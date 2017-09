2000 Tiểu thương chợ An Đông Bãi Thị

Khoảng 2,000 tiểu thương buôn bán tại Chợ An Đông, Sài Gòn, đã bãi thị để chống lại việc Ban Quản Trị Chợ không chịu tu sửa chợ trong khi họ đã đóng tiền từ trước, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài BBC cho biết hôm 19 tháng 9.Bản tin của Đài RFA viết rằng, “Tin tức ghi nhận được từ trong nước cho hay thì sáng nay hàng trăm người trong đồng phục áo đỏ với phù hiệu chợ An Đông đã tập trung trước cổng chợ phản đối chuyện trong thời gian qua họ đã đóng tiền sửa chợ, mà chợ vẫn hư hỏng, làm cho việc buôn bán của họ bị ế ẩm.“Theo các tiểu thương thì bốn năm qua họ đã đóng tổng số tiền là 217 tỉ đồng, trong khi đó doanh thu của họ giảm đến 50-60%.“Một người cho biết về cuộc biểu tình của tiểu thương Chợ An Đông vào sáng ngày 19 tháng 9 như sau:““Từ thời hạn bắt đóng tiền để sửa chữa chợ cách đây 5 năm về trước thì tiểu thương Chợ An Đông đóng góp 217 tỷ đồng; đến nay không có hình thức sửa chữa nào theo đúng nghĩa mà mỗi mùa mưa bão tới, tại tầng hầm nơi đa số bán vàng, bị ngập nước nhiều cản trở mua bán và mất vệ sinh.“Sau 5 năm, Ban Quản Lý chợ yêu cầu đóng tiền để thuê nên người ta phản kháng. Họ phản kháng nhiều lần rồi mà không được giải quyết nên mới bùng nổ, người ta biểu tình.”“Bản tin RFA cho biết thêm về ba yêu cầu của các tiểu thương Chợ An Đông như sau.“Các tiểu thương biểu tình có ba yêu cầu: thứ nhất chấm dứt hợp đồng thuê sạp có thời hạn, với lý do chợ An Đông là chợ truyền thống, không có chuyện đóng tiền thuê quầy sạp.“Thứ hai là công nhận quyền sở hữu của các tiểu thương đối với những sạp bán hàng của họ.“Thứ ba là đưa số tiền 217 tỉ đồng vào ngân hàng để dùng vào việc sửa chữa chợ, và việc này phải được quản lý bởi người đại diện của các tiểu thương.”Bản tin của Đài BBC cho biết thêm rằng, “Theo báo Thanh Niên, hôm 19/9 có hơn 2.000 tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, hay còn gọi là chợ An Đông ở Quận 5, TP HCM, đồng loạt ngưng kinh doanh, đóng sạp.”