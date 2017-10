Tới Sài Gòn Coi Chừng Nhập Viện

SAIGON -- Du khách từ Hoa Kỳ tới Sài Gòn bị cảnh cáo rằng họ sẽ gặp nhiều nguy hiểm...Bản tin VOA ghi rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn vừa cảnh báo công dân nước này về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập nhà riêng, trộm cắp, và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.Cảnh báo của phái bộ ngoại giao có đoạn: “Xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng mọi biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ. Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp móc túi, giật giỏ xách, và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.”VOA cũng ghi nhận rằng theo báo Người Lao động dẫn lời công an thành phố nói rằng tội phạm có “chiều hướng giảm khi Đại sứ quán Mỹ phát thông báo tội phạm đang ở mức cao."Phản hồi về cảnh báo của phái bộ ngoại giao Mỹ, ngành phụ trách an ninh nói trong thời gian qua “công an thành phố đã nỗ lực kéo giảm tội phạm và thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm.”"Từ năm ngoái đến năm nay tình hình tội phạm đã giảm và người dân thành phố nhìn thấy rõ rệt. Chúng tôi vẫn ngày đêm tăng cường giữ gìn sự bình yên ở thành phố nghĩa tình, mến khách này," công an thành phố nói với báo Người Lao động.Một đại lý du lịch chuyên phục vụ du khách trên địa bàn thành phố nhận định rằng vấn đề an ninh du khách hiện không có gì báo động:”“Không có vấn đề gì cả. Tình hình hiện này là tốt hơn rồi. Những năm trước thì hơi phức tạp hơn. Một năm trở lại đây thì tình hình an ninh rất là tốt.”Truyền thông trong nước nói bản tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi công dân cảnh giác hơn.Cảnh báo này đưa ra sau vụ đạo diễn phim Kong, Jordan Vogt-Roberts, bị đánh tại một quán bar và vụ ông J.B - Trưởng Phòng Chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP SG, bị cướp khi đi taxi.Vào khuya ngày 8/9 tại một quán bar ở trung tâm TP.SG, ông Jordan cùng bạn bè xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác có mặt tại đây. Đạo diễn Kong Skull Island và hiện là Đại sứ Du lịch Việt Nam, đã phải nhập viện ngay trong đêm do bị đập chai thủy tinh vào đầu.Báo VietnamNet cho biết vào ngày sáng sớm ngày 24/9 ông J.B, trưởng phòng chính trị Tổng Lãnh sự quán Mỹ, bị hai thanh niên tấn công trên một chiếc taxi, một người kẹp cổ ông và một người khác lấy đi một điện thoại di động cùng số tiền 1 triệu đồng và thẻ tín dụng, sau đó cả hai tẩu thoát.VOA cũng ghi rằng vụ xô xát và vụ cướp tài sản này đang được Công an TP SGnói đang tiếp tục điều tra.Cũng nên ghi rằng, báo Người Lao Động ghi rằng Thông cáo của Công an TPSG nói rằng thành phố Sài Gòn rất mực “nghĩa tình, mến khách”...