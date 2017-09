LạI rắc rối về vụ việc TRịNH XUÂN THANH



Đào Như







Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Liên Bang Đức hôm 22 tháng 9-2017 vừa công bố trục xuất thêm một nhà ngoại giao nữa thuôc tòa đại sứ VN tại Berlin vì sự kiện Trinh Xuân Thanh. Lý do mà phát ngôn viên của bộ ngoại giao Đức cho hay vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin giũa ban ngày là một hành vi không thể chấp nhận được và chúng tôi nhất định không im lặng để cho vụ việc này có thể rơi vào quên lãng. Cho đến nay Hà Nội vẫn chưa có hồi đáp đầy đủ. Hà Nội vẫn chưa chịu xin lỗi về vụ việc này, và cũng chưa chịu cam kết là những hành vi tương tư sẽ không tái diễn trên lãnh thổ Đức. Do đó, chính phủ Đức quyết định trục xuất thêm một nhà ngoại giao nữa của VN tại Berlin. Tuy nhà ngoại giao này không phải cỡ lớn thuộc bộ phận lãnh đạo an ninh của tòa đại sứ VN tại Berlin, nhưng chính phủ Đức có đủ bằng chứng cho rằng người này có tham gia trực tiếp trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23-7-2017. Bộ Ngoại giao Đức còn cho hay sẽ tạm ngưng Quan hệ Đối tác Chiến lược với VN.

Có điều ngạc nhiên là tại sao mãi đến bây giờ chính phủ Đức mới hành động quyết liệt nhự vậy? Đúng lý ra họ phải hành động sớm hơn. Họ cần phục hồi, củng cố uy tín của Thủ tướng Angela Merkel trước ngày bầu cử Quốc Hội Liên Bang Mới vào ngày 24 tháng 9, nghĩa là chỉ cách chưa đầy hai ngày nữa. Chính phủ Đức hành động trong trạng thái‘chẳng đặng đừng’ nghĩa là không còn cách nào tốt hơn.

Về phía VN cũng phải thức thời tìm cách công khai xin lỗi chính phủ Đức sớm hơn về vụ việc Trịnh Xuân Thanh để thúc đẩy nâng cao thanh thế của bà Merkel tại Quốc Hội Liên Bang Mới vì dự luật Quan hê Đối tác Chiến lươc đã được ký kết vào năm 2015 giữa chính phủ Merkel và VN, nhưng phải được Quốc Hội Liên Bang Mới thông qua vào cuối năm nay. Vì thế, hôm 22-9 bô ngoai giao Đức cảnh cáo tạm ngưng Quan hệ Đối tác Chiến lược với VN. Thật khó hiểu tại sao chính phủ VN lại có thái độ ù-lì như vậy dù rằng Chính phủ VN dư biết vụ việc Trinh Xuân Thanh là việc vi phạm công ước quốc tế, một việc sĩ nhục đối với nền anh ninh và danh tiếng của Đức.

Chính phủ VN cũng dư biết rằng không phải chỉ có Hành pháp và Lập pháp mà cả Tư pháp của Đức đều nhảy vào trong vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Vào cuối tháng 8 vừa rồi, Tư pháp Đức cũng tạm giam một người Việt bị nghi ngờ là có tham gia vào vụ bắt cóc Trinh Xuân Thanh, vừa bị Cộng Hòa Séc trục xuất sang Đức. Có lẽ cũng vì cái não trạng cũ kỷ lỗi thời của các nhà lãnh đạo VN, cứ mãi suy nghĩ theo kiểu ‘cứt trâu để lâu hóa bùn’, mọi việc sau một thời gian sẽ rơi vào quên lãng. Có lẽ bắt được tư duy này của VN, bộ ngoại giao Đức mới khẳng định ‘chúng tôi nhất định không để vụ việc này im lặng để rồi rơi vào quên lãng’.

Việc VN phải xin lỗi Đức là đương nhiên, ăn bánh thì phải đội lá, không có chuyện dũng cảm hay can đảm trong vấn đề này. Trong tình trạng quan hệ Việt-Đức trở nên tồi tệ như hôm nay, ai cũng quan ngại liệu sự kiện Trinh Xuân Thanh sẽ ảnh hưởng tới hiệp định thương mại tự do giữa VN và E.U- EVFTA-đến mực độ nào?

Đứng trước thời điểm này, phía VN xem chừng như quá muôn. Không hiểu VN sẽ xử lý vấn đề như thế nào? Không lẽ VN chấp nhận sách lược ‘dĩ đào vi thượng’ sẽ tiếp tục chạy trốn, ngoan cố chối bỏ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?



Trịnh Xuân Thanh hay Nguyễn Phú Trọng, hay các Ủy viên Thường vụ của Bộ Chính trị...tất cả họ chỉ là những đảng viên ĐCSVN, tham nhũng không ít thì nhiều. Họ thanh toán lẫn nhau rồi gây ra tai vạ cho Quốc gia, họ vẫn tiếp tục hưởng thụ tham nhũng và bám chặt quyền lực. Chỉ có 90 triệu đồng bào ta hứng chịu mọi thiệt thòi, mọi mất mát. Chúng ta phải nhận thật rõ cái bộ mặt thật này của vụ việc Trịnh Xuân Thanh./.



