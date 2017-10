Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông Thành Lập Để Gỡ Pháp Nạn

Họp về Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông.ANAHEIM (VB) -- Nhiều nhà hoạt động có khuynh hướng Phật giáo vừa hình thành tổ chức có tên là Câu lạc bộ Trần Nhân Tông hôm Thứ Bảy 30/9/2017 trong một buổi hội thảo tại Quận Cam.Buổi hội thảo thực hiện trong tinh thần hướng về đất nước, đạo pháp và muốn góp sức cho công cuộc chung, được giải thích là:“...sự hình thành câu lạc bộ Trần Nhân Tông nhằm góp phần tự chủ đất nước, phục hưng xã hội, phục hoạt và phát triển đạo pháp.”Trong phần giới thiệu đã cho biết tham dự có các nhà hoạt động Phật giáo như nhạc sĩ Nguyên Kiện Lại Tôn Dũng, bác sĩ Trần Quốc Hưng, Phan Trung Kiên (đai5ị diện Liên Phật Hội -- https://rongmotamhon.net/), anh Hậu... với các nhà hoạt động lĩnh vực khác như anh Trương Ngãi Vinh (cựu Chủ Tịch một cộng đồng vùng Nam Cali), Nguyễn Thị Kim Ngân (Giám Đốc Viện Việt Học)... truyền thông tham dự có Hoa Hậu Bích Trâm (truyền hình), Lý Kiến Trúc (Báo Văn Hóa Online), Phan Tấn Hải (Việt Báo)...Chương trình khởi đầu là đề tài “Y học trong Đạo Phật,” do bác sĩ Trần Quốc Hưng (Dallas) trình bày, nội dung nói về pháp thiền tỉnh thức MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction -- Tỉnh Thức Giảm Căng Thẳng) ứng dụng từ Thiền Phật giáo đang áp dụng ở nhiều bệnh viện Hoa Kỳ đê chữa nhiều bệnh.BS Hưng nói về quan điểm đồng và dị về bệnh theo quan điểm Tây Phương, và theo quan điểm Phật Giáo.Tiếp theo, anh Phan Trung Kiên được nhạc sĩ Lại Tôn Dũng mời trình bày về trang web.Phan Trung Kiên cho biết, trang web Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông do Liên Phật Hội thiết kế miễn phí đê cúng dường, người trực tiếp thiết kế là dịch giả Nguyễn Minh Tiến, được biết là làm việc trung bình 18 giờ/ngày cho Phật sự, và là người đã thiết kế trang web miễn phí cho hàng chục hội đoàn Phật giáo, chùa, tự viện... Bản thân Nguyễn Minh Tiến cũng là dịch giả hàng chục tác phẩm từ tiếng Anh, tiếng Hán sang Việt ngữ.Nhạc sĩ Lai Tôn Dũng trong cương vị đại diện Ban Vận Động câu lạc bộ Trần Nhân Tông trình bày rằng Phật giáo VN đang gặp nhiều pháp nạn hiện nay: nhiều chùa trở nên mê tín vì nhà nước CSVN mong muốn như thế để dễ trị dân, trong khi nhà nước dùng Phật giáo làm môi trường tuyên truyền, và rồi biến tướng phổ biến là nhiều chùa trở thành thương mãi kinh doanh. Tình hình còn cấp bách nữa là vì: Trung Quốc đang ra sức đồng hóa VN, và chính phủ VN bày tỏ lệ thuộc phương Bắc quá rõ.Anh cho biết dân tộc Việt nam hiện nay trong thời kỳ đen tối, đất nước nghèo nàn lạc hậu, xã hội băng hoại, văn hoá suy đồi và đất nước trong nguy cơ mất tự chủ.Đó là l do cần hình thành Câu lạc bộ Trần Nhân Tông đê xây dựng VN hưng thịnh, làm xã hội tốt đẹp, bảo tồn văn hóa...Mô hình sẽ làm theo mạng lưới (network), hoạt động cơ chế tùy tình hình địa phương. Tất cả đều hoạt động độc lập với các giaó hội Phật giáo, nhưng có thể sẽ hỗ trợ tùy sự kiện, tùy địa phương.BS Trần Quốc Hưng sẽ thiết lập các đơn vị ở Houston và Dallas.Cơ chế Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông tại Quận Cam được thành lập ngay trong đêm Thứ Bảy.Chị Nguyễn Thị Kim Ngân góp ý rằng quý bạn ngồi laị là tốt, nhưng nên thấy lúc nào cũng có những thành phần vô minh muốn phá, do vậy hãy nên kham nhẫn để giúp người dân có những suy nghĩ đứng đắn, khoa học.Ông Trương Ngãi Vinh nói rằng, trong cương vị tín đồ Tin Lành, ông hoan hỷ tới họp để hỗ trợ các hoạt động có thể làm thăng tiến dân tộc, và phải cảnh giác sẽ có kẻ lạ chen vào lâu dài để quậy phá...Môt điêm đặc biệt: nhà hoạt động trẻ nhất trong CLB Trần Nhân Tông là anh Minh Tâm, một ca sĩ thượng thặng hát được ba giọng Nam-Trung-Bắc với nhất nhiều ca khúc khó hát. Chương trình văn nghệ do Minh Tâm thực hiện trong buổi họp cho thấy rất bất ngờ khi có một giọng ca hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp.Có thể tìm hiểu về Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông qua:https://trannhantong.club/Info@trannhantong.club