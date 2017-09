Apple Giảm Bớt Số Lượng Nhập Hàng iPhone X

Khoảng cuối tháng 09/2017, trang DigiTimes đưa tin, Apple đã liên lạc với các đối tác để yêu cầu giảm tốc độ cung ứng linh kiện cho iPhone X. Được biết, số lượng linh kiện mà Apple cần hiện chỉ vào khoảng 40% so với kế hoạch ban đầu.Về cơ bản, đây là chiến thuật quen thuộc của Apple, thăm dò tình hình trước khi tiến hành sản xuất hết công suất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Apple áp dụng chiến lược này. Trước đó, khi dòng sản phẩm iPhone 7 được bán ra đợt đầu tiên, số lượng chỉ khoảng 60% so với tổng linh kiện mà Apple đặt hàng cho các đối tác. Sau khi dòng iPhone 7 thành công, công ty tiếp tục lấy 40% lượng linh kiện đã đặt hàng còn lại.Đối với iPhone X, dù Apple chỉ lấy 40% linh kiện so với ban đầu, một số đối tác của hãng cho biết vẫn phải chạy đua để đạt được yêu cầu đề ra. Vấn đề đặt ra là có một số linh kiện có tỷ lệ thành phẩm thấp hơn dự kiến. Apple hiện vẫn đang xem xét doanh số của các dòng sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus, sắp tới là số lượng đặt hàng cho iPhone X, sẽ bắt đầu từ ngày 27/10/2017.Nguoivietphone.com.