động Đào Quang Thực (Thầy giáo) đã bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt khẩn cấp về tội Họat động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 79, Bộ Luật Hình sự). Theo anh Lê Văn Dũng thì anh Thực đã từng tham gia biểu tình cây xanh 01/5/2016 tại Hà Nội.”Người ta vẫn không hiểu vì sao biểu tình vì cây xanh lại bị công an quy chụp là “chống nhà nước”...