TC Phá Thế VN Xích Gần Mỹ

Vi AnhVNCS dù cùng ý thức hệ CS với TC vẫn uốn mình qua ngõ hẹp của TC để xích lại gần Mỹ. Mỹ không tham vọng đất đai, kinh tế mạnh hơn TC. TC là chế độ xâm lấn 90% Biển Đông và gần hết hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN. Nên TC liên tục cố phá thế VN xích lại gần Mỹ. Từ thời TT Trump chấp chánh, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc hên hơn hay công du Mỹ khá thành công, vận động phát triển hợp tác an ninh hàng hải với Mỹ và trên đường về ghé Nhựt được Nhựt giúp cho một gói đầu tư 22 tỷ Mỹ kim.Rồi Bộ Trưởng Quốc Phòng VNCS Ngô Xuân Lịch công du Mỹ ba ngày, từ 7 đến 10 tháng 8, được Tướng Mattis tiếp người đồng nhiệm của VNCS long trọng tại Ngũ Giác Đài. Hai vị lãnh đạo quốc phòng hai nước đồng ý gia tăng hợp tác quốc phòng, bao gồm chuyến viếng thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam vào năm tới, gia tăng hợp tác hải quân, và gia tăng chia sẻ thông tin. Mỹ sẽ chuyển giao một khu trục hạm cũ tân trang của Tuần Duyên Mỹ cho Hà Nội, để Việt Nam gia tăng tuần tra vùng biển của mình. Washington cũng đề nghị Hà Nội cho lưu trữ những thiết bị trên lãnh thổ Việt Nam để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mà trước mắt là về các thiết bị liên quan đến công tác.Về Biển Đông, Mỹ sẽ tuần tra độ 2 hoặc 3 chuyến mỗi tháng để bảo đảm tự do hàng hải tại vùng biển đang tranh chấp mà TC đơn phương tuyên bố thuộc chủ quyền của TC. Chánh quyền Trump muốn tỏ thái độ kiên định hơn đối với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc thay vì tiếp tục đối phó theo từng trường hợp như chính sách của chính quyền Barack Obama trước đây.Thế là TC phá thế Nhà Nước CSVN xích lại gần Mỹ. Một mặt TC hăm doạ phía Nhà Nước VNCS, TC sẽ sử dụng vũ lực nếu Việt Nam tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính [ở Trường Sa]. Và VN đã phải ngưng hoạt động của công ty Repsol của Tây Ban Nha tại đó.Hồi cuối tháng Tám bộ trưởng ngoại giao TC đột nhiên huỷ một cuộc gặp gỡ đã lên lịch trước, với bộ trưởng ngoại giao VNCS hôm 7/8 bên lề cuộc họp bộ trưởng thường niên của ASEAN ở Manila.Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trung Quốc, đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Sáu. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS), vì Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng ngôn từ mạnh hơn trong thông cáo chung liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông.Mặt khác TC dùng cú hồi mã thương định trảm phe cánh phía Nhà Nước trước đại hội Đảng để cứu phe cánh thân và lệ thuộc TC do Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng nắm. TC gián tiếp vô nước cho gà nhà Nguyễn phú Trọng độc diễn thêm một lần nữa. Chỉ từ ngày 1/9 TC đã tuyên bố đến 8 cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền VN cũng như trong khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ.TC thách thức các hoạt động của Mỹ trên Biển Đông để áp lực tinh thần Đảng Nhà Nước CSVN Hồi đầu tháng 9 này, TC tiến hành một chuỗi các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.Còn phía Nhà Nước CSVN, Chủ Tịch Nước Trần đại Quang, một ứng viên có thể tranh chấp chức Tổng bí Thư Đảng của Tổng Trọng, vốn là bộ Trưởng Bô Công an, Cảnh sát nhiều năm thời Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng. Ô. Tô Lâm Bộ Trưởng bây giờ là thứ trưởng nhiều năm cho Ô Trần đại Quang. Bộ Công an cho cảnh sát huấn luyện trên biển với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát cơ động, ít ngày sau Quân đội phóng thử hoả tiễn mua của Israel và nhất là sau khi Bắc Kinh “đe dọa hành động quân sự nếu Hà Nội tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính ở Trường Sa”.Tổng Trọng không cản trở cuộc tập trận này do phía Nhà Nước chủ trương cứng rắn với TC. Làm thế Tổng Trọng hy vọng sẽ câu được phiếu của đại hội đảng. Hành động này giải toả những bất mãn trong đảng và ngoài dân, có lợi cho Tổng Trọng khi tranh cử. Nó cũng giải toả bớt bất mãn của người dân Việt phê bình, chỉ trích Nhà Nước mua vũ khí mà không bảo vệ biển đảo và ngư dân.Còn công luận chung bên ngoài VN đều không ưa TC xâm lấn, chiếm lĩnh biển và đảo ở Biển Đông thấy hành động của lực lượng CSVN nên nghĩ rằng, Việt Nam phóng hoả tiễn, diễn tập trên biển có thế là dấu chỉ VNCS có những phản ứng cứng rắn với TC.Giáo sư Thayer ở Úc nói trên VOA của Mỹ rằng “Trước hết, chúng là một phần của cuộc chiến thông tin nhằm phát tín hiệu rằng khả năng phòng vệ của Việt Nam đang gia tăng. Thời điểm của vụ thử tên lửa Spyder khá quan trọng vì nó diễn ra sau khi Trung Quốc đe dọa hành động quân sự với Việt Nam nếu [Hà Nội] tiếp tục khoan thăm dò dầu khí ở Bãi Tư chính [ở Trường Sa]”. Ông Thayer còn chua thêm, bản tin về việc diễn tập trên biển sau đó cũng quan trọng không kém vì nó giúp “trấn an dân thường rằng Việt Nam có thể đối phó với các thảm họa và biến cố lớn”. “Ngoài ra, nó cũng phát tín hiệu cho Trung Quốc thấy rằng Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với tình thế xảy ra thương vong lớn, và có một lực lượng phòng vệ dân sự được huấn luyện kỹ càng và hiệu quả”, giáo sư Thayer nói.Còn Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ CSVN, nói với VOA Việt Ngữ rằng vụ thử tên lửa mua của Israel “có thể nói là một sự trả lời để thấy rằng các nước khác, kể cả Việt Nam, không thể nào có thể ngồi yên và nhìn những tình huống căng thẳng và sức ép từ phía Trung Quốc”.TC làm hùm làm hổ với CSVN, nhưng không một nước nào trong vùng đứng về phía TC, trái lại liên kết nhau để ngăn chận đà bành trướng của TC. Indonesia và Nhật Bản tăng cường đàm phán để phát triển hợp tác hàng hải tại một số vùng biển của Indonesia, trong đó có quần đảo Natuna nằm ở phía nam Biển Đông.Và Nhật-Ấn liên minh, tăng cường hợp tác quốc phòng đối phó với Trung Quốc. Theo trang IndiaTVNews, hai bên đồng ý hợp tác chặc chẽ trong lĩnh vực chế tạo quốc phòng, kể cả công nghệ lưỡng dụng. Bộ Quốc Phòng hai nước cũng đồng ý hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực robot và phương tiện không người lái mặt đất (UGV). Ấn Độ có kế hoạch mua thủy phi cơ US-2 ShinMaywa của Nhật Bản để trang bị cho Hải Quân.Trong một bản thông cáo ngày 06/09, New Delhi cho biết: «Các bộ trưởng đã trao đổi quan điểm và ý kiến nhằm mục đích tăng cường hơn nữa hợp tác về mặt quốc phòng và an ninh trong khuôn khổ «Đối Tác Chiến Lược Ấn Độ-Nhật Bản và Đối Tác Toàn Cầu».(VA)