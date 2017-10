Lệnh Cấm Du Hành Mới Bắt Đầu Hiệu Lực Vào 18 Tháng 10, 2017; Chương Trình Đầu Tư EB5 Trung Tâm Vùng Vẫn Được Gia Hạn

Lê Minh HảiMục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Khởi thủy, chính phủ nói rằng sẽ có những luật mới giới thiệu về chương trình đầu tư này vào cuối tháng 9 năm 2017. Nhưng bây giờ họ nói rằng không có gì thay đổi cho đến tháng 12 năm 2017. Những người hiểu biết về cách làm việc tại Hoa Thịnh Đốn đều tin rằng chương trình sẽ vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi cho đến giữa năm 2018 hoặc trễ hơn. Vì thế, các nhà đầu tư vẫn còn có thời gian gia nhập vào chương trình đầu tư trung tâm vùng, với số vốn đầu tư là 500 ngàn mỹ kim.Lệnh cấm du hành mới của Trump bắt đầu có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 năm 2017.Công dân của tám quốc gia sẽ gặp những giới hạn mới về việc nhập cảnh Hoa Kỳ vì lệnh cấm du hành mới của Trump. Luật mới ảnh hưởng tới công dân của các nước Chad, Iran, Libya, Bắc Hàn, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen, và sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 năm nay.Lý do thêm tên Bắc Hàn vào việc cấm du hành cũng là điều dễ hiểu. Lý do thêm nước Chad ở Phi Châu vào danh sách vì chính phủ nước này không chia sẻ những thông tin với Hoa Kỳ về những du khách liên hệ đến khủng bố và chia sẻ những thông tin liên quan đến tội phạm. Dù nước Venezuela có tên trong danh sách nhưng chỉ áp dụng cho những viên chức cao cấp của chính quyền Venezuela và những thành viên gia đình trực hệ của họ.Những người từ những quốc gia bị cấm du lịch sang Hoa Kỳ, nếu đang có sẵn chiếu khán (visa) vẫn có thể nhập cảnh Hoa Kỳ. Chiếu khán của họ không bị lấy lại.Việc Giải Quyết Hành Chánh làm cho những hồ sơ sau cuộc phỏng vấn sẽ bị chậm trễTrong vài tháng vừa qua, chúng tôi đã thấy tình trạng có nhiều hồ sơ bị trì hõan vì thủ tục Giải Quyết Hành Chánh. Điều này có nghĩa là Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đang đợi Hoa Thịnh Đốn hòan tất việc bạch hóa vấn đề an ninh hoặc kiểm tra lý lịch các đương đơn xin chiếu khán. Văn phòng Robert Mullins đã hỏi Tòa Lãnh sự lý do tại sao lại tăng số hồ sơ bị trì hõan vì thủ tục Giải Quyết Hành Chánh. Lãnh sự chỉ trả lời rằng họ rất bận rộn và vấn đề an ninh là mối quan tâm lớn hiện nay. Họ cũng nói rằng họ không thể cho biết thời gian bao lâu mới xong việc giải quyết những hồ sơ đợi để hòan tất thủ tục Giải Quyết Hành Chánh.Tòa Lãnh sự ở Sài Gòn sẽ chỉ cung cấp giới hạn một số dịch vụ chiếu khán (visa) trong vài tuần lễ trước khi có cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu - Thái Bình Dương (gọi tắt là APEC) sẽ họp tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.Những buổi hẹn phỏng vấn các hồ sơ diện du lịch/công việc B1 /B2 và diện bảo lãnh hôn phu-thê K1 chỉ có thể được thực hiện nếu là trường hợp khẩn cấp từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017. Những cuộc hẹn cho những loại chiếu khán khác, bao gồm chiếu khán di dân và chiếu khán gia hạn phi di dân bằng thư, và các dịch vụ dành cho công dân Hoa Kỳ sẽ vẫn thực hiện như thường lệ.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Khi nào Tối Cao Pháp Viện sẽ quyết định nếu lệnh cấm du hành của TT Trump có hiệu lực pháp luật?- Đáp: Hồ sơ sẽ chuyển lên Tối Cao Pháp Viện trong tháng 10 năm 2017.Hỏi: Việc giải quyết hành chánh của những hồ sơ sau phỏng vấn với lãnh sự đang bị tồn đọng, xin cho biết lý do tại sao và có cách gì giải quyết sơm hơn không?Đáp: Giải quyết hành chánh cần thời gian sưu tra nhiều yếu tố chưa đạt của môt hồ sơ. Lý do chính có sự tồn đọng là do việc giải quyết an ninh của đương đơn, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ TT Trump. Nếu đương đơn chưa bao giờ du hành đến các nước có tên trong danh sách cấm nhập, sẽ được giải quyết nhanh hơn.Hỏi: Làm thế nào để có một cuộc hẹn khẩn cấp với lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt nam?Đáp: Quý vị cần trưng bày những chứng từ y tế hoặc gia cảnh có người bệnh nặng, quá cố, v.v...Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải