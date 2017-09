Mục sư Cao Mỹ PhượngCuộc sống ngày hôm nay càng ngày càng thấy khó khăn hơn. Mỗi ngày xe cộ càng ngày càng nhiều và mọi người rất bận rộn chạy khắp nơi để lo cho việc làm của họ. Nhiều người làm nghề khuân vác đứng đầy trước một số tiệm chờ xem có ai mướn họ không. Đời sống đắc đỏ, vật giá leo thang, khiến cho mọi người phải thận trọng hơn khi đi mua sắm.“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Chúa, Ngài sẽ cho quý vị được yên nghĩ.” Lời của Chúa Giê Xu.Kính thưa quý vị, có hi-vọng trong Chúa Giê Xu khi quý vị biết giao phó những gánh nặng, lo lắng, đau buồn, bệnh tật lên cho Ngài. Vì Ngài sẽ chăm sóc cho quý vị. Có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài hơn một khắc chăng?Chúa là Đấng tạo nên quý vị và muôn loài vạn vật. Ngài biết tất cả những nhu cầu của quý vi. Ngài yêu thương loài người và mong chờ họ trở lại với Ngài. Ngài như người bạn thân sẳn sàng nghe những tâm sự của quý vị.Những con chim sống ngoài trời, không có thâu trữ, nhưng Chúa còn chăm sóc cho nó, huống chi là loài người chúng ta.Quý vị nhìn xem những bông hoa dại ngoài đồng mọc lên đẹp đẽ, Chúa cũng chăm sóc cho nó. Huống chi là loài người chúng ta.Loài người thì lại càng quý trọng hơn những loài chim trời và những bông hoa kia phải không. Chúa thương yêu và chắc chắn rằng Ngài sẽ giúp đỡ và săn sóc cho quý vị.Có hi-vọng khi quý vị biết đặt niềm tin vào nơi Ngài. Có Chúa là có câu trả lời. Sau khi quý vị đọc bài báo này, quý vị hãy thử giao phó mọi sự lên cho Chúa đi, thì quý vị sẽ có được sự hi-vọng, niềm vui mà quý vị mong muốn.Chúa chỉ cần quý vị tìm đến Ngài trước thì Ngài sẽ cho quý vị mọi điều lòng quý vị mong ước. Quý vị chỉ cần nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con mệt mỏi và lo lắng quá cho những nan đề mà con đang gặp. Con không có lối thoát. Con tin rằng Chúa Ngài có thể giúp con vượt qua những thất vọng, khó khăn mà con đang gặp phải. Con xin đi theo Ngài. Xin Chúa chỉ cho con một con đường, một lời giải đáp. Nếu quý vị vừa xin như vậy với Chúa thì trong Danh Chúa Giê Xu quý vị sẽ nhận được.Gánh của Chúa nhẹ nhàng và dễ chịu. Hãy giao cho Chúa vùa giúp. Bởi vì trong nhiều trường hợp quý vị phải biết với sức của con người thì không làm được mà quý vị phải cần đến một sự giúp đỡ từ trên cao. Đó là từ Chúa Giê Xu.Đây là sự chọn lựa khôn ngoan. Quý vị đã biết có một Đấng giúp đỡ mình và bằng lòng trau lên mọi điều lo lắng cho Người. Quý vị vừa làm một quyết định đúng đắn và quý vị sẽ được phước kể từ nay.Chúc mừng quý vị, quý vị sẽ có đuợc sự hi-vọng để mà sống.Quý vị hãy an lòng và vui lên, vì Chúa đã gánh thay những ưu tư của quý vị rồi. Con người sống vui, sống khỏe và sống thành công là khi đời sống tin thần được bình an không lo lắng. Mỗi người phải có một hi-vọng để sống thì cuộc đời mới có ý nghĩa được.Không có gì vui hơn là khi gánh nặng ở trên vai quý vị đã được đặt xuống, có hi vọng bởi vì Chúa đã gánh thay cho quý vị. Từ nay quý vị sẽ bước vào một cuộc sống mới với nhiều phước hạnh hơn.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevin’s Auto Body tại 9265 Bishop Place, Westminster CA 92683. Vâng tại văn phòng của tiệm sửa xe mà gia đình của anh Kevin đã dâng lên cho Chúa sử dụng và thế nào Ngài đã ban phước rất nhiều cho anh. Xin mời quý vị ghé qua.Chúng tôi nhóm vào mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ và mỗi tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Chúng tôi có thì giờ trà đàm thông công trong những giờ nhóm. Trong không khí ấm cùng, nhẹ nhàng, gần gủi và sẳn sàng tiếp đón quý vị. Chúng tôi vui lòng giúp đỡ quý vị muốn tìm hiểu thêm về Lẽ thật và niềm tin trong Chúa. Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi làMục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726.Trân trọng Kính Mời.