Đan Mạch: Ngừa Khủng Bố

Chiến binh Đan Mạch đứng gác gần đền thờ Do Thái Giáo ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 29/9/2017. Đó là lần đầu tiên chiên binh ra phố Copenhagen đứng gác thay cho cảnh sát để bảo vệ đền thờ Do Thái Giáo và tòa đại sứ Do Thái kể từ sau 2 trận tấn công đẫm máu năm 2015. (Photo AFP/Getty Images)