Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện GHPGVNTN/HK Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Tại Houston TX và Florida

Trong buổi gây quỹ.Westminster (Bình Sa)- - Để kịp thời cứu trợ nạn nhân bão lũt tại Houston TX và Florida, Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện ngoài việc ra Thông Bạch kêu gọi sự tiếp tay cứu trợ của các chùa và đồng hương Phật tử gởi đi khắp các cơ sở trực thuộc GHPGVNTN/HK, Tổng Vụ còn nhanh chóng tổ chức đêm tiệc chay văn nghe gây qũy vào lúc 6:30 tối Thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại nhà hàng Seafood Palace 6731 Westminster Blvd # 122 Thành Phố Westminster, Nam California, hơn 600 Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử đến từ các chùa và tự viện Nam California, về Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh có: HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTH/HK) HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang, HT. Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện, TT. Thích Tâm Bình, Viện Chủ Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, TT. Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ, cùng qúy Thượng Tọa, Đại Đức, qúy Ni Sư, Sư Cô tham dự.Trước giờ khai mạc, Cô Tuyết Nga, người đã bỏ nhiều công sức dể lo cho buổi tiệc chay văn nghệ gây qũy có mặt để sắp xếp công việc cùng qúy vị trong Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện, ngoài HT. Thích Thông Hải, Tổng Vụ Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức, Thượng Tọa Thích Tâm Bình, còn có Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, Phó Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện GHPGVNTN/HK, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên, Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử, Nguyên Thanh, Phó Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện, Tiến Sĩ Luật Hoàng Văn Chương, Thủ Qũy Tổng Vụ Xã Hội Tử Thiện, Đạo Hữu Quảng Lộc Thư Ký Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện cùng nhiều anh chị thiện nguyện viên tham gia tiếp tân…Chương trình dưới sự điều hợp của 2 MC. Đỗ Tân Khoa và Giáng Ngọc.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán do Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật phụ trách.Tiếp theo HT. Thích Thông Hải, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương, Phật tử đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Vụ, đóng góp tịnh tài để chuẩn bị cho công tác cứu trợ bão lụt do Giáo Hội thực hiện sẽ đích thân đến tận nơi để giúp đở một phần cho những người kém may mắn. HT. không quên cảm ơn các Anh chị em Nghệ Sĩ, đặc biệt cảm ơn chị Túy Hồng và Ban Kịch Túy Hồng với đoản kịch “Bông Hồng Cài Áo”, các cơ quan truyền thông…Sau đó lơi Đạo Từ của HT. Thích Chơn Thành, trong lời Đạo Từ HT. đã ca ngợi tinh thần làm việc của HT. Thích Thông Hải cùng qúy vị trong Tổng Vụ Xã Hội Từ Thiện GHPGVNTN/HK cũng như tấm lòng nhân ái của tất cả qúy Phật tử, qúy đồng hương trong những ngày qua. Mở đầu chương trình gây qũy HT. ủng hộ $10,000.00 tiếp theo MC. Mời HT. Thích Thông Hải, Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên lên sân khấu để tỏ lời cảm ơn HT. Phó Thượng Thủ, nhân dịp nầy HT. Tổng Vụ Trưởng, ngoài việc đóng góp công sức còn ủng hộ $3,000 với tư cách cá nhân của Thầy, chưa kể những đóng góp của Phật tử Thiền Viện Chân Không và Tu Viện An Lạc mà Thầy là Viện Chủ. Trong lúc nầy Sư Cô Ngọc Liên cũng đã đóng góp $5,000 trong buổi gây qũy nầy, được biết trong mấy ngày qua Sư Cô cũng đã đóng góp cho những tổ chức gây qũy trước khi Tổng Vụ tổ chức, nơi nào Cô cũng đóng $5,000 nên MC. Đỗ Tân Khoa đã nói: (Sư Cô Ngọc Liên rất hợp vói con số 5). Tiếp theo các MC lần lược đọc danh sách những mạnh thường quân trong đó có: HT. Nguyên Trí và Phật tử cùa Bát Nhã $6,000; HT. Nguyên Siêu và Phật tử gởi về $12,475.00,HT. Minh Mẫn Chùa Huệ Quang $1,000Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Thiền Viện Sùng Nghiêm: $1,000.00;Sư Cô Chúc Hiếu/Tu Viện Bồ Đề Bakersfield: $2,000.00Chùa Ưu Đàm: $1,750.00;TT. Thích Tâm Bình Linh Sơn Pháp Bảo: $1,000.00;Hội Đuốc Tuệ: $1,280.00; Công Ty vàng Jeans Jewelry: $1,570.00ĐH. Huỳnh Tấn Lê: $1,000.00; Hoa Hậu Hạnh Lê: $1,000.00…Danh sách rất nhiều, Ban tổ chức cho biết những người đóng góp sẽ đăng trong báo Chánh Pháp kỳ tới.Mở màn cho đêm văn nghệ, Ban Hợp Ca Chùa Liên Hoa lên hợp ca bản “Rạng Đông Bừng Sáng” Nhạc và lời của Nguyên Thanh, (nghe tên hơi lạ tôi tò mò tìm hiểu mới biết đó là bản nhạc do HT. Thích Chơn Thành sáng tác), Bản nhạc nghe thật hùng tráng qua những lời nhạc như: “…Người con Việt trên khắp năm châu, Luôn khắc ghi không bao giờ quên, Quyết quay trở về tiếp tay xây dựng quê hương, Phất cao ngọn cờ tự do, dân chủ yêu thương.” Qua bản nhạc với ban hợp ca Liên Hoa đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn làm vang dội cả nhà hàng.Buổi tiệc bắt đầu, đồng hương cùng thưởng thức chương trình văn nghệ qua phần trình diễn của các Ca sĩ như Hương Lan, Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Vũ Luân, Kim Hiền, Quốc Tuấn, Thúy Hằng, Hải Đệ, Diệp Hồng Anh, Phạm Anh Tuấn, Thùy Linh, Quế Phương, Thanh Lê, Ivy Phan, Minh Tâm…Chương trình văn nghệ thật xuất sắc qua những bản nhạc ca ngợi quê hương.Xen lẫn chương trình có phần đấu giá kỷ vật và phần xổ số gây qũy.Kết qủa sơ khởi đêm tiệc chay gây qũy thu được khoảng $70,000.00 chưa trừ chi phí.