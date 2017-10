Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Tổ Chức Tết Trung Thu 2017 cho Các em Chậm Phát Triển

Westminster (Bình Sa) -- Theo thông lệ hằng năm cứ vào dịp Tết Trung Thu, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đều tổ chức ngày Tết Trung Thu cho các em Thiếu Nhi và những người chậm phát triển, năm nay là năm Thứ 8.Tết Trung Thu được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017 tại Liberty Park số 39000 Monroe Blvd, Thành phố Westminster, CA 92683 với sự hổ trợ của một số các Liên Đoàn Hướng Đạo, Gia Đình Bách Hợp Nam Cali và một số các hội đoàn trẻ tại Nam Cali tham gia tổ chức Tết Trung Thu cho các em.Theo Ban tổ chức cho biết hơn 11 đơn vị tham dự, trong đó có các em thuộc các cộng đồng bạn như: Mỹ, Mễ, Trung Hoa, Đại Hàn…Tết Trung Thu năm nay còn được tài trợ bởi các cơ sở thuơng mại và các doanh nghiệp địa phương, trong đó có Cô Annie Vũ, New York Life, Lees Sandwiches,…và các mạnh thường quân trong cộng đồng.Để kịp thời chuẩn bị cho lễ khai mạc đúng giờ vào lúc 7 giờ sáng đã có các Thầy như: Thầy Khoa, Thầy Hoàng, Thầy Tường, Thầy Sinh…Theo Thầy Vũ Hoàng, Trưởng ban tổ chức cho biết:Chương trình Tết Trung Thu nhằm phổ biến về phong tục tập quán đến các Thiếu Nhi và những người chậm phát triển thuộc các sắc tộc bạn. Đây cũng là dịp để các em vui chơi, tìm hiểu về ý nghĩa ngày Tết Trung Thu của Việt Nam đồng thời cũng là dịp để giới thiệu đến các sắc tộc bạn.Điều hợp chương trình văn nghệ do Ca Sĩ Khánh Vân, Ca Sĩ, Xướng ngôn viên Thúy Anh cùng ban nhạc Hương Việt.Mở đầu buổi hội TếtTrung Thu, Thầy Nguyễn Văn Khoa lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, qúy vị mạnh thường quân, qúy cơ quan truyền thông, cảm ơn Trưởng Phan Tâm, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu và cảm ơn tất cả các em cũng như những người tham dự…Sau đó ông giới thiệu Thầy Vũ Hoàng, Trưởng Ban tổ chức lên có đôi lời về ý nghĩa ngày Tết Trung Thu đối với các em Thiếu Nhi, sau đó ông cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cùng như những thiện nguyện viên đã hết lòng để tổ chức thành công ngày Tết Trung Thu cho các em chậm phát triển hôm nay. Đây cũng là dịp để phổ biến cũng như quảng bá tinh thần giữ gìn bản sắc dân tộc và phổ biến văn hóa truyền thống của người Việt Nam đến cộng đồng các sắc tộc địa phương.”Sau đó chương trình Tết cho các em bắt đầu với phần trình diễn văn nghệ: ca vũ nhạc kịch, trong đó có: Lion Dance, Em di Hội Trăng Rằm, màn Múa Trống Cơm, Ông Trăng Xuống Chơi, Hát Hội Trăng Rằm, Thằng Cuội…Riêng các em thiếu nhi còn được phát quà, bánh Trung Thu và lồng đèn, hay vui đùa trong nhiều gian hàng trò chơi mới lạ, lành mạnh: xếp giấy thủ công, bong bóng súc vật, vẽ mặt, ném bóng rổ, phóng tiêu…, v.v...Trong lúc nầy các chị trong ban ẩm thực đã trưng bày rất nhiều món ăn truyền thống như: Cơm chiên, Chả giò, Mì xào, Bánh bao, Bánh ngọt và nhiều món ăn Việt Nam khác, tất cả đều do các mạnh thường quân bảo trợ.Không khí vui tươi, lành mạnh, mọi người cùng ăn, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ hào hứng khi những tràng pháo tay được vang lên để mọi người cùng vui.