Cộng Hòa Mất 13% Điểm Trong 6 Tháng

WASHINGTON - Những tín hiệu mới xác nhận “thương hiệu CH” giảm giá – chỉ 29% cử tri đánh giá tích cực lập trường của đảng CH theo kết quả thăm dò của SSRS thực hiện theo yêu cầu của CNN, là giảm 13% so với Tháng 3 và là thấp nhất từ 1992.Tỉ lệ tương ứng hồi Tháng 10-2013 là 30% khi đảng CH đối đầu luật y tế của chính quyền Obama đưa tới đóng cửa công sở và khi phe CH Hạ Viện chấp thuận 2 nghị quyết luận tội TT Clinton.Với cử tri theo đảng CH, 53% tin rằng các dân cử CH hành động lạc hướng.Tỉ lệ ủng hộ nhóm lãnh đạo đảng CH là 20%, thấp nhất từ 2008 – tỉ lệ hậu thuẫn dân biểu Paul Ryan là 32%, giảm 6 điểm so với Tháng 4.Nghị sĩ Mitch McConnell đuợc 20% ủng hộ, là giảm 7 điểm so với Tháng 4.Phân tích ghi : 68% cảm thấy bất bình với cả 2 đảng.Nhìn chung, 50% cử tri nhận thấy đảng DC hành động không đủ để hợp tác với chính quyền Trump – với cử tri theo đảng CH, hơn 80% nhận thấy phe DC hợp tác không đủ.Về phiá đảng DC, 24% cảm thấy hăng hái với cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.