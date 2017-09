CSVN Bắt, Đàn Áp Gắt Người Dân

HANOI -- Bàn tay sắt cộng sản: Việt Nam bắt giữ một người hoạt động xã hội theo điều 88...Bản tin Á Châu Tự Do RFA ghi rằng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9 ra thông cáo báo chí về việc bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng, một người hoạt động xã hội, về hành vi ‘Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam’ theo điều 88 – Bộ luật Hình sự.Vào tối ngày 27 tháng 9, bố của Nguyễn Viết Dũng là ông Nguyễn Viết Hùng cho đài Á Châu Tự Do biết thông tin này qua điện thoại từ nhà của mình ở tỉnh Nghệ An:Cũng biết được thông tin của bạn bè báo cho. Họ báo là Dũng bị bắt vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 27 tháng 9 ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, gần giáo xứ Song Ngọc. Lúc bị bắt thì gia đinh cũng không biết được tin nhưng do áp lực bạn bè nên bây giờ công an ra thông cáo bắt Dũng theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết ông phản đối việc bắt giữ Nguyễn Viết Dũng của công an vì ông cho rằng không minh bạch.Nguyễn Viết Dũng năm nay 31 tuổi là người được cộng đồng mạng biết đến với cái tên Dũng Phi Hổ, nổi tiếng trên mạng sau khi chụp hình mặc quân phục rằn ri của chế độ Sài Gòn và treo cờ vàng ba sọc của chính quyền Sài Gòn trước kia.Vào tháng 4 năm 2015, Nguyễn Viết Dũng đã lập Đảng Cộng Hòa và Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa.Nguyễn Viết Dũng cũng là người tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, chỉ trích chính quyền.RFA nhắc rằng anh Nguyễn Viết Dũng bị bắt lần đầu tiên hôm 12 tháng 4 năm 2015 vì tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội, và bị khởi tố theo điều 245 về tội Gây rối trật tự công cộng.Phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Dũng ở Hà Nội hôm 14 tháng 12 năm 2015 đã tuyên án Dũng Phi Hổ 15 tháng tù. Nguyễn Viết Dũng được trả từ do hôm 13 tháng 4 năm 2016.Chỉ trong vài tháng qua, Việt Nam đã bắt giữ và kết án ít nhất 11 nhà hoạt động xã hội vì các hoạt động ôn hòa chỉ trích chính quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) gọi năm 2017 là năm tồi tệ nhất cho nhân quyền Việt Nam.Một bản tin khác của RFA cho biết tình hình Hải Dương: Công an dùng vũ lực đàn áp dân phản đối ô nhiễm...Hàng trăm công an, cảnh sát cơ động ngày 25/9 vừa qua đã dùng vũ lực để đánh đập những người dân căng lều bạt phản đối công ty dệt Pacific Crystal tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.Một người dân xã Lai Vu nói về hành động trấn áp của phía cơ quan chức năng hôm 25 tháng 9 vừa qua:“Nó dùng roi điện, dùi cui, vòi rồng phun nước. Nó làm khiếp lắm, không nể một ai, đàn bà con gái nó đánh hết. Vớ phải ai nó đập người nấy.”Lý do vì Công ty TNHH Pacific Crystal hoạt động từ năm 2015 tại KCN xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Từ đó đến nay, công ty liên tục xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và tiếng ồn khiến người dân rất bất bình.Kể từ tháng 4 vừa qua, người dân đã dựng lều bạt trước cổng công ty để ngăn không cho hoạt động.Chính quyền các cấp liên tục vận động người dân gỡ lều bạt cho công ty hoạt động trở lại 50% nhưng người dân không đồng tình.Đến ngày 25/9, theo phản ánh của người dân địa phương, chính quyền đã huy động hàng trăm công an và xã hội đen tới khu người dân căng lều trại, đánh đập người dân rất tàn bạo, dã man để gỡ bỏ lều trại của họ. Một người dân nói với RFA:“Nó đánh dân làm mấy người vỡ đầu, rồi bao nhiêu người bị thương. Đòn roi lằn hết người lên. Nó đưa khoảng 700 công an về, đủ các loại. Thằng áo đen, thằng áo vàng, thằng thì kiểu quần áo bộ đội. Chúng nó làm còn ác hơn chiến tranh địch và ta đánh nhau nhiều. Trước tôi đi đánh nhau không đến nỗi như thế này.”