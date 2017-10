VC Siết Kỹ Nhân Quyền Trước APEC

HANOI -- Nhân quyền tại Việt Nam vẫn liên tục bị đàn áp... Đặc biệt trong khi VN chuẩn bị tổ chức Hôi nghị thượng đỉnh APEC.Bản tin RFA kể về trường hợp một nhà hoạt động bị chất vấn về Hội Anh Em Dân Chủ...Nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn vào ngày 20 tháng 10 làm việc với Công an Thành phố Đà Nẵng, nơi anh này có đăng ký thường trú. Sau một ngày làm việc, nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn cho đài Á Châu Tự Do biết một số điều mà anh có thể chia sẻ:“Cả một ngày làm việc họ hỏi facebook như thế nào, quan hệ các một số bài báo viết trên mạng và phỏng vấn đài RFA, trong cam kết họ nói em là không được tiết lộ những vấn đề liên quan đến an ninh vụ án đang điều tra, và em ngầm hiểu là của hội anh em dân chủ, liên quan đến vụ án luật sư Nguyễn Văn Đài. Kết thúc buổi làm việc chiều, là giấy triệu tập thứ 5, họ hẹn em 8 giờ sáng mai tiếp tục. Tất nhiên những quá trình điều tra họ không cho phép tiết lộ bởi vì đây là bí mật cam kết với họ vì đây là vụ án rất quan trọng, liên quan đến bộ áp lực xuống, họ làm việc em thấy mấy người tham gia nói, và mình ở trong đó như cá nằm trên thớt vậy đó, mình bắt buộc phải trả lời thôi”Nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn là một trong những người bị cơ quan chức năng Việt Nam mời đi làm việc trong những ngày qua liên quan đến ‘vụ án’ cựu tù chính trị Nguyễn Văn Đài như trường hợp cựu tù chính trị-nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vào ngày 18 tháng 10 vừa qua.Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Đến ngày 30 tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng cho biết khởi tố vụ án đối với ông này và cáo buộc mới được nêu thêm là ‘hoạt động lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.RFA ghi nhận thêm rằng vào ngày 30 tháng 7, bốn cựu tù chính trị gồm nhà hoạt động Phạm Văn Trội ở Hà Nội, mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa, nhà báo tự do Trương Minh Đức và luật gia Nguyễn Bắc Truyển ở Sài Gòn bị bắt cũng với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền.Trong khi đó, bản tin VOA kể về tình hình: Một người Mỹ gốc Việt bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam, do từng tham gia biểu tình ở phố Bolsa và đăng hình ảnh được cho là “nói xấu chế độ.”Ông Dominic Pham, một người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster bang California, hôm 18/10 đã bị các viên chức an ninh cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, chặn lại, “mời làm việc” và sau đó thông báo miệng từ chối nhập cảnh.Hôm 19/10, từ thành phố Westminster, ông Dominic cho VOA biết sự việc xảy ra tại phòng nhập cảnh sân bay Nội Bài:“Lúc bước ra khỏi máy bay, tới nơi trình hộ chiếu để họ kiểm tra thì thấy có ba chú đang nói chuyện trên điện thoại, rồi họ bảo tôi vào trong phòng làm việc.Họ chỉ nói tại vì tôi chống cộng nên họ không được hài lòng lắm. Họ nói nếu tôi không chống cộng nữa và sau khi tôi về Mỹ thì liên hệ với họ để họ cứu xét cho trở về thăm quê nhà.”Ông Dominic có cung cấp cho VOA các thẻ lên máy bay (boarding pass) của ông cho thấy ông đáp chuyến bay Eva Air từ thành phố Las Vegas quá cảnh Đài Bắc, về đến Nội Bài trưa ngày 18/10 và cũng trưa cùng ngày ông bị buộc phải quay về Mỹ.Ông Dominic Phạm nói công an cửa khẩu sân bay không cấp biên bản về việc từ chối nhập cảnh đối với ông:“Không có bất cứ một văn bản nào. Tôi được chỉ vào trong phòng đó, họ hỏi qua hỏi lại, chờ cho đến giờ lên máy bay quay về Mỹ. Họ chờ cho đến khi hành khách lên máy bay xong cả thì họ dẫn mình ra trở lại máy bay.”VOA ghi lời Ông Dominic cho biết các câu hỏi thẩm vấn của một cán bộ xuất nhập cảnh như sau: "Về Việt Nam anh sẽ ở đâu? Thăm những ai? Tại sao anh lại chống cộng? Anh có biết Việt Tân không? Có biết Đào Minh Quân không? Anh có vào đảng phái nào không? Hầu như các cuộc xuống đường ở Bolsa đều thấy anh tham gia, Vali anh có tài tiệu gì không? Anh đã về Việt Nam biểu tình lần nào chưa?”...Blogger Phan Cẩm Hường tại Hà Nội viết trên Facebook về ông Dominic: “Anh là người Việt sống tại Mỹ, anh thường dành dụm những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt để giúp dân oan & những người dân yếu thế trong nước. Anh cũng thường lên tiếng phản đối những bất công sai trái của xã hội Việt Nam qua mạng.”Bản tin VOA cũng ghi rằng Blogger Trịnh Bá Phương ở Hà Nôi viết trên Facebook sau khi ông Dominic bị cấm nhập cảnh: “Chú Dominic Pham là người luôn quan tâm đến dân oan và hiện tình đất nước,” đăng kèm với một bức ảnh ông Dominic Pham lần trước về thăm Việt Nam và tặng quà cho dân nghèo Dương Nội.Nhà tranh đấu cho dân oan Dương Nội nhận định: “Đây rõ là một thủ đoạn đê hèn mà Việt Nam đã đối xử với Việt kiều, trong khi họ vẫn ra rả kêu gọi hoà giải và gọi kiều bào bằng mỹ từ 'Khúc ruột ngàn dặm.'