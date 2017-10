Bão Maria Gây Hại Kỹ Nghệ Bảo Hiểm 200 Triệu Đô

NEW YORK - Hãng bảo hiểm tài sản và thương vong Chubby Ltd công bố hôm Thứ Hai uớc luợng về thiệt hại của bảo hiểm có liên quan với trận bão Maria tại vùng biển Caribê là 200 triệu MK sau khi trừ thuế của quý 3-2017.Bản uớc luợng cho thấy ngoài các thiệt hại về bảo hiểm và tái bảo hiểm do thiên tai gây ra trong quý 3, không tính bão Harvey và bão Irma, trị giá 86 triệu MK sau khi trừ thuế.* Puerto Rico: 5% Dân Số Có Điện 12 Ngày Sau BãoSAN JUAN - 12 ngày sau khi bão Maria đổ bộ, chỉ 5% cư dân đảo Puerto Rico có điện lại – giám đốc giáo dục Julia Kelleher cho hay : 1 số trường học có thể mở cửa ngày 16-10.Bà ước luợng 350,000 học sinh của 1113 trường công lập bị ảnh hưởng của bão mà mưc thiệt hại đang đuợc thẩm định.Cơ quan khẩn cấp liên bang FEMA báo tin hôm chủ nhật: đang mở rộng việc phân phối luơng thực và nước uống khắp đảo Puerto Rico, là lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ trong vùng Caribê.Điều hợp viên Alejandro De La Campa cho biết : nước uống và thực phẩm đã đuợc đưa tới tất cả 79 cộng đồng khắp đảo.Tính vào sáng Thứ Bảy, trên 710 trong số 1100 cây xăng tái tục dịch vụ bán lẻ. 36% dân số đã lại có liên lạc điện thoại.51 trong số 69 bệnh viện hoạt động với 1 phần công suất.