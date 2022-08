Thời Sự Trong Tuần

Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và Dân biểu Mỹ bảo trợ nhà báo Đoan Trang





Nhà báo Phạm Đoan Trang. Hình: Facebook Phạm Đoan Trang

(Tin RFA) - Tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang tại Việt Nam vào ngày 8/8 được Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ chính thức nhận đơn bảo trợ. Điều này được đề cử bởi Dân biểu Liên bang Ro Khana tại San Jose và Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF).





Với sự bảo trợ chính thức của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang sẽ được các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ trình bày trường hợp của bà tại Quốc hội Mỹ, trên đài phát thanh và truyền hình; yêu cầu Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng dành ưu tiên khi có trao đổi với chính phủ Hà Nội; đòi hỏi Việt Nam trả tự do hay giảm án cho bà Phạm Đoan Trang; cũng như một khi các phái đoàn Mỹ đến Việt Nam sẽ có trình bày mối quan ngại và yêu cầu có những thay đổi tốt đẹp cho tù nhân lương tâm.





Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2012 thành lập Dự án Bảo vệ Tự do (Defending Freedoms Project-DFP) để hỗ trợ cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới. Mục tiêu của dự án được nói nhằm cho phép các dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ bảo trợ, gắn bó với các tù nhân lương tâm giúp họ biết không bị bỏ rơi, quên lãng. Bên cạnh đó, dự án còn cảnh báo các chính phủ phải chịu trách nhiệm nếu đối xử tệ bạc với tù nhân lương tâm.

Theo kế hoạch, Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ tổ chức phiên toà phúc thẩm vào ngày 25/8 để xét xử nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vì có đơn kháng cáo.





Bà Trang bị Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án chín năm tù giam về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự 1999 trong phiên toà hồi tháng 12 năm 2021.





Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, luật sư Ngô Anh Tuấn, người tham gia bào chữa cho bà Trang trong cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm cho biết, thân chủ của ông luôn khẳng định mình vô tội và chính vì thái độ này của bà mà khó có sự thay đổi về mức án trong phiên toà phúc thẩm sắp tới.





“Chị Trang ngay từ đầu đến giờ hoàn toàn không nhận tội, chúng tôi cũng đồng quan điểm với chị Trang.

Trong quan điểm bào chữa của các luật sư, chị Trang không có tội nên là không có chuyện xin giảm nhẹ mức án.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phiên toà phúc thẩm không có thay đổi nhiều, tức là khả năng y án sơ thẩm đến trên 90%.

Bởi vì trong các vụ án như thế này, như chúng tôi đã trình bày rất nhiều lần, đây là án thái độ, nghĩa là nếu các thân chủ của chúng tôi xin giảm nhẹ thì được chấp nhận rất là cao.

Tuy nhiên, họ không xin giảm nhẹ và khả năng y án rất là cao, và trường hợp của bà Trang cũng không phải là ngoại lệ.”





Bà Bùi Thị Thiện Căn, mẹ của nhà hoạt động 44 tuổi bày tỏ với phóng viên rằng, bà không biết có được tham dự phiên toà phúc thẩm công khai như trong phiên sơ thẩm hay không. Bà chia sẻ:





“Theo thông lệ thì nếu mà là các nước khác thì chắc họ cũng có phần nể áp lực quốc tế nhưng Việt Cộng lỳ lắm.

Ngay khi Trang bị bắt cũng như trước phiên sơ thẩm, nhiều đại sứ quán nước ngoài kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Trang ngay và vô điều kiện nhưng nó có làm đâu.”





Bà cho biết thêm bà Trang chưa được gặp người thân kể từ khi bị bắt hơn 22 tháng trước. Con gái bà bị phân biệt đối xử.





Gia đình không được gửi thức ăn đã chế biến sẵn như nhiều trường hợp khác mà bị buộc phải mua từ căng-tin của Trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội để tiếp tế.





Theo cáo trạng, từ ngày tháng 11 năm 2017 đến đầu tháng 12 năm 2018, bà Trang có hành vi "làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam."





Cụ thể, bà Trang bị cho là có hành vi tàng trữ các tài liệu: "Báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam," "Đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam," và "Báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam."





Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội, cơ quan giữ quyền công tố, nói các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền "luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước CHXHCN Việt Nam."





Bà Trang cũng bị cáo buộc đã có hành vi trả lời phỏng vấn đài nước ngoài như BBC News tiếng Việt và Đài Á Châu Tự do (RFA) với “nội dung thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của Nhà nước."





Bà Trang, đồng sáng lập Luật Khoa tạp chí và trang báo tiếng Anh The Vietnamese Magazine, bà cũng là tác giả của nhiều cuốn sách chính trị như Chính trị Bình dân và Cẩm nang Nuôi tù.





Từng là cựu phóng viên của báo VietnamNet, bà bị bắt ngày 06/10/2020, chỉ vài giờ sau Đối thoại Nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ thường niên.





Việc bà bị bắt có liên quan đến việc bà là đồng tác giả của Báo cáo Đồng Tâm, một báo cáo toàn diện nói về tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, và cuộc tấn công của khoảng 3.000 cảnh sát cơ động vào làng Hoành sáng sớm ngày 9/1/2020, giết chết thủ lĩnh tinh thần Lê Đình Kình và bắt giữ hàng chục người dân. Chỉ một thời gian ngắn sau khi báo cáo song ngữ Anh-Việt được công bố thì bà bị bắt.





Nhiều năm trước khi bị bắt giam, bà Trang đã nhiều lần bị công an Việt Nam câu lưu và đánh đập.





Do bị lực lượng an ninh đánh trong vụ biểu tình phản đối chính quyền Hà Nội chặt hàng nghìn cây cổ thụ ở trung tâm thành phố tháng 5 năm 2015, chân bà bị hỏng khớp và bà phải dùng nạng để di chuyển.





Bà Căn nói trong suốt thời gian điều tra, con gái bà bị đánh đập nhiều lần bởi cán bộ điều tra và cả tù hình sự. Hiện bà Trang bị nhiều bệnh như rong kinh, huyết áp thấp, và đau chân nhưng không được điều trị y tế đầy đủ.





Do các hoạt động cổ suý nhân quyền và tự do báo chí, bà Trang được tặng nhiều giải thưởng quốc tế cao quý, trong đó có Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Giải thưởng của tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cho mục Ảnh hưởng, giải thưởng Homo Homini từ tổ chức People In Need (Cộng hòa Séc), giải Tự do Truyền thông 2022 do Bộ Ngoại giao Canada và Vương Quốc Anh trao tặng, giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals, và gần đây nhất là giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2022 của Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ).

Trump đẩy mạnh nỗ lực tranh cử Tổng thống 2024



Chụp lại từ VOA tiếng Viết. Tư liệu: Cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc tập họp tại Ohio.

Theo bản tin VOA, Chỉ vài giờ sau khi lên án việc FBI lục soát tư gia của mình ở Florida là truy bức chính trị, cựu Tổng thống Donald Trump công bố một video kiểu vận động tranh cử. Đây có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ông định ra tranh cử đối chọi với Tổng thống Joe Biden vào năm 2024.





Hành động của Cục Điều tra Liên bang đầu tuần này đã mang lại cho ông Trump một vị thế chính trị rất tốt, tạo điều kiện cho ông tuyên bố ông là một nạn nhân của các lực lượng đang tìm cách tiêu diệt ông, và khiến các đảng viên Cộng hoà tập họp lại xung quanh ông.





Trump và các đồng minh của ông ngày 9/8 tìm cách khuấy động các ủng hộ viên và đồng thời cũng tận dụng cơ hội này để quyên thêm quỹ.





“Không có ngọn núi nào chúng ta không thể chinh phục, không đỉnh cao nào chúng ta không với tới, không thách thức nào chúng ta không vượt qua,” Trump tuyên bố trong video vừa đăng mà trong đó cũng bao gồm những lời chỉ trích chính quyền Biden. Theo sau đoạn video này là những lời kêu gọi gây quỹ chính trị.





Theo các nguồn tin của Reuters, các nhân viên FBI lục soát nhà ông Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc ông mang các hộp hồ sơ mật từ Toà Bạch Ốc về đây khi mãn nhiệm Tổng thống hồi năm 2021.





Ông Trump, 76 tuổi, vẫn được xem là một ứng viên khả dĩ của cuộc đua Tổng thống vào năm 2024.





Cuộc lục soát của FBI tại tư gia ông Trump đầu tuần này càng gây chú ý thêm cho những rắc rối pháp lý mà ông đang phải đương đầu, trong đó có cuộc điều tra vai trò của ông khi trụ sở Quốc hội bị tấn công hôm 1/6/2021 và các cáo giác về những sự qua lại phi pháp liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống 2020.





Một lệnh khám xét liên bang như thế phải được ký bởi một thẩm phán. Chúng thường được sử dụng khi các cảnh sát muốn tiến hành nhanh chóng để bảo đảm thu giữ được bằng chứng hoặc lo ngại rằng bằng chứng có thể bị tiêu hủy hoặc hư hỏng nếu không nhanh chóng thu giữ.

Một quan chức cấp cao của Bạch Ốc đã nói với đài CBS rằng khu West Wing không được thông báo về cuộc đột kích của FBI vào nhà của ông Trump.

"Không ai được báo trước," quan chức cấp cao, người không được phép nói công khai về vấn đề này, nói. "Một số người chỉ biết được về vụ đột kích qua báo chí, một số biết qua mạng xã hội."





Chính quyền Joe Biden cho biết họ đang hạn chế tương tác với các quan chức hàng đầu của bộ tư pháp để tránh bất kỳ dấu hiệu nào về áp lực chính trị hoặc sự không phù hợp.

Tổng Thống Biden cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông sẽ không tham gia vào các công việc của bộ tư pháp. Tổng thống và gia đình ông cũng đang chờ xem liệu các công tố viên liên bang sẽ truy tố con trai ông, Hunter Biden, về tội trốn thuế hay các cáo buộc liên bang khác.

Ngoài cuộc điều tra của Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, một ủy ban tuyển chọn của Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra các hành động của ông Trump xung quanh cuộc bạo động ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1/2021 - khi một đám đông những người ủng hộ ông gây ra bạo loạn tại Quốc hội khi các nhà lập pháp nhóm họp để chứng nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden.

Bộ tư pháp Mỹ đang xem xét thách thức của ông Trump đối với kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông có ý định quy trách nhiệm cho "tất cả mọi người có liên quan".

Và một công tố viên ở Fulton County, Georgia, cũng đang điều tra xem liệu ông Trump và các cộng sự của ông có cố gắng can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020 của bang này hay không.

TT Biden ký đạo luật CHIPS và Khoa Học, cạnh tranh với Trung Quốc

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký thành luật đạo luật lưỡng đảng trị giá 280 tỉ đô la gọi là Đạo Luật CHIPS và Khoa Học hôm Thứ Ba, 9/8/2022, mà, theo tổng thống, sẽ gia tăng các nỗ lực của Mỹ để chế tạo các chất bán dẫn và tạo ra nhiều việc làm lương cao trên toàn quốc.

Dự luật là một phần cốt lõi trong chủ trương kinh tế của ông Biden khuyến khích đầu tư vào kĩ nghệ sản xuất chất bán dẫn của Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào các chuỗi cung ứng ở nước ngoài đối với những mặt hàng hệ trọng, tối tân.





"Tương lai của ngành sản xuất chip sẽ được tạo ra ở Mỹ," ông Biden nói trong một buổi lễ tại Vườn Hồng ngày 9/8, nhắc đến các thiết bị bé xíu cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh, máy tính, đến xe hơi. Luật này dành ngân khoản 52 tỉ đôla để củng cố lĩnh vực chip máy tính của Mỹ.

Dự luật được soạn thảo trong hơn một năm, cuối cùng được cả hai viện của Quốc hội thông qua vào cuối tháng trước với sự ủng hộ lưỡng đảng đáng kể. Thượng viện thông qua với tỉ số 64-33 và Hạ viện nhanh chóng theo bước với tỉ số 243-187.





Trong bài phát biểu, Biden nói rằng đạo luật cung cấp 52.7 tỉ đô la tài trợ cho kỹ nghệ chế tạo chất bán dẫn của Hoa Kỳ và 200 tỉ đô la khác tài trợ cho nghiên cứu khoa học. Cùng lúc, đất nước Hoa Kỳ phải lấy lại vị thế dẫn đầu trong lãnh vực này trên toàn cầu, vượt qua Trung Quốc.

“Thay đổi nền tảng đang diễn ra hôm nay, về mặt chính trị, kinh tế, và kỹ thuật,” Biden cho biết thêm. “Đạo luật này không phải chỉ là về các con chips, mà còn là về khoa học nữa.”

Chính quyền Biden cũng đã nhiều lần mô tả luật này như một phần hệ trọng trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và bảo đảm Mỹ có thể duy trì lợi thế cạnh tranh trước Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Các quan chức chính quyền đã tổ chức nhiều buổi báo cáo cho các nhà lập pháp để phác thảo các tác động an ninh quốc gia của dự luật này, và tổng thống Biden lưu ý trong bài phát biểu hôm 9/8 rằng chính phủ Trung Quốc đã vận động các doanh nghiệp Mỹ chống lại luật này.





Hoa Kỳ gia hạn điều tra chống lẩn tránh thuế đối với gỗ dán nhập từ Việt Nam



Hình chụp lại từ RFA. Các tấm gỗ dán ở cửa hàng Home Depot ở Mỹ hôm 29/8/2019

(Tin RFA) Thời điểm ban hành kết luận chung cuộc trong vụ điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ tiến hành đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ là ngày 17/10 tới đây.





Đó là kết luận sơ bộ do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DoC) đưa ra đối với vấn đề vừa nêu và được Bộ Công Thương thông báo lại hôm 9/8.





Bộ Công Thương Việt Nam nhắc lại rằng sản phẩm bị phía Hoa Kỳ điều tra được làm từ các lớp gỗ ván bóc gắn với nhau bằng keo, rồi phủ một hoặc hai lớp ván gỗ cứng ở bề mặt. Hiện sản phẩm loại này của Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ áp mức thuế chống bán phá giá 183,36% và mức thuế trợ cấp từ 22,98% đến 194,90%.





Kết luận sơ bộ của DoC nêu rằng gỗ dán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu là ván bóc nhập từ Trung Quốc sẽ bị áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp như đang áp dụng đối với sản phẩm của Trung Quốc.





Hải quan Hoa Kỳ thống kê kim ngạch sản phẩm gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng của Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ tăng từ 112,3 triệu đô la Mỹ vào năm 2018 lên 226,4 triệu đô la Mỹ năm 2019 và 356,7 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái.





Chín chiến đấu cơ Nga bị hư hại trong vụ nổ ở Crimea







Không quân Ukraine hôm 10/8 cho biết 9 chiến đấu cơ của Nga đã bị phá hủy trong các vụ nổ lớn tại một căn cứ không quân ở Crimea trong lúc có suy đoán vụ nổ đó là do Ukraine tấn công – hành động thể hiện sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến, theo tin từ VOA.



Nga phủ nhận họ có máy bay bị hư hại trong vụ nổ hôm 9/8 – và phủ nhận đã xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào.



Các quan chức Ukraine không công khai nhận đã thực hiện các vụ nổ này, đồng thời chế nhạo lời giải thích của phía Nga rằng đạn dược tại căn cứ không quân Saki đã bốc cháy và nổ tung. Các nhà phân tích cũng cho rằng lời giải thích đó không hợp lý và quân Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa chống hạm để tấn công căn cứ này.

Cảnh quây hiện trường cho thấy những cột khói lớn cuồn cuộn trong không khí. Bộ quốc phòng Nga nói rằng vụ nổ được tạo ra bởi đạn dược hàng không bị phát nổ, theo truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti tường thuật.

“Khoảng 3 giờ 20 phút chiều, nhiều vụ nổ đạn dược phòng không trên lãnh thổ của căn cứ không quân ‘Saki’ gần khu định cư của Novofedorivka,” bộ quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố, theo RIA Novosti.

Trong khi đó bản tin của Daily Beast thì đưa tin rằng một viên chức quân sự của Ukraine dấu tên nói với báo New York Times rằng các lực lượng của Ukraine đã đứng sau các vụ nổ tại Crimea. “Đây là một căn cứ không quân mà từ đó các máy bay cất cánh để thực hiện các cuộc tấn công chống lại các lực lượng của chúng tôi tại miền nam,” theo người này cho biết, nói thêm rằng một “thiết bị độc quyền của nhà sản xuất Ukraine đã được sử dụng” trong cuộc tấn công đó.