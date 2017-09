Sài Gòn: Đàn Bò Sữa Và Sản Lượng Sữa Tươi Giảm

Tám tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa gần 590 triệu USD.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Sài Gòn, đến tháng 9-2017, đàn bò sữa trên địa bàn còn 81,117 con, tức giảm 11.7% so với cùng kỳ năm 2016. Người Lao Động TP (NLĐO) đưa tin.Trong đó, với 40,599 con đang vắt sữa, sản lượng sữa bò tươi sản xuất tại Sài Gòn ước đạt 180,869 tấn, giảm 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo NLĐO, hiện nay năng suất sữa bình quân của đàn bò sữa TP. Sài Gòn khoảng 16 kg/con/ngày. Tại khu trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở huyện Bình Chánh, năng suất sữa bình quân là 24.5 kg/con/ngày.Còn so với thời cao điểm cuối năm 2014, tổng đàn bò sữa của Sài Gòn, địa phương có đàn bò sữa lớn hàng đầu trong cả nước, đã giảm gần 20%.Lý do khiến đàn bò sữa và sản lượng sữa tươi của TP Sài Gòn giảm là bởi cạnh tranh không nổi với sức tăng trưởng của đàn bò sữa từ trang trại của các doanh nghiệp lớn và lượng sữa nhập khẩu thì ngày càng tăng.NLĐO dẫn thông tin của Tổng cục Hải quan, cho thấy 8 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của VN đạt gần 590 triệu USD, tăng 3.79% so với cùng kỳ năm 2016.Được biết New Zealand tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa của VN. So với một số nguồn sữa nhập khác cũng đang tăng trưởng mạnh, như Malaysia (tăng 43%), Ba Lan (tăng 33%), Đức (tăng 28%)…, New Zealand chỉ tăng 13,69% nhưng nguồn này, do đạt 151 triệu USD, đã chiếm đến 25.5% tổng kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của VN.