Facebook Giúp Phụ Nữ Việt

SAIGON -- Phụ nữ Việt muốn kinh doanh nhưng ngại có nhiều rào cản...Đó là nhận định của Clair Deevy – Trưởng bộ phận Sáng kiến phát triển kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương của Facebook – cho biết vẫn còn có những rào cản đối với phụ nữ trong kinh doanh tại Việt Nam.Bản tin Infonet ghi rằng quan điêm này được bà Clair Deevy - Trưởng bộ phận Sáng kiến phát triển kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương của Facebook – đưa ra từ kết quả một cuộc khảo sát do Facebook tổ chức.Theo nghiên cứu của Facebook về cơ hội cho nữ doanh nhân ở Việt Nam, 4 trong số 5 phụ nữ Việt Nam muốn tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình. 71,9% phụ nữ được hỏi cho biết họ thích công việc kinh doanh.Bà Clair Deevy cho rằng chỉ cần một nửa trong số những phụ nữ đó cảm thấy có cơ hội kinh doanh, hiệu quả kinh tế tạo ra sẽ vô cùng to lớn. Các nữ doanh doanh nhân Việt Nam có thể tạo ra 1,1 triệu doanh nghiệp mới và 3,9 triệu việc làm vào cuối năm 2021.Tuy nhiên, bản tin Infonet cũng ghi rằng bà Clair Deevy cho rằng vẫn còn có những rào cản hạn chế nữ giới trở thành doanh nhân mặc dù họ mong muốn khởi sự kinh doanh. Theo đó, 35% phụ nữ được hỏi họ lo lắng về an toàn tài chính; 35% không biết bắt đầu từ đâu; 34% số người được hỏi cho biết họ thiếu sự tiếp cận về tài chính; và 32% cho biết dù mong muốn nhưng họ cảm thấy chưa sẵn sàng.“Chúng tôi cũng có những hỗ trợ cụ thể cho các doanh nhân nữ, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác trong nước để tổ chức các khóa đào tạo để chị em phụ nữ có thể bắt đầu và triển khai hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Facebook cũng có những cam kết rất mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực của nền kinh tế nói chung cũng như sự thành công của chị em phụ nữ.”, bà Clair Deevy nói.Tại buổi Họp báo, đại diện của Facebook cũng đưa ra các yếu tố thúc đẩy để nhiều nữ giới biến ý tưởng thành các hoạt động kinh doanh thành công. Điều này thể hiện qua con số 54% tiếp cận với tư vấn và hỗ trợ về tài chính; 45% cho biết họ mong muốn tham gia mạng lưới hoặc cộng đồng hỗ trợ và tư vấn cho nhau, như là các nhóm trực tuyến; 54% mong muốn được hỗ trợ và tư vấn về cách thu hút sự chú ý của khách hàng; và 36% mong muốn được hỗ trợ thực hành thông qua các hội thảo chia sẻ về kỹ năng kinh doanh hay kỹ thuật số,…Infonet ghi thêm:“Theo bà Clair Deevy, Việt Nam là quốc gia thứ 17 được Facebook ra mắt Chương trình #Phunuladoanhnhan. Sáng kiến #Phunuladoanhnhan được Facebook triển khai trong chương trình hợp tác cùng với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân thông qua đầu tư và phát triển công nghệ, đào tạo vào nâng cao năng lực.”